一線搜查｜香港機場新增「登機易」　以後登機可自助完成　全程只出示護照1次｜附使用教學

香港機場自助登機｜大家有計劃去旅行嗎？香港國際機場近日新增2項全新設施，其中一項是機場「天際走廊」正式啟用，旅客日後來往一號客運大樓及T1衛星客運廊，可以無需再搭接駁巴士，步行約8分鐘即達。另外機場亦全面推行「登機易」離境自助服務，讓旅客自助辦理出境檢查手續及完成行李託運，全程只需出示1次旅行證件，大大縮短登機時間。

香港國際機場近日新增2項全新設施，有助旅客更方便快捷登機。（​​香港國際機場）

香港機場新設施1. 天際走廊

香港國際機場「天際走廊」於11月1日正式啟用，連接一號客運大樓與T1衛星客運廊，全長200米、高28米，是目前全球最長的機場禁區行人天橋。「天際走廊」設有電動扶梯及自動人行道，​​日後旅客無需再乘搭接駁巴士，只需步行約8分鐘便可來往兩座客運大樓。

香港國際機場「天際走廊」已正式啟用，連接一號客運大樓與T1衛星客運廊。（​​香港國際機場）

「天際走廊」設有電動扶梯及自動人行道，只需步行約8分鐘便可來往兩座客運大樓。（​​香港國際機場）

另外，「天際走廊」更採用透明玻璃地板，旅客可以從腳下看到飛機滑行經過，同時亦是旅客可到的機場最高點，沿途能夠飽覽停機坪的景色。

「天際走廊」更採用透明玻璃地板，旅客可以從腳下看到飛機滑行經過。（​​香港國際機場）

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香港機場新設施2. 「登機易」離境自助服務

​​香港國際機場於10月25日起全面推行「登機易」，年滿11歲或以上的香港居民，可憑特區護照、特區簽證身份書或回鄉證，向參與的航空公司登記，包括國泰航空及香港快運航空（HK Express），均可使用「登機易」服務。

香港國際機場已全面推行「登機易」離境自助服務。（​​香港國際機場FB）

「登機易」能讓旅客自助辦理出境檢查手續及完成行李託運。已登記「登機易」的旅客，只需在各個檢查站的鏡頭前掃描容貌，便可核實身分，全程無需重覆出示旅行證件及登機證，他們可以更方便快捷地完成整個離境程序，節省登機時間。

「登機易」能讓旅客更方便快捷地完成整個離境程序，節省登機時間。（​​香港國際機場FB）

「登機易」使用方法

1. 智能櫃檯登記

使用者首先需要用旅遊證件在智能櫃檯登記「登機易」，系統會建立一個載有該旅客旅行證件，以及登機證資料的生物特徵身分認證，然後需要取回登機證，並將行李標籤貼在託運行李上。

首先使用旅遊證件登記「登機易」。（​​香港國際機場影片截圖）

完成登記後，取回登機證。（​​香港國際機場影片截圖）

將行李標籤貼在託運行李上。（​​香港國際機場影片截圖）

2. 自助行李託運

前往自助行李託運櫃檯，於鏡頭前掃描容貌並成功核實身分，便可以按照櫃檯上輕觸式屏幕顯示的指示，完成自助行李託運手續。

前往自助行李託運櫃檯，於鏡頭前掃描容貌並成功核實身分。（​​香港國際機場影片截圖）

按照櫃檯上輕觸式屏幕顯示的指示，完成自助行李託運手續。（​​香港國際機場影片截圖）

3. 自助保安閘口

已登記「登機易」的旅客，只需於自助保安閘口鏡頭前掃描容貌，核實身分後，便可以進入機場禁區登機。

於自助保安閘口鏡頭前掃描容貌，便可以進入機場禁區登機。（​​香港國際機場影片截圖）

4. 「登機易e-道」

旅客在「登機易e-道」鏡頭前掃描容貌，即可完成出境檢查手續。

（此服務目前適用於持有香港特別行政區護照／香港特別行政區簽證身份書／電子港澳居民來往內地通行證（電子回鄉證）的香港居民）

旅客在「登機易e-道」鏡頭前掃描容貌，即可完成出境檢查手續。（​​香港國際機場影片截圖）

無需出示旅行證件及登機證，即可完成出境檢查手續。（​​香港國際機場影片截圖）

5. 自助登機閘口

所有離港登機閘口都設有自助登機設施。旅客只需於自助登機閘口鏡頭前掃描容貌，系統核實身分後，即可通過閘口輕鬆登機。

旅客只需於自助登機閘口鏡頭前掃描容貌，即可通過閘口輕鬆登機。（​​香港國際機場影片截圖）

（全文完）

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