曼谷8間無邊際泳池酒店　5分鐘到BTS／鄰近Big C、Terminal 21／煙花景　人均$235

曼谷酒店住宿2022|泰國一向都是港人熱門旅遊國家,皆因當地「食、玩、買」樣樣齊全,而且消費便宜,即使入住高級酒店也不用很多錢,最適合來放鬆身心,享受生活。《有線生活》為大家精選10間曼谷無邊際泳池飯店,有些還很近四面佛、Terminal 21、Central World等購物中心,喜歡游水和Shopping的你萬勿錯過。

曼谷8間無邊際泳池酒店。(Agoda.com)

曼谷無邊際泳池酒店1|曼谷137柱公寓(137 Pillars Residences Bangkok)

近年相當高人氣的曼谷137柱公寓,是一眾KOL最愛的打卡熱點,而且鄰近Terminal 21購物中心,附近又有多餐廳及按摩店,十分方便。房型為分套房和公寓,前者價錢較高,位於高樓層,用餐地點也與公寓不同。酒店採用純白大理石設計,具備兩個泳池,一個位在27樓,供所有住客使用,另一個在頂層32樓,是三面景觀的無邊際泳池,只供套房住客使用。此外,套房有浴缸配大玻璃窗,無論房內房外都超好拍照。

曼谷137柱公寓。(Agoda.com)

曼谷137柱公寓(137 Pillars Residences Bangkok):

地址:59/1 Soi Sukhumvit 39, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok Thailand, 素坤逸路, 曼谷

交通:BTS Phrom Phong站 步行13分鐘

價格:HK$976起/晚(2位成人)

曼谷無邊際泳池酒店2|阿瓦尼+曼谷河畔酒店(Avani+ Riverside Bangkok Hotel)

阿瓦尼+曼谷河畔酒店,是昭披耶河岸的少數非高價酒店,但住客同樣能享有超美河景。酒店無邊際泳池位於26樓,旁邊是高空酒吧,無論在這裡游水還是飲酒,都可以觀賞到昭披耶河,如果選擇河景房的話,更是躺在床上就看得到。酒店提供接駁船來回BTS Saphan Taksin站,想選一間清幽但不偏僻的酒店,這間就很適合你,此外,港人必去的Asiatique河岸夜市廣場也離此不遠。

26樓無邊際泳池位。(Agoda.com)

河景房可見到昭披耶河。(Agoda.com)

浴室也有河景。(Agoda.com)

阿瓦尼+曼谷河畔酒店(Avani+ Riverside Bangkok Hotel):

地址:257 Charoennakorn Road, Thonburi, 曼谷河畔, 曼谷

交通:BTS Saphan Taksin站 搭乘接駁船

價格:HK$819起/晚(2位成人)

曼谷無邊際泳池酒店3|曼谷安曼納酒店(Amara Bangkok Hotel)

Amara Bangkok Hotel位於熱鬧的Silom區,旁邊有新地標京都大廈MahaNakhon Tower,也有7-11、MBK購物中心、按摩街。酒店的無邊際泳池視野很好,能夠一覽曼谷舊城區和河濱區,泳池設有小酒吧,住客在游水後,到池畔飲酒看夜景,最重要是酒店價格不高,可以免費延長到下午三點退房,屬平民度假之選。

無邊際泳池視野很好。(Agoda.com)

可到池畔飲酒看夜景。(Agoda.com)

Amara Bangkok Hotel。(Agoda.com)

曼谷安曼納酒店(Amara Bangkok Hotel):

地址:257 Charoennakorn Road, Tho180/1 Surawong Road , Sipraya, 是隆, 曼谷

交通:BTS Chong Nonsi站步行8分鐘

價格:HK$470起/晚(2位成人)

曼谷無邊際泳池酒店4|素坤逸2巷貝斯特韋斯特舒雅優質酒店(SureStay Plus by Best Western Sukhumvit 2)

SureStay Plus by Best Western Sukhumvit 2是間CP值極高的酒店,頂層有被熱帶樹木圍繞的無邊際泳池,能夠一覽曼谷城景,如果想住在市中心,但預算又不高,這間就很適合你。酒店交通非常方便,步行5至10分鐘就可到BTS Nana站或Phloen Chit站,附近亦有大型購物中心Central Embassy,相等香港的圓方,購物、食飯、按摩一應俱全。

頂層有被熱帶樹木圍繞的無邊際泳池。(Agoda.com)

酒店位於曼谷市中心。(Agoda.com)

頂樓有酒吧好chill。(Agoda.com)

素坤逸2巷貝斯特韋斯特舒雅優質酒店(SureStay Plus by Best Western Sukhumvit 2):

地址:89 Sukhumvit Soi 2, Sukhumvit Road, Klong Toey, 素坤逸路, 曼谷

交通:BTS Phloen Chit站 步行7分鐘、BTS Nana站 步行5分鐘

價格:HK$585起/晚(2位成人)

曼谷無邊際泳池酒店5|曼谷蘇拉旺萬豪酒店(Bangkok Marriott Hotel The Surawongse)

曼谷蘇拉旺萬豪酒店位於Silom區,是間十分親子友善的酒店,由1至3房臥室都有,具備小廚房、洗衣機及獨立客廳,另外設有兒童遊戲室、無邊際泳池和空中酒吧,一家大細入住最合適。泳池位於18樓,能夠一覽曼谷城景,日落或夜晚時分特別有風味。雖然酒店不近BTS,但有免費接駁車到BTS Sala deang站及碼頭夜市,酒店對面亦有港人喜愛的Big C買手信。

曼谷蘇拉旺萬豪酒店位於Silom區。(Agoda.com)

具備小廚房、洗衣機及獨立客廳。(Agoda.com)

無邊際泳池。(Agoda.com)

曼谷蘇拉旺萬豪酒店(Bangkok Marriott Hotel The Surawongse):

地址:262 Surawong Road, Si Phraya, 是隆, 曼谷

交通:BTS Chong Nonsi站 步行15分鐘

價格:HK$1,152起/晚(2位成人)

曼谷無邊際泳池酒店6|曼谷莎瑪素坤逸公寓式酒店(Shama Sukhumvit Bangkok)

Shama Sukhumvit Bangkok鄰近Nana站、四面佛、Terminal 21購物中心,旁邊有很多路邊攤和酒吧,不用擔心沒有地方去。酒店外觀以白色裝潢為主,18樓設無邊際露天泳池,又有健身房、遊戲間、瑜珈房等。另外,酒店早餐出名十分豐富,有炒飯、泰式炒麵、炒米粉、意粉等,為你締結個good morning。

18樓設無邊際露天泳池。(Agoda.com)

18樓設無邊際露天泳池。(Agoda.com)

酒店鄰近Nana站。(Agoda.com)

曼谷莎瑪素坤逸公寓式酒店(Shama Sukhumvit Bangkok):

地址:39/1 Sukhumvit Soi2, Klongtoey, 素坤逸路, 曼谷

交通:BTS Nana站 步行6分鐘

價格:HK$1,547起/晚(2位成人)

曼谷無邊際泳池酒店7|曼谷斯瓦特爾飯店(Sivatel Bangkok Hotel)

曼谷斯瓦特爾飯店空間超級寬敞,除了有客廳、梳化、雙人用餐桌椅外,更有獨立書桌位置和Apple TV,很適合親子出遊,在這裡享受悠長假期。酒店8樓設無邊際游泳池,望出去就是曼谷市區景色,無論是視野闊度或泳池大小,都屬於很高水平。如果遇上煙火活動,例如跨年,住客可直接到頂樓觀賞煙花和倒數,很有氣氛。

8樓設無邊際游泳池。(Agoda.com)

曼谷斯瓦特爾飯店。(Agoda.com)

有客廳、梳化、雙人用餐桌椅。(Agoda.com)

曼谷斯瓦特爾飯店(Sivatel Bangkok Hotel):

地址:53 Wittayu Rd, Lumpini, Pratuwan, 素坤逸路, 曼谷

交通:BTS Phloen Chit站 步行3分鐘

價格:HK$1,042起/晚(2位成人)

曼谷無邊際泳池酒店8|曼谷柏悅酒店(Park Hyatt Bangkok)

曼谷柏悅酒店是間豪華5星酒店,位於高級百貨公司Central Embassy樓上,有專屬電梯直達六樓Open House,購物非常方便。九樓無邊際泳池遍植翠綠林木,打造出城市綠洲氛圍。泳池長度40公尺,屬不規則形狀,而兩邊有泡水池,不懂游水也能下水玩。值得一提的,就是泳池屬溫水池,雖然泰國並沒有很凍的冬天,但日出日落或晚上大風時,它就絕對能發揮作用。

九樓無邊際泳池遍植翠綠林木。(Agoda.com)

曼谷柏悅酒店是間豪華5星酒店。(Agoda.com)

有浴缸可以浸浴。(Agoda.com)

曼谷柏悅酒店(Park Hyatt Bangkok)

地址:88 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 暹羅, 曼谷

交通:BTS Phloen Chit站 步行3分鐘

價格:HK$2,721起/晚(2位成人)

(全文完)