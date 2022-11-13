曼谷8間無邊際泳池酒店　5分鐘到BTS／鄰近Big C、Terminal 21／煙花景　人均$235

曼谷酒店住宿2022｜泰國一向都是港人熱門旅遊國家，皆因當地「食、玩、買」樣樣齊全，而且消費便宜，即使入住高級酒店也不用很多錢，最適合來放鬆身心，享受生活。《有線生活》為大家精選10間曼谷無邊際泳池飯店，有些還很近四面佛、Terminal 21、Central World等購物中心，喜歡游水和Shopping的你萬勿錯過。

曼谷8間無邊際泳池酒店。（Agoda.com）

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曼谷無邊際泳池酒店1｜曼谷137柱公寓（137 Pillars Residences Bangkok）

近年相當高人氣的曼谷137柱公寓，是一眾KOL最愛的打卡熱點，而且鄰近Terminal 21購物中心，附近又有多餐廳及按摩店，十分方便。房型為分套房和公寓，前者價錢較高，位於高樓層，用餐地點也與公寓不同。酒店採用純白大理石設計，具備兩個泳池，一個位在27樓，供所有住客使用，另一個在頂層32樓，是三面景觀的無邊際泳池，只供套房住客使用。此外，套房有浴缸配大玻璃窗，無論房內房外都超好拍照。

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曼谷137柱公寓。（Agoda.com）

曼谷137柱公寓（137 Pillars Residences Bangkok）：

地址：59/1 Soi Sukhumvit 39, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok Thailand, 素坤逸路, 曼谷

交通：BTS Phrom Phong站 步行13分鐘

價格：HK$976起／晚（2位成人）

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曼谷無邊際泳池酒店2｜阿瓦尼+曼谷河畔酒店（Avani+ Riverside Bangkok Hotel）

阿瓦尼+曼谷河畔酒店，是昭披耶河岸的少數非高價酒店，但住客同樣能享有超美河景。酒店無邊際泳池位於26樓，旁邊是高空酒吧，無論在這裡游水還是飲酒，都可以觀賞到昭披耶河，如果選擇河景房的話，更是躺在床上就看得到。酒店提供接駁船來回BTS Saphan Taksin站，想選一間清幽但不偏僻的酒店，這間就很適合你，此外，港人必去的Asiatique河岸夜市廣場也離此不遠。

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26樓無邊際泳池位。（Agoda.com）

河景房可見到昭披耶河。（Agoda.com）

浴室也有河景。（Agoda.com）

阿瓦尼+曼谷河畔酒店（Avani+ Riverside Bangkok Hotel）：

地址：257 Charoennakorn Road, Thonburi, 曼谷河畔, 曼谷

交通：BTS Saphan Taksin站 搭乘接駁船

價格：HK$819起／晚（2位成人）

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曼谷無邊際泳池酒店3｜曼谷安曼納酒店（Amara Bangkok Hotel）

Amara Bangkok Hotel位於熱鬧的Silom區，旁邊有新地標京都大廈MahaNakhon Tower，也有7-11、MBK購物中心、按摩街。酒店的無邊際泳池視野很好，能夠一覽曼谷舊城區和河濱區，泳池設有小酒吧，住客在游水後，到池畔飲酒看夜景，最重要是酒店價格不高，可以免費延長到下午三點退房，屬平民度假之選。

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無邊際泳池視野很好。（Agoda.com）

可到池畔飲酒看夜景。（Agoda.com）

Amara Bangkok Hotel。（Agoda.com）

曼谷安曼納酒店（Amara Bangkok Hotel）：

地址：257 Charoennakorn Road, Tho180/1 Surawong Road , Sipraya, 是隆, 曼谷

交通：BTS Chong Nonsi站步行8分鐘

價格：HK$470起／晚（2位成人）

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曼谷無邊際泳池酒店4｜素坤逸2巷貝斯特韋斯特舒雅優質酒店（SureStay Plus by Best Western Sukhumvit 2）

SureStay Plus by Best Western Sukhumvit 2是間CP值極高的酒店，頂層有被熱帶樹木圍繞的無邊際泳池，能夠一覽曼谷城景，如果想住在市中心，但預算又不高，這間就很適合你。酒店交通非常方便，步行5至10分鐘就可到BTS Nana站或Phloen Chit站，附近亦有大型購物中心Central Embassy，相等香港的圓方，購物、食飯、按摩一應俱全。

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頂層有被熱帶樹木圍繞的無邊際泳池。（Agoda.com）

酒店位於曼谷市中心。（Agoda.com）

頂樓有酒吧好chill。（Agoda.com）

素坤逸2巷貝斯特韋斯特舒雅優質酒店（SureStay Plus by Best Western Sukhumvit 2）：

地址：89 Sukhumvit Soi 2, Sukhumvit Road, Klong Toey, 素坤逸路, 曼谷

交通：BTS Phloen Chit站 步行7分鐘、BTS Nana站 步行5分鐘

價格：HK$585起／晚（2位成人）

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曼谷無邊際泳池酒店5｜曼谷蘇拉旺萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse）

曼谷蘇拉旺萬豪酒店位於Silom區，是間十分親子友善的酒店，由1至3房臥室都有，具備小廚房、洗衣機及獨立客廳，另外設有兒童遊戲室、無邊際泳池和空中酒吧，一家大細入住最合適。泳池位於18樓，能夠一覽曼谷城景，日落或夜晚時分特別有風味。雖然酒店不近BTS，但有免費接駁車到BTS Sala deang站及碼頭夜市，酒店對面亦有港人喜愛的Big C買手信。

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曼谷蘇拉旺萬豪酒店位於Silom區。（Agoda.com）

具備小廚房、洗衣機及獨立客廳。（Agoda.com）

無邊際泳池。（Agoda.com）

曼谷蘇拉旺萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse）：

地址：262 Surawong Road, Si Phraya, 是隆, 曼谷

交通：BTS Chong Nonsi站 步行15分鐘

價格：HK$1,152起／晚（2位成人）

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曼谷無邊際泳池酒店6｜曼谷莎瑪素坤逸公寓式酒店（Shama Sukhumvit Bangkok）

Shama Sukhumvit Bangkok鄰近Nana站、四面佛、Terminal 21購物中心，旁邊有很多路邊攤和酒吧，不用擔心沒有地方去。酒店外觀以白色裝潢為主，18樓設無邊際露天泳池，又有健身房、遊戲間、瑜珈房等。另外，酒店早餐出名十分豐富，有炒飯、泰式炒麵、炒米粉、意粉等，為你締結個good morning。

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18樓設無邊際露天泳池。（Agoda.com）

18樓設無邊際露天泳池。（Agoda.com）

酒店鄰近Nana站。（Agoda.com）

曼谷莎瑪素坤逸公寓式酒店（Shama Sukhumvit Bangkok）：

地址：39/1 Sukhumvit Soi2, Klongtoey, 素坤逸路, 曼谷

交通：BTS Nana站 步行6分鐘

價格：HK$1,547起／晚（2位成人）

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曼谷無邊際泳池酒店7｜曼谷斯瓦特爾飯店（Sivatel Bangkok Hotel）

曼谷斯瓦特爾飯店空間超級寬敞，除了有客廳、梳化、雙人用餐桌椅外，更有獨立書桌位置和Apple TV，很適合親子出遊，在這裡享受悠長假期。酒店8樓設無邊際游泳池，望出去就是曼谷市區景色，無論是視野闊度或泳池大小，都屬於很高水平。如果遇上煙火活動，例如跨年，住客可直接到頂樓觀賞煙花和倒數，很有氣氛。

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8樓設無邊際游泳池。（Agoda.com）

曼谷斯瓦特爾飯店。（Agoda.com）

有客廳、梳化、雙人用餐桌椅。（Agoda.com）

曼谷斯瓦特爾飯店（Sivatel Bangkok Hotel）：

地址：53 Wittayu Rd, Lumpini, Pratuwan, 素坤逸路, 曼谷

交通：BTS Phloen Chit站 步行3分鐘

價格：HK$1,042起／晚（2位成人）

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曼谷無邊際泳池酒店8｜曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）

曼谷柏悅酒店是間豪華5星酒店，位於高級百貨公司Central Embassy樓上，有專屬電梯直達六樓Open House，購物非常方便。九樓無邊際泳池遍植翠綠林木，打造出城市綠洲氛圍。泳池長度40公尺，屬不規則形狀，而兩邊有泡水池，不懂游水也能下水玩。值得一提的，就是泳池屬溫水池，雖然泰國並沒有很凍的冬天，但日出日落或晚上大風時，它就絕對能發揮作用。

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九樓無邊際泳池遍植翠綠林木。（Agoda.com）

曼谷柏悅酒店是間豪華5星酒店。（Agoda.com）

有浴缸可以浸浴。（Agoda.com）

曼谷柏悅酒店（Park Hyatt Bangkok）

地址：88 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 暹羅, 曼谷

交通：BTS Phloen Chit站 步行3分鐘

價格：HK$2,721起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

（全文完）