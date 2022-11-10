東京10間滑雪酒店　全部有溫泉！越後湯澤、輕井澤＋5分鐘到滑雪場　最平$311！

冬天去日本旅行，滑雪必定是其中一個行程。如果想在有限的時間內體驗一下，不妨前往東京近郊的滑雪場。《有線生活》為大家精選了10間位於新潟縣「越後湯澤站」和輕井澤的酒店，不但鄰近滑雪場、交通方便，而且全部設有溫泉，甚至房內亦有私人溫泉等，最平人均低至$311，即睇下文！

冬天去日本旅行，滑雪必定是其中一個行程。（freepik）

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東京10間滑雪酒店

1. 湯澤大酒店

2. 舞子高原酒店

3. NASPA新大谷旅館

4. 越後御宿 稻本

5. 雪國之宿高半

6. 湯澤東映酒店

7. 輕井澤Cypress飯店

8. 舊輕井澤豐收季酒店

9. 輕井澤王子大飯店東館

10. 輕井澤王子大酒店西館

越後湯澤酒店

位於新潟縣的「湯澤地區」，不但交通方便，而且擁有多個不同特色的滑雪場，從東京車站出發，搭乘JR上越新幹線最快只要一個半小時便可直達，是不少遊客的滑雪的勝地。

1. 湯澤大酒店（Yuzawa Grand Hotel）

湯澤大酒店的地理位置十分優越，距離越後湯澤站，僅步行2分鐘，附近有便利店。而酒店門口更有免費接駁巴士直達「GALA湯澤滑雪場」、「GALA湯澤滑雪場」和「NASPA滑雪場」等，而酒店亦提供滑雪設備租借服務。另外，酒店更設有大浴場及溫泉，部份客房亦設有私人露天溫泉浴池或半露天浴池，可以放鬆身心之餘，亦能同時欣賞雪景。

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湯澤大酒店的地理位置十分優越，距離越後湯澤站，僅步行2分鐘。（expedia.com）

酒店門口更有免費接駁巴士直達多個滑雪場。（湯澤大酒店）

部份客房亦設有私人露天溫泉浴池或半露天浴池。（yuzawa_biyori＠IG）

湯澤大酒店更設有大浴場及溫泉。（booking.com）

地址：新潟縣南魚沼郡大字湯澤湯澤町2494

交通：越後湯澤站，步行2分鐘

價格：HK$986起／晚（人均HK$493）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

2. 舞子高原酒店（Maiko Kogen Hotel）

舞子高原酒店的外形十分獨特，是一座八角形的建築，周圍被大自然環繞著，能看到滑雪場和雪景。酒店與「舞子滑雪度假村」直接相連，酒店背後就是雪坡，入住率十分高。另外，酒店設有露天浴池、室內溫泉、桑拿和SPA等多種設施。溫泉的泉質屬於低滲弱鹼性，可以改善肌肉痛、關節痛、肩周炎和手腳冰冷的症狀，十分適合滑雪後好好享受一下，有助緩解疲勞。

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舞子高原酒店的外形十分獨特，是一座八角形的建築。（expedia.com）

酒店與「舞子滑雪度假村」直接相連，酒店背後就是雪坡，入住率十分高。（expedia.com）

地址：新潟縣南魚沼市舞子2056-108

交通：越後湯澤站，轉乘免費穿梭巴士

價格：約HK$622起／晚（人均HK$311）

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只供參考，價格以訂房時為準。（るるぶトラベル）

3. NASPA新大谷旅館（Naspa New Otani）

NASPA新大谷旅館與「NASPA滑雪場」直接連結，而且交通方便，於越後湯澤站搭乘計程車或接駁巴士，只需3分鐘便抵達。酒店提供多種房型，有的更設有露天風呂。另外，酒店亦有露天澡堂、私人溫泉浴池、泳池、三溫暖、按摩等設施，將住客滑雪後的疲倦一掃而去。

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NASPA新大谷旅館與「NASPA滑雪場」直接連結，而且交通方便。（hotel.com）

酒店設有露天澡堂、私人溫泉浴池、泳池、三溫暖、按摩等設施。（NASPA新大谷旅館）

酒店設有露天澡堂、私人溫泉浴池、泳池、三溫暖、按摩等設施。（booking.com）

地址：新潟縣南魚沼郡湯澤町湯澤2117-9

交通：越後湯澤站，轉乘免費穿梭巴士

價格：HK$675起／晚（人均HK$337.5）

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4. 越後御宿 稻本（Inamoto）

越後御宿 稻本交通便利，距離越後湯澤站僅步行2分鐘，附近有便利店，酒店亦提供免費接駁巴士往返「GALA湯澤滑雪場」。酒店共有50間客房，房間空間寬敞，更有源泉放流式浴池的客房，最多可供5人入住。另外，酒店設有露天浴池、室內溫泉、按摩浴缸及桑拿，如果想獨自享受浴浸時光，亦可預約私人風呂。

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越後御宿 稻本交通便利，距離越後湯澤站僅步行2分鐘。（agoda）

房間空間寬敞，更有源泉放流式浴池的客房。（agoda）

酒店設有露天浴池、室內溫泉和私人風呂等。（agoda）

地址：新潟縣南魚沼郡湯澤町湯澤2497

交通：越後湯澤站，步行2分鐘

價格：HK$1071起／晚（人均HK$535.5）

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5. 雪國之宿高半（Yukiguni no Yado Takahan Ryokan）

雪國之宿高半是一間擁有約900年歷史的老字號酒店，有免費接駁車直接抵達「GALA湯澤滑雪度假村」和「湯澤高原滑雪場」。酒店設有35間客房，可以欣賞到湯澤和滑雪場的絕景等，部分房間更設有可欣賞風景的溫泉浴池。另外，酒店更有大浴場、露天浴池及桑拿等，冬天可以一邊泡浸，一邊欣賞雪景。

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雪國之宿高半是一間擁有約900年歷史的老字號酒店。（雪國之宿高半）

酒店更有大浴場、露天浴池等，冬天可以一邊泡浸，一邊欣賞雪景。（trip.com）

酒店更有大浴場、露天浴池等，冬天可以一邊泡浸，一邊欣賞雪景。（trip.com）

地址：新潟縣南魚沼區湯澤町湯澤923

交通：越後湯澤站，轉乘免費穿梭巴士

價格：HK$1054起／晚（人均HK$527）

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6. 湯澤東映酒店（Yuzawa Toei Hotel）

湯澤東映酒店位於「湯澤高原滑雪場」旁邊，可以步行至滑雪場，十分方便，是越後湯澤人氣酒店之一。酒店設有多款房型，而且空間寬敞，最大特點是擁有越後湯澤地區規模最大的露天溫泉池與大浴場，而且是開放式設計，讓住客能在大自然包圍下浸泡，享受美好時光。

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湯澤東映酒店位於「湯澤高原滑雪場」旁邊，可以步行至滑雪場。（trip.com）

酒店設有多款房型，而且空間寬敞。（agoda）

擁有越後湯澤地區規模最大的露天溫泉池與大浴場。（trip.com）

露天溫泉池為開放式設計，讓住客能在大自然包圍下浸泡。（trip.com）

地址：新潟縣南魚沼郡湯澤町3459

交通：越後湯澤站，步行7分鐘

價格：HK$739起／晚（人均HK$369.5）

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輕井澤酒店

除了越後湯澤，輕井澤亦是另一個熱門滑雪勝地，而且有輕井澤王子Outlet，不但可以滑雪，亦能順道購物，一次過滿足兩大願望。

7. 輕井澤Cypress飯店（Hotel Cypress Karuizawa）

輕井澤Cypress飯店坐落於綠意盎然的花園中，有穿梭巴士前往「輕井澤滑雪場」，步行10分鐘亦可抵達輕井澤王子購物廣場。酒店有多種房型，例如現代日式客房、家庭套房等，部分客房附設沙發和小廚房，另外亦有設露天浴池的客房。酒店更提供天然溫泉設施，包括三溫暖、浴池、木製泡澡浴缸和花園露台。

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輕井澤Cypress飯店坐落於綠意盎然的花園中，步行10分鐘即可抵達輕井澤王子購物廣場。（輕井澤Cypress飯店）

酒店有多種房型，有設露天浴池的客房。（輕井澤Cypress飯店）

酒店更提供天然溫泉設施，包括三溫暖、浴池、木製泡澡浴缸和花園露台。（輕井澤Cypress飯店）

地址：長野縣北佐久郡軽井澤東287-1

交通：輕井澤站，轉乘免費接駁車

價格：HK$732起／晚（人均HK$366）

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8. 舊輕井澤豐收季酒店（Hotel Harvest Kyukaruizawa）

舊輕井澤豐收季酒店是一間口碑極佳的酒店，十分受歡迎。酒店四周森林綠意盎然，景緻舒暢美麗，而且地理位置很好，距離「輕井澤滑雪場」僅10分鐘車程，住客亦可以步行到輕井澤Outlet、銀座購物區、新美術館等，非常方便。另外，酒店提供洋室及和洋室房型，格局寬大舒適，亦設有室內及兒童游泳池、溫泉和SPA等。

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舊輕井澤豐收季酒店是一間口碑極佳的酒店，十分受歡迎。（trip.com）

酒店提供洋室及和洋室房型，格局寬大舒適。（trip.com）

舊輕井澤豐收季酒店設有溫泉。（agoda）

酒店亦設有室內及兒童游泳池、溫泉和SPA等。（舊輕井澤豐收季酒店）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1178-493

交通：輕井澤站，轉乘免費接駁車／步行12分鐘

價格：HK$1641起／晚（人均HK$820.5）

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9. 輕井澤王子大飯店東館 （Karuizawa Prince Hotel East）

輕井澤王子大飯店東館是一間擁有滑雪場、高爾夫球場、SPA和溫泉的酒店，而且地理位置佳，距離輕井澤王子飯店滑雪場，僅5分鐘步行路程，而且鄰近JR輕井澤站、王子購物廣場。

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輕井澤王子大飯店東館地理位置佳。（Karuizawa Prince Hotel East）

距離輕井澤王子飯店滑雪場，僅5分鐘步行路程。（Karuizawa Prince Hotel East）

酒店周圍一片綠意盎然，設有多種房型，例如雙人房、小木屋及能與狗狗一同入住的王子愛犬別墅，而且房間面對森林景。如果冬季入住遇上下雪，更彷彿像是身處在雪白樂園中的仙境般，能在房內看到一片白茫茫的雪景。若打算到輕井澤滑雪，相信這間酒店是不錯的選擇。

酒店周圍一片綠意盎然，設有多種房型。（agoda）

輕井澤王子大飯店東館設有溫泉。（Karuizawa Prince Hotel East）

輕井澤王子大飯店東館是一間擁有滑雪場、高爾夫球場、SPA和溫泉的酒店。（Karuizawa Prince Hotel East）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1016-75

交通：輕井澤站南口，乘坐免費接駁巴士

價格：HK$1506起／晚（人均HK$753）

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10. 輕井澤王子大酒店西館（Karuizawa Prince Hotel West）

輕井澤皇家王子大飯店西館，是座落在森林當中，以獨棟式小木屋建築，貼近大自然，住客能從房內感受到被森林包圍的感覺，充滿綠意，景色優美。酒店設有大型落地窗的室內浴池和露天溫泉，住客能一邊沐浴一邊欣賞美景。另外，酒店正正位於輕井澤Outlet旁邊，是輕井澤王子度假村中，最鄰近Outlet的酒店，逛街購物和前往「輕井澤滑雪場」都十分方便。

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輕井澤皇家王子大飯店西館，是座落在森林當中，以獨棟式小木屋建築，貼近大自然。（booking.com）

住客能從房內感受到被森林包圍的感覺，充滿綠意。（booking.com）

酒店設有大型落地窗的室內浴池和露天溫泉，住客能一邊沐浴一邊欣賞美景。（輕井澤王子大酒店西館）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1016

交通：輕井澤站南口，乘坐免費接駁巴士

價格：HK$674起／晚（人均HK$337）

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（全文完）