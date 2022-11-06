易潔鑊用30年女子患卵巢癌　醫生揭做錯5件事致癌風險大增丨附消委會10大使用貼士

易潔鑊不易「黐底」又方便清洗，不少人都喜歡使用。但若果使用不當，隨時有機會釋出致癌物！有醫生分享個案，指一名中年女子生活健康，不吸煙又不喝酒，但卻突然患上卵巢癌，了解後發現原來是因為她常用易潔鑊煮食，醫生亦提醒大眾使用易潔鑊的注意事項，避免增加患上癌症的風險。

一名女子生活健康，不煙不酒，但卻突然患上卵巢癌，了解後發現原來是因為她常用易潔鑊煮食。（freepik）

女子無煙無酒 突患卵巢癌

台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》分享個案，指一名50多歲女子擁有高學歷，在美國讀到博士學位，生活習慣良好，平日習慣自己下廚、不煙不酒、而且不會胡亂服用奇怪的藥物，卻不幸患上卵巢癌。醫生探討其患癌原因，發現她在美國讀大學開始煮食，一直使用易潔鑊，即使回流到台灣30年間都仍在使用。

醫生探討女子患癌原因，發現她在美國讀大學開始煮食，一直使用易潔鑊。（S Migaj＠unsplash）

醫生揭易潔鑊惹禍

醫生向她解釋，使用易潔鑊其實是有風險的，因為易潔鑊會產生全氟辛酸，屬於二級致癌物，而且是一種荷爾蒙干擾物質，有可能引起卵巢癌的問題，已確定會令動物患上癌症。另外，美國食品藥物管理局（FDA）亦要求停止生產全氟辛酸。

醫生指，因為易潔鑊會產生全氟辛酸，屬於二級致癌物。（Andrew Valdivia＠unsplash）

使用易潔鑊5大注意事項

醫生續指，並不是完全不能使用易潔鑊，但必須要正確使用。他分享了5大使用易潔鑊的注意事項：

醫生分享使用易潔鑊5大注意事項。（Cooker King＠unsplash）

1. 不要高溫煮食

易潔鑊塗層所用的物料「聚四氟乙烯」（PTFE，又稱鐵氟龍）中的全氟辛酸對人體有害，當達到260度高溫，便會釋放出來。

2. 避免乾燒

容易破壞塗層，產生有害物質。

3. 避免破壞鍋面

避免使用金屬類鍋鏟，減低破壞塗層風險。

4. 定期更換

如表面已有沾黏狀況或明顯刮痕損傷，便要更換。

5. 嚴格挑選、仔細閱讀使用說明

按照個人習慣及煮食需求作出挑選。

避免乾燒，否則 容易破壞塗層，產生有害物質。（freepik）

消委會10大安全使用貼士

另外，消委會曾指出，在製造聚四氟乙烯（PTFE）的過程中，或會使用全氟辛酸（PFOA）及全氟辛烷磺酸（PFOS）。有動物研究顯示，PFOA及PFOS可能會損害肝臟、生殖功能及具致癌性，國際癌症研究機構（IARC）亦將PFOA歸類為「或可能令人類患癌」的物質。由於PTFE易潔塗層中有機會殘留微量的PFOA或PFOS，故產生易潔鑊塗層有機會致癌一說。

由於PTFE易潔塗層中有機會殘留微量的PFOA或PFOS，故產生易潔鑊塗層有機會致癌一說。（sven-brandsma＠unsplash）

消委會列出10大安全使用貼士，大家不妨參考一下：

1. 注意昜潔鑊大小

若以電爐煮食，應盡量選用與爐頭大小相近的器皿；以氣體爐煮食的話，則應調節爐火至器皿底部邊緣的範圍內。

2. 首次使用前先清潔

首次使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊。切勿用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損塗層。

3. 慢火預熱

用慢火至中火預熱，切勿將食油過度加熱，以免釋出太多油煙甚至燒焦。

4. 勿把鑊乾燒

不要將空的易潔鑊放在爐火上乾燒。

5. 避免用太高溫煮食

易潔鑊如長期在高溫 （260°C以上） 下使用，易潔層可能會變色，及漸漸失去抗黏效能。為了延長易潔鑊的壽命，應盡量避免用太高溫煮食。

6. 鑊鏟要揀啱

避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木、塑膠或矽膠製造的用具，如鑊鏟或筷子攪動食物。

7. 常抽氣

煮食時宜開抽油煙機或抽氣扇，以保持廚房空氣流通。

8. 用後自然冷卻

用後不要立即向鑊注入冷水，以免因溫度急劇變化而變形。

9. 停用損壞的易潔鑊

雖然動物試驗中顯示，把剝落的易潔層連同食物吃下肚，不會造成影響，不過易潔層始終不是食物，故若易潔鑊的昜潔層嚴重花損和剝落，便不宜再使用。

10. 避免在鑊面切剁食物

（全文完）