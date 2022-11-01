Visit Japan Web最新版本使用教學 填完入境日本可快速通關｜附實體卡填寫方法
日本入境卡2022｜由2022年11月14日起，用以申報疫苗紀錄的MySOS將會停用。屆時入境日本的旅客，必須使用Visit Japan Web預先登記才可以入境。而最新版的Visit Japan Web已於11月1日啟用，除了舊有線上填寫入境卡和海關申報外，新增了「快速通關」的功能，旅客預先登記護照、針紙等資料，省卻入境時間！《有線生活》下文為你整理了Visit Japan Web詳細的使用教學。
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Visit Japan Web
為了方便旅客入境，日本政府推出了「Visit Japan Web」網上登記系統。外國旅客可以預先上網填寫個人資料、登記護照、疫苗記錄／檢測報告結果、填寫線上入境表格和海關申報表。入境時只需掃描QR code便可完成入境手續，非常方便。如果你不習慣使用手機，本文末亦會提供入境表格和海關申報表實體版的填寫教學。
Visit Japan Web申報表教學
- 註冊並登入
- 登記個人資料
- 登記同行人士資料
- 登錄航班資料
- 登記快速通關－登錄護照
- 登記快速通關－WEB（網路）提問表
- 登記快速通關－疫苗接種證明書
- 登記快速通關－出國前72小時內檢測證明書
- 外國人入境紀錄
- 海關申報－攜帶品、後送物品申報
附實體申報表教學
【步驟 1】註冊並登入
大家在登機前，可以手機或電腦到Visit Japan Web網站註冊帳號。開啟Visit Japan Web後，先設定語言為中文，點選下方的「建立新帳號」，再輸入電子郵件和密碼，認證電郵地址後再次以電郵和密碼登入即可。
【步驟 2】登記個人資料
登入後，點選首頁的「本人資料」，頭兩條問題選按「否」，繼續輸入個人資料。記得個人資料要按護照上的登記！最後檢查多次資料輸入無誤便可按「登錄」，系統畫面最後會顯示「已成功登錄」。
【步驟 3】登記同行人士資料
一般而言，所有日本出入境資料和手續都應按人頭進行，如同行中有嬰幼兒等無法自行辦理入境手續之人士，可將他們登錄為同行家人。如需登記同行家人資料，可按「本人資料」下方的「同行家人資料」並選擇「追加」。
留意，入境手續的文件需要每人1份，因此你亦需要為同行家人填寫。登記資料後，你可在首頁的「對象資料」切換成相對應人士，並按「登錄」完成之後的步驟。
【步驟 4】登錄航班資料
回首頁後，點選下方「新增登錄」，按指示輸入旅程的抵達日期、搭乘航班編號、航空公司、停留期間住宿地址等資料。最後檢查多次資料輸入無誤便可按「登錄預定」，系統畫面最後會顯示「已成功登錄」。如有登記同行人士，請於輸入資料後勾選「同行家人」一同登記。
【步驟 5】登記快速通關－登錄護照
Visit Japan Web新增了「快速通關」功能，旅客可在入境日本之前，事先完成部分檢疫手續，方便通關時間。請在預定抵達日本時間前至少6小時完成登錄，要填寫的包括「護照登錄」、「WEB（網路）提問表」、「疫苗接種證明書」、「出國前72小時以內的檢測證明書」4項資料，並需按次序完成。
先自行按下列參考圖片拍攝護照，然後在「護照」一欄選按「請登錄」，上傳畫面的功能將會開啟。然後按下「Browse」，選擇你所拍攝的護照圖片，再按「登錄」。
登錄照片後將顯示「上傳完畢」，返回首頁後會看到「護照」一欄狀態將顯示為「讀取中」，圖片的讀取結果（成功／失敗）將會以電子郵件通知。如你在護照「讀取中」時再次按下「護照」一欄，系統將會顯示右側畫面。你可以選擇「略過」，然後進入下一步「WEB（網路）提問表」。這樣的人話「護照」一欄狀態將顯示為「略過」，而旅客可直接於過關時提供護照資料。
當你收到讀取成功的電郵通知時，狀態將變為「請確認」（左圖）。請再次點按「護照」並進行確認，然後按「登錄」；如果讀取失敗，電郵通知中會顯示理由，而「護照」一欄狀態將顯示為「請登錄」（右圖），請選擇「護照」並重新操作。
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【步驟 6】登記快速通關－WEB（網路）提問表
完成護照登錄後，便可進入到「WEB（網路）提問表」一欄。按「下一頁」後，請根據指示回答提問表內包括入境者資料、日本停留資訊、身體狀況等問題，完成後按「回答完畢」。
完成回答後，將會出現回答者的QR code，在「WEB（網路）提問表」一欄的狀態將顯示「已登錄」。注意，請在航班預定到達日期前至少６小時完成事前登錄。
【步驟 7】登記快速通關－疫苗接種證明書
完成提問表後，選按「疫苗接種證明書」後輸入以下內容。先選擇有／沒有疫苗接種證明書，然後選擇疫苗接種證明書的內容是否用日文或英文記載，後按序輸入疫苗接種資料。輸入資料後點按「Browse」，附加疫苗接種證明書圖片（須顯示3劑接種記錄）。於最後顯示的「確認」畫面上，檢測輸入的內容正確無誤點按「登錄」。
如旅客選擇以「無」疫苗接種證明書登錄，「快速通關」4項資料畫面的狀態顯示欄將變為黃色，而狀態為「審查完成」並標明「無登錄」。而登錄疫苗接種證明書後，狀態顯示欄變為紅色， 狀態將顯示為「審查中」，並在「生效日期」中將顯示第３次疫苗接種日期。審查結果將以電郵方式通知，如果在審查後退回，請確認退回理由，並重新登錄。
【步驟 8】登記快速通關－出國前72小時內檢測證明書
即使沒有使用接種疫苗，旅客亦可選擇以72小時以內的檢測證明書入境日本。在「疫苗接種證明書」的狀態變為「審查完成」後，選按快速通關首頁上的「出國前72小時以內的檢測證明書」，按指示輸入以下內容。填寫資料後可點按「Browse」，上載檢測證明書的圖片。最後在顯示「確認」畫面上，檢查輸入內容是否正確然後點按「登錄」。
登錄72小時內檢測證明書後，狀態顯示欄變為的藍色（左圖）， 狀態將顯示為「審查完成」，並在「生效期限」中將顯示檢測證明書有效日期。審查結果將以電郵方式通知，如果在審查後退回，請確認退回理由，並重新登錄。如旅客選擇以「無」72小時內檢測證明書登錄，「快速通關」4項資料畫面的狀態顯示欄將變為黃色（右圖），而狀態為「審查完成」並標明「無登錄」。
入境時，點按為本次入境而製作的「入境、返國行程」，開啟「入境、返國日本的手續」畫面，點按「檢疫手續（快速通關）」按鈕，開啟以上快速通關的首頁並向海關人員展示即可。
【步驟 9】外國人入境紀錄
此為線上入境卡，回到首頁後，選剛剛新增的旅遊行程檔案，再按下「外國人入境紀錄」以登記入境卡。輸入現居國家及城市、入境目的、預計停留時間等資料，即完成日本入境卡註冊程序。
完成填寫後，首頁的「外國人入境紀錄」欄將顯示為已登錄，並可獲得入境審查QR Code。在入境櫃檯將護照及日本入境卡交給入境官員。若已用Visit Japan Web完成線上填寫日本入境卡，可以在Visit Japan Web打開旅遊行程檔案，「外國人入境紀錄」下方的「顯示QR碼」掃描上傳日本入境卡。
【步驟10】海關申報－攜帶品、後送物品申報
此為線上海關申報卡，填完日本入境卡後，請續按下「攜帶品、後送物品申報」，並依指示輸入各項欄位，最後確認資料無誤後便完成海關申報表，並可獲得海關申報的QR Code。抵達海關（稅關）後，依指示排隊進入自助式稅關電子申報閘門。
先將護照翻至個人照片頁，再放在左側的護照感應區等資料讀取成功。接著，用手機開啟Visit Japan Web，選擇旅遊行程檔案並按下「攜帶品、後送物品申報」下的「顯示 QR 碼」按鈕，將螢幕朝下放在右側的掃描器等待讀取，完成後便可到輸送帶領取行李。
【步驟 11】下線狀態使用
若你擔心到達日本後暫時沒有網絡，可預先於登入頁面啟動「下線狀態使用」功能。
IOS用戶可按下圖指示，將Visit Japan Web加入手機的主畫面。
Andriod用戶則按以下指示，將Visit Japan Web安裝成應用程式，加入手機的主畫面。
如你已登入Visit Japan Web，須先行登出，回到登入的頁面才可操作「下線狀態使用」之功能。可點選左上方的設定位置，後按「登出」。
如果你不習慣使用手機，以下為你提供入境表格和海關申報表實體版的填寫教學。
【1】實體入境卡填寫方法
- 姓名：填寫你護照上的英文姓、名。
- 出生日期：格式為(日/月/年)。
- 現住址：寫上Hong Kong，你所住的都市都寫Hong Kong即可。
- 入境目的：一般都是選「觀光」。
- 抵達航班號：寫上你的航班的號碼，在機票上都會註明。例如香港快運的UO-806，UO是香港快運的代號，而806就是該班機的號碼。
- 預定停留其間：寫上計劃旅遊天數。
- 在日本的聯絡處：寫第一天入住的酒店地址和電話，可以選擇填寫酒店名。
- 打勾：一般來說三個問題都選「無」，如有請照實勾選
- 簽名：最後別忘了簽名，中英文不限。
- 入境卡背面：最近版本的入境卡不需要書寫。
【2】實體海關申報表填寫方法
- 填寫方法同上，最後要簽名作實。
- 申告書只要填寫A面就可以了，一個家庭只需填寫一張，如果是朋友要各自填寫。
- 除非你多帶了煙、酒、香水類且超過日本規定的免稅範圍，就必須填寫B面，且走紅色的需申報出口，讓海關人員確認且補稅。
<全文完>