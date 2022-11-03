一線搜查｜香港馬路現「三文治式」坐電單車　幼童無戴頭盔　專家警告：隨時拋出車外

馬路如虎口！近日有Facebook專頁分享一則帖文並轉載數張照片，有疑似一家三口「三文治式」迫坐在同一輛電單車上。相中所見一名女士前揹著一名沒戴頭盔的幼童，而男士則駕駛著電單車穿梭於車與車之間，隨時惹來大批網民批評，指此舉不但違反交通規則，更罔顧了幼兒生命安全！香港汽車會會長李耀培接受《有線生活》訪問時指出，幼童體型細小隨時會被拋出車外，危險性十分高。

有疑似一家三口「三文治式」迫坐在同一輛電單車上。（FB專頁@HongKong CarCam）

三文治式迫坐電單車

FB專頁「HongKong CarCam」日前分享了一則帖文，並轉載了2張照片：「呢度係香港呀……咪害個小朋友啦……」。從專頁分享的照片所見，疑似一家三口人士以「三文治式」迫坐在同一輛電單車上。該名男子負責駕駛電單車，後座則坐著一名女子及幼童。網民目測估計小朋友年紀大約只有2歲，從其中一張照片可清楚見到幼童未有戴上頭盔，只是用手緊緊捉住女士的衣服，險象環生。

從其中一張照片更清楚見到幼童並未有戴上頭盔，用手緊緊捉住媽媽的衣服，好不驚險。（FB專頁@HongKong CarCam）

網民：不要害小朋友

電單車上的三名人士，只有兩位成人戴上頭盔，不少網民替一家人感到膽顫心驚，留言表示：「家長是否沒有常識？不要害小朋友」、「BB是無辜的」。另有網民認為要向運輸署投訴，不容許有第二次同樣事情出現，更有人直接於留言區標記了「香港警察」的FB專頁，希望警方處理。

網民指出他們至少已違反2條交通條例，會危害到其他道路使用者。（Unplash圖片）

法例：8歲以下人士不能坐電單車

根據香港交通法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》，除非電單車附有側車，否則不可以運載超過1名乘客，法例更規定電單車後座不能運載8歲以下的乘客，坐在側車固定座位上的乘客就另作別論。任何人士觸犯相關規定，又無法作出合理辯解即屬違法，首次定罪可被罰款$5,000及監禁3個月。

此外，運輸署《道路使用者守則》亦有指引規限後座乘客坐電單車姿勢。首先，電單車乘客須佩戴認可的安全頭盔並扣緊，切勿佩戴不舒適、不合尺碼的頭盔。乘客亦應跨坐在司機背後的固定座位上，雙腳踏穩在腳踏板上方算正確。

根據運輸署《道路使用者守則》，除非電單車附有側車，否則不可以運載超過1名乘客。（Unplash圖片）

專家：幼童隨時被拋出車外

香港汽車會會長李耀培指出，香港法例已清楚列明8歲以下人士，不能乘坐電單車，加上頭盔本來就沒有根據小朋友標準而設的尺碼，且小朋友體型細小，坐上電單車只能勉強扶住大人，稍一不慎可能會被拋出車外，危險性非常大。李耀培又表示，電單車於路上「時開時停」，兩名大人前後夾住一個小朋友，開車途中急剎車有可能會擠壓到小朋友。

建議駕駛者應切線避免意外

李耀培建議，倘若駕駛者在路上見到同類事件，不應響咹避免嚇到電單車司機，亦不要跟車太貼，可行的話應盡快切換線道遠離該車輛，以免發生意外。

（全文完）

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