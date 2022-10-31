女學生長期熬夜致皮膚暗啞　286天堅持早睡　肌膚大逆轉法令紋、眼袋明顯減淡

繁忙的都市人都習慣晚睡，但熬夜會令身體變差。廣東一名碩士女學生，因為長期熬夜令皮膚變得暗啞，法令紋、黑眼圈和眼袋都越來越深，更導致免疫力下降。於是她下定決心改變睡眠時間，連續286天期間堅持早睡，令皮膚質素出現逆轉，回春大成功！

一名女學生因為長期熬夜令皮膚變得暗啞，法令紋、黑眼圈和眼袋都越來越深。（微博＠五年熬夜戶）

曾因熬夜生大病

據内地傳媒報道，廣東一名姓廖的女生在社交平台分享了一個「10點睡覺」的計劃，並堅持了286天。廖同學於大學時期因為讀書及玩樂而捱夜，導致睡眠不足。修讀碩士一年級時更因為熬夜，導致免疫力下降生了一場大病，差點要休學，因此在醫生建議下，她開始嘗試早睡不熬夜。

286天堅持每晚10點睡

廖同學開始於每晚10點睡覺，早上6點半起床，更每天拍照督促自己並紀錄皮膚變化。她一直嚴格執行「回春計劃」，堅持了286天。雖然睡眠時間有時會因為學習或其他事，推遲到10點半、11點，但是這種情況一個月大概只會發生一次或者兩次。

廖同學每晚10點睡覺，早上6點半起床，更每天拍照督促自己並紀錄皮膚變化。（微博＠五年熬夜戶）

效果驚人！法令紋、黑眼圈、眼袋明顯減淡

在這段期間，她發現熬夜時，自己臉上法令紋、黑眼圈特別深，暗瘡又多；但長期堅持286天期間，她的皮膚變得不再像之前一樣暗啞，法令紋、黑眼圈甚至眼袋都有明顯減淡的情況出現，有如「回春」一樣！廖同學高興表示長期堅持下來，不僅皮膚狀態有改善，她更變得充滿活力，所以她希望以後都能繼續堅持！

的皮膚變得不再像之前一樣暗啞，法令紋、黑眼圈甚至眼袋都有明顯減淡的情況出現。（微博＠五年熬夜戶）

網民反應

對於廖同學的「回春法」，不少網民都表示佩服並受到感染，建立了一個「早睡」群組，互相督促並鼓勵大家堅持。亦有網民表示一直知道早睡對身體有好處，但現實生活中不少人下班後還要煮飯做家務、照顧子女或寵物，要實踐起來確實是有難度。

現實生活中要實踐早睡還是有難度。（《The K2》劇照）

提早入睡8招 較鬧鐘竟然有用？

雖然早睡早起的確有難度，但大家亦可以從日常習慣入手，例如減少晚上娛樂時間，避免出現「再打一場遊戲／再看一集劇就睡」的情況，台灣精神分析師王旗曾建議幾個幫助大家盡早入睡的方法。

【1】由於睡覺也有「拖延症」，大家可給自己定個入睡的鬧鐘，連著響幾次的鬧鐘，或許會令「再多一下下就好」的想法也就索然無味了。

【2】晚上定時做運動，並適當地加大運動量，消耗自己能量。

【3】大家可以在睡前飲用一杯熱牛奶，由於牛奶含有色氨酸，加熱後色氨酸會被激活，當人體吸收色氨酸時有助分泌血清素，同時腦細胞將會製造睡眠的褪黑色素，有助睡眠。

大家可以在睡前飲用一杯熱牛奶。（Unplash圖片）

此外，睡前一些小習慣都有助加快入睡和改善睡眠質素。

【4】 熱水有助血液循環放鬆身體，晚上睡前2小時浸熱水浴，可令體溫上升後驟降，這樣會對入睡有幫助。

【5】亦可在睡前以熱水泡腳15至20分鐘，以加強身體血液循環，將會有更好的睡眠質素。

【6】由於身體不同部位都能夠感受到光線的照射，光線是會直接影響我們的睡眠質素，因此可以把房間燈光盡量調教至最暗，幫助入睡。

睡前45分鐘可聆聽輕柔音樂，這樣有助增加深層睡眠時間。（Unplash圖片）

【7】睡前45分鐘可聆聽輕柔音樂，這樣有助增加深層睡眠時間。

【8】此外，睡前燃點香薰亦能有助入睡。由於房間氣味是影響睡眠的重要一環，睡前燃點香薰有助人體釋放壓力、整理情緒。

（全文完）