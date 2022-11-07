立冬養生貼士｜中醫推介5種冬天養生食材　1款湯水補腎養陽　素食者都啱

立冬養生｜11月7日是「立冬」，是中國傳統二十四節氣之一，標誌著冬季的開始，北風增強，氣溫下降。《有線健康》邀請註冊中醫何慧潔，從中醫角度講解立冬後的養生貼士、合時飲食。

踏入11月，大東山上的芒草都會非常茂盛。（資料圖片）（Joseph Chan on Unsplash）

中國以農立國，古代立冬是大自然的天氣開始嚴寒，草木凋零，農作物在秋收後，納入倉庫收藏；動物亦躲起來準備冬眠的時節。人類雖沒有冬眠之說，但中醫說天人合一，道法自然，人體的精氣亦會進入「冬藏」的情形。而在五行學說，冬天對應屬水的臟腑──腎臟。這段時節應做好順應天道的準備，補腎養陽，帶來健康的身體好過冬。

宜少食生冷寒涼食物

冬日氣溫開始下降，雖然香港地處南方，11月的天氣仍然是乍暖還寒，但氣溫一定是逐漸向下變冷的。大地的陽氣慢慢減少，人體的陽氣亦會慢慢收入體內。所以入冬適合進食溫補陽氣的食物，亦應減少進食生冷寒涼的食物。

冬日亦應調整起居作息規律，《黃帝內經》說冬三月應「早臥晚起，必待日光」，睡眠時間較春、夏、秋的三季稍長，亦且更應該待日出之後，穿好衣服保暖才外出作活，免受寒氣侵襲。

冬天日照較少且氣候寒冷，人體新陳代謝和動力較差。（資料圖片）（istock）

現代醫學亦證明，冬天由於日照較少且氣候寒冷，人體的新陳代謝和動力較差，容易產生情緒低落、抑鬱的情形。因此，冬季亦應調養情緒，做到心平氣和，「精神內守」，保持心理健康。注意以上這幾個飲食、作息，調志的要訣，便能順應大自然冬日陽氣潛藏之道，養好腎臟，為來年的健康打下堅實的根基。

5種冬日養生食材

【1】栗子

性溫，味甘平；入脾、胃、腎經。能養胃健脾，補腎強筋，對增強肌肉及增加體力有幫助。

【2】羊肉

性溫味甘，入脾、腎經。《本草綱目》記載羊肉能「暖中補虛，補中益氣，開胃健力，治虛勞惡冷，五勞七傷。」對冬天手足冰冷，久病或產後氣血虛弱血虛、頭暈，腹部冷痛均有補益作用。

【3】生薑

性溫味辛。歸肺、脾、胃經。冬天天氣寒冷，飲杯生薑茶可驅風，暖胃非常舒服。另外，若不慎感染風寒，感冒初起，有發冷、畏寒、咳嗽、頭痛，若及時飲用生薑茶，可起發散風寒，防治感冒的功效。

【4】黑豆

味甘，性微寒。能補腎益陰，健脾利濕，除熱解毒。中醫認為色黑入腎，治療腎虛引起的尿頻、頭暈眼花，視力減弱、鬚髮花白。古書載「煮料豆藥方」，服用經中藥炮制的黑豆，能烏須黑髮、固齒明目。

【5】合桃

性甘，味溫。歸肺、腎、大腸經。能補腎強腰，溫肺定喘，潤腸通便。

1款冬日湯水推介

材料（4人份量）

鮮淮山1條（約400克）、黨參15克、栗子（去皮）10粒、黑豆30克、紅棗6粒、瘦肉200（若素食者可用腰果30粒取代）

功效

健脾益氣、補腎養血，可在冬日裏增強體力和改善疲勞。

做法

1.瘦肉汆水，淮山去皮切塊，黨參、黑豆、紅棗洗後浸1小時

2.將所有材料加12碗清，放入煲內、大火煮滾者小火煮1.5小時，加鹽後即可飲用

（全文完）

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