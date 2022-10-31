一線搜查｜尼格料11.3最接近本港　天文台預測天氣急轉壞　有狂風驟雨氣溫跌破20度

尼格風球｜熱帶氣旋尼格逐步逼近本港，天文台今日（10月31日）預告，考慮在下午4時至7時改發三號強風信號，今晚風勢將進一步加強。按照目前預測路徑，尼格本周中將會最接近本港，屆時本港天氣急轉差，或有狂風驟雨。另外，受東北季候風共同影響，未來一兩日本港高地風力達8級，市區氣溫勢跌破攝氏20度。

今晚風勢進一步加強

天文台指，受尼格及東北季候風的共同影響，本港離岸吹強風，高地間中吹烈風。一號戒備信號會至少維持至今日下午4時。隨著尼格逐漸靠近廣東沿岸，本港風勢會在今晚進一步增強，天文台考慮在下午4時至7時改發三號強風信號。天文台建議，市民遠離岸邊及停止所有水上活動，進行戶外工作或行山的市民亦要留意天氣變化。

按照現時預測路徑，尼格在星期三（11月2日）會以強烈熱帶風暴姿態進一步逼近本港，中心附近最高持續風速達每小時105公里，星期四（11月3日）將最接近香港，並闖入本港200公里範圍，不過會減弱為熱帶風暴，其後會轉向海南島一帶。

此外，位於西北太平洋的低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，並在未來兩三日移向菲律賓以東海域一帶。

天文台預料，尼格將進一步逼近本港。（天文台網頁截圖）

氣溫勢跌破20度

在尼格及季候風的夾擊下，本港氣溫將會稍稍下跌。天文台預料，明日最低氣溫只有19度，大致多雲，海有湧浪，有幾陣驟雨，晚上雨勢較為頻密。至星期三天氣急轉壞，預料間中有狂風驟雨，吹北至東北風6至7級，高地達8級。展望本周香港天氣大部分時間多雲有驟雨，至星期日（6日）天氣才見好轉，短暫時間有陽光。

天文台預計，未來兩三日本港風勢十分強。（天文台網頁截圖）

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