Visit Japan Web最新版本使用教學　填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法

日本入境卡2022｜由2022年11月14日起，用以申報疫苗紀錄的MySOS將會停用。屆時入境日本的旅客，必須使用Visit Japan Web預先登記才可以入境。而最新版的Visit Japan Web已於11月1日啟用，除了舊有線上填寫入境卡和海關申報外，新增了「快速通關」的功能，旅客預先登記護照、針紙等資料，省卻入境時間！《有線生活》下文為你整理了Visit Japan Web詳細的使用教學。

2022年11月14日起，入境日本的旅客必須使用Visit Japan Web預先登記才可以入境。（Unplash圖片）

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Visit Japan Web

為了方便旅客入境，日本政府推出了「Visit Japan Web」網上登記系統。外國旅客可以預先上網填寫個人資料、登記護照、疫苗記錄／檢測報告結果、填寫線上入境表格和海關申報表。入境時只需掃描QR code便可完成入境手續，非常方便。如果你不習慣使用手機，本文末亦會提供入境表格和海關申報表實體版的填寫教學。

為了方便旅客入境，日本政府推出了「Visit Japan Web」網上登記系統。（Visit Japan Web官網）

Visit Japan Web申報表教學

附實體申報表教學

【步驟 1】註冊並登入

大家在登機前，可以手機或電腦到Visit Japan Web網站註冊帳號。開啟Visit Japan Web後，先設定語言為中文，點選下方的「建立新帳號」，再輸入電子郵件和密碼，認證電郵地址後再次以電郵和密碼登入即可。

大家在登機前，可以手機或電腦到Visit Japan Web網站註冊帳號。（Visit Japan Web資料圖片）

【步驟 2】登記個人資料

登入後，點選首頁的「本人資料」，頭兩條問題選按「否」，繼續輸入個人資料。記得個人資料要按護照上的登記！最後檢查多次資料輸入無誤便可按「登錄」，系統畫面最後會顯示「已成功登錄」。

登入後，點選首頁的「本人資料」。（Visit Japan Web資料圖片）

記得個人資料要按護照上的登記！（Visit Japan Web資料圖片）

【步驟 3】登記同行人士資料

一般而言，所有日本出入境資料和手續都應按人頭進行，如同行中有嬰幼兒等無法自行辦理入境手續之人士，可將他們登錄為同行家人。如需登記同行家人資料，可按「本人資料」下方的「同行家人資料」並選擇「追加」。

如需登記同行家人資料，可按「本人資料」下方的「同行家人資料」並選擇「追加」。（Visit Japan Web資料圖片）

留意，入境手續的文件需要每人1份，因此你亦需要為同行家人填寫。登記資料後，你可在首頁的「對象資料」切換成相對應人士，並按「登錄」完成之後的步驟。

登記資料後，你可在首頁的「對象資料」切換成相對應人士，並按「登錄」完成之後的步驟。（Visit Japan Web資料圖片）

【步驟 4】登錄航班資料

回首頁後，點選下方「新增登錄」，按指示輸入旅程的抵達日期、搭乘航班編號、航空公司、停留期間住宿地址等資料。最後檢查多次資料輸入無誤便可按「登錄預定」，系統畫面最後會顯示「已成功登錄」。如有登記同行人士，請於輸入資料後勾選「同行家人」一同登記。

點選下方「新增登錄」登錄航班資料。（Visit Japan Web資料圖片）

最後檢查多次資料輸入無誤便可按「登錄預定」。（Visit Japan Web資料圖片）

【步驟 5】登記快速通關－登錄護照

Visit Japan Web新增了「快速通關」功能，旅客可在入境日本之前，事先完成部分檢疫手續，方便通關時間。請在預定抵達日本時間前至少6小時完成登錄，要填寫的包括「護照登錄」、「WEB（網路）提問表」、「疫苗接種證明書」、「出國前72小時以內的檢測證明書」4項資料，並需按次序完成。

旅客可在入境日本之前，事先完成部分檢疫手續，方便通關。（Visit Japan Web資料圖片）

先自行按下列參考圖片拍攝護照，然後在「護照」一欄選按「請登錄」，上傳畫面的功能將會開啟。然後按下「Browse」，選擇你所拍攝的護照圖片，再按「登錄」。

在「護照」一欄選按「請登錄」。（Visit Japan Web資料圖片）

登錄照片後將顯示「上傳完畢」，返回首頁後會看到「護照」一欄狀態將顯示為「讀取中」，圖片的讀取結果（成功／失敗）將會以電子郵件通知。如你在護照「讀取中」時再次按下「護照」一欄，系統將會顯示右側畫面。你可以選擇「略過」，然後進入下一步「WEB（網路）提問表」。這樣的人話「護照」一欄狀態將顯示為「略過」，而旅客可直接於過關時提供護照資料。

圖片的讀取結果（成功／失敗）將會以電子郵件通知。（Visit Japan Web資料圖片）

當你收到讀取成功的電郵通知時，狀態將變為「請確認」（左圖）。請再次點按「護照」並進行確認，然後按「登錄」；如果讀取失敗，電郵通知中會顯示理由，而「護照」一欄狀態將顯示為「請登錄」（右圖），請選擇「護照」並重新操作。

當你收到讀取成功的電郵通知時，狀態將變為「請確認」（左圖）。（Visit Japan Web資料圖片）

「護照」登錄完成。（Visit Japan Web資料圖片）

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【步驟 6】登記快速通關－WEB（網路）提問表

完成護照登錄後，便可進入到「WEB（網路）提問表」一欄。按「下一頁」後，請根據指示回答提問表內包括入境者資料、日本停留資訊、身體狀況等問題，完成後按「回答完畢」。

完成護照登錄後，便可進入到「WEB（網路）提問表」一欄。（Visit Japan Web資料圖片）

請根據指示回答提問表內的問題，完成後按「回答完畢」。（Visit Japan Web資料圖片）

完成回答後，將會出現回答者的QR code，在「WEB（網路）提問表」一欄的狀態將顯示「已登錄」。注意，請在航班預定到達日期前至少６小時完成事前登錄。

在「WEB（網路）提問表」一欄的狀態將顯示「已登錄」。（Visit Japan Web資料圖片）

【步驟 7】登記快速通關－疫苗接種證明書

完成提問表後，選按「疫苗接種證明書」後輸入以下內容。先選擇有／沒有疫苗接種證明書，然後選擇疫苗接種證明書的內容是否用日文或英文記載，後按序輸入疫苗接種資料。輸入資料後點按「Browse」，附加疫苗接種證明書圖片（須顯示3劑接種記錄）。於最後顯示的「確認」畫面上，檢測輸入的內容正確無誤點按「登錄」。

選按「疫苗接種證明書」及輸入所需內容。（Visit Japan Web資料圖片）

如旅客選擇以「無」疫苗接種證明書登錄，「快速通關」4項資料畫面的狀態顯示欄將變為黃色，而狀態為「審查完成」並標明「無登錄」。而登錄疫苗接種證明書後，狀態顯示欄變為紅色， 狀態將顯示為「審查中」，並在「生效日期」中將顯示第３次疫苗接種日期。審查結果將以電郵方式通知，如果在審查後退回，請確認退回理由，並重新登錄。

登錄疫苗接種證明書後，狀態顯示欄變為紅色， 狀態將顯示為「審查中」。（Visit Japan Web資料圖片）

【步驟 8】登記快速通關－出國前72小時內檢測證明書

即使沒有使用接種疫苗，旅客亦可選擇以72小時以內的檢測證明書入境日本。在「疫苗接種證明書」的狀態變為「審查完成」後，選按快速通關首頁上的「出國前72小時以內的檢測證明書」，按指示輸入以下內容。填寫資料後可點按「Browse」，上載檢測證明書的圖片。最後在顯示「確認」畫面上，檢查輸入內容是否正確然後點按「登錄」。

即使沒有使用接種疫苗，旅客亦可選擇以72小時以內的檢測證明書入境日本。（Visit Japan Web資料圖片）

登錄72小時內檢測證明書後，狀態顯示欄變為的藍色（左圖）， 狀態將顯示為「審查完成」，並在「生效期限」中將顯示檢測證明書有效日期。審查結果將以電郵方式通知，如果在審查後退回，請確認退回理由，並重新登錄。如旅客選擇以「無」72小時內檢測證明書登錄，「快速通關」4項資料畫面的狀態顯示欄將變為黃色（右圖），而狀態為「審查完成」並標明「無登錄」。

登錄72小時內檢測證明書後，狀態顯示欄變為的藍色（左圖）， 狀態將顯示為「審查完成」。（Visit Japan Web資料圖片）

入境時，點按為本次入境而製作的「入境、返國行程」，開啟「入境、返國日本的手續」畫面，點按「檢疫手續（快速通關）」按鈕，開啟以上快速通關的首頁並向海關人員展示即可。

【步驟 9】外國人入境紀錄

此為線上入境卡，回到首頁後，選剛剛新增的旅遊行程檔案，再按下「外國人入境紀錄」以登記入境卡。輸入現居國家及城市、入境目的、預計停留時間等資料，即完成日本入境卡註冊程序。

按下「外國人入境紀錄」以登記入境卡。（Visit Japan Web資料圖片）

輸入現居國家及城市、入境目的、預計停留時間等資料。（Visit Japan Web資料圖片）

完成日本入境卡註冊程序。（Visit Japan Web資料圖片）

完成填寫後，首頁的「外國人入境紀錄」欄將顯示為已登錄，並可獲得入境審查QR Code。在入境櫃檯將護照及日本入境卡交給入境官員。若已用Visit Japan Web完成線上填寫日本入境卡，可以在Visit Japan Web打開旅遊行程檔案，「外國人入境紀錄」下方的「顯示QR碼」掃描上傳日本入境卡。

完成填寫後，首頁的「外國人入境紀錄」欄將顯示為已登錄，並可獲得入境審查QR Code。（Visit Japan Web資料圖片）

【步驟10】海關申報－攜帶品、後送物品申報

此為線上海關申報卡，填完日本入境卡後，請續按下「攜帶品、後送物品申報」，並依指示輸入各項欄位，最後確認資料無誤後便完成海關申報表，並可獲得海關申報的QR Code。抵達海關（稅關）後，依指示排隊進入自助式稅關電子申報閘門。

填完日本入境卡後，請續按下「攜帶品、後送物品申報」。（Visit Japan Web資料圖片）

先將護照翻至個人照片頁，再放在左側的護照感應區等資料讀取成功。接著，用手機開啟Visit Japan Web，選擇旅遊行程檔案並按下「攜帶品、後送物品申報」下的「顯示 QR 碼」按鈕，將螢幕朝下放在右側的掃描器等待讀取，完成後便可到輸送帶領取行李。

護照翻至個人照片頁放在機器左側，手機顯示QR code放在右側。（日本法務省入國管理局教學影片）

【步驟 11】下線狀態使用

若你擔心到達日本後暫時沒有網絡，可預先於登入頁面啟動「下線狀態使用」功能。

可預先於登入頁面啟動「下線狀態使用」功能。（Visit Japan Web資料圖片）

IOS用戶可按下圖指示，將Visit Japan Web加入手機的主畫面。

IOS用戶教學。（Visit Japan Web資料圖片）

Andriod用戶則按以下指示，將Visit Japan Web安裝成應用程式，加入手機的主畫面。

Andriod用戶教學。（Visit Japan Web資料圖片）

如你已登入Visit Japan Web，須先行登出，回到登入的頁面才可操作「下線狀態使用」之功能。可點選左上方的設定位置，後按「登出」。

可點選左上方的設定位置，後按「登出」。（Visit Japan Web資料圖片）

如果你不習慣使用手機，以下為你提供入境表格和海關申報表實體版的填寫教學。

【1】實體入境卡填寫方法

外國人入國記錄，俗稱入境卡，通常在機上派發。（日本官網）

姓名： 填寫你護照上的英文姓、名。

填寫你護照上的英文姓、名。 出生日期： 格式為(日/月/年)。

格式為(日/月/年)。 現住址： 寫上Hong Kong，你所住的都市都寫Hong Kong即可。

寫上Hong Kong，你所住的都市都寫Hong Kong即可。 入境目的： 一般都是選「觀光」。

一般都是選「觀光」。 抵達航班號： 寫上你的航班的號碼，在機票上都會註明。例如香港快運的UO-806，UO是香港快運的代號，而806就是該班機的號碼。

寫上你的航班的號碼，在機票上都會註明。例如香港快運的UO-806，UO是香港快運的代號，而806就是該班機的號碼。 預定停留其間： 寫上計劃旅遊天數。

寫上計劃旅遊天數。 在日本的聯絡處： 寫第一天入住的酒店地址和電話，可以選擇填寫酒店名。

寫第一天入住的酒店地址和電話，可以選擇填寫酒店名。 打勾： 一般來說三個問題都選「無」，如有請照實勾選

一般來說三個問題都選「無」，如有請照實勾選 簽名： 最後別忘了簽名，中英文不限。

最後別忘了簽名，中英文不限。 入境卡背面：最近版本的入境卡不需要書寫。

【2】實體海關申報表填寫方法

紙本海關申報表，通常會在機上派發。（日本官網）

填寫方法同上，最後要簽名作實。

申告書只要填寫A面就可以了， 一個家庭只需填寫一張 ，如果是朋友要各自填寫 。

，如果是朋友要各自填寫 除非你多帶了煙、酒、香水類且超過日本規定的免稅範圍，就必須填寫B面，且走紅色的需申報出口，讓海關人員確認且補稅。

<全文完>