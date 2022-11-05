隔夜菜吃太多　慳錢媽排血便患大腸癌　醫生警告3大蔬菜隔夜食易出事｜附食安中心建議

很多人為免浪費食物，都會將吃不完的飯菜留起，隔天翻熱再吃。有台灣醫生分享個案，指一名媽媽因為經常翻熱隔夜餸食用，不但導致肥胖，而且更出現血便，進行大腸鏡檢查後證實患上大腸癌第二期。醫生提醒，有幾類食物隔夜後，較容易產生致癌物質亞硝酸鹽，建議最好避免加熱再吃。

一名媽媽因為經常翻熱隔夜餸食用，患上大腸癌第二期。（《逃跑雖可恥但有用》劇照）

媽媽為慳錢常吃隔夜菜

台灣腎臟科醫生洪永祥在電視節目《媽媽好神之俗女家務事》中分享，指一名身材肥胖、育有3名孩子的媽媽，因為三高（高血糖、高血壓和高血脂）問題而求醫。她表示孩子正值發育時期，食量很大，自己很難控制份量，導致出現大量剩菜（隔夜餸）。該名媽媽為了省錢和避免浪費，吃剩的飯菜都不捨得丟棄，經常加熱再吃。

該名媽媽指很難控制飯菜的份量，導致經常出現大量剩菜。（freepik）

出現血便求醫 揭患大腸癌

洪永祥提醒她，隔夜菜有機會令心臟、腎臟損壞，到時要花更多錢醫治，得不償失，著她將剩菜倒掉。結果3個月後，該名媽媽因出現血便而再次求醫，接受大腸鏡檢查後，證實患上大腸癌第二期。她不解自己為何會患大腸癌，又指已經把剩肉丟掉，只留下剩菜隔夜再煮來吃，因認為蔬菜放在雪櫃應該安全。

她認為蔬菜放在雪櫃應該安全，因此留下剩菜隔夜再煮來吃。（freepik）

醫生警告3種蔬菜不宜隔夜食用

洪永祥提醒，隔夜菜尤其是一些「深綠色葉菜類」，例如菠菜、芹菜、小棠菜等，當中的硝酸鹽經過細菌分解後會產生亞硝酸鹽，放置8小時以上，亞硝酸鹽的濃度會變得非常高，進食後會與一些含胺的食物結合變成亞硝胺。而亞硝胺對胃癌、食道癌、大腸癌是很強的致癌因子。

洪醫生提醒，菠菜、芹菜、小棠菜放置8小時以上，亞硝酸鹽的濃度會變得非常高。（資料圖片）

火鍋湯底30分鐘後不宜飲用

洪永祥又指，火鍋湯煮了30分鐘後，它的亞硝酸鹽濃度也很高，當進食很多含胺的蛋白質食物，就會變成亞硝胺。他解釋，煮過的湯底有很多食品添加物、鈉離子、磷酸鹽及硝酸鹽，雖然加熱湯底可以把細菌消滅，但化合物則有機會濃縮，濃度會更高。因此建議如要想喝火鍋湯，最好在開煮後30分鐘內喝完，之後只吃食材比較好。

洪醫生又指，火鍋湯煮了30分鐘後，其亞硝酸鹽濃度亦很高。（freepik）

不當貯存蔬菜 或產生有毒亞硝酸鹽

不過，本港食安中心曾指出，蔬菜本來便含有硝酸鹽和亞硝酸鹽，硝酸鹽本身可說是沒有毒性，而新鮮完好的蔬菜的亞硝酸鹽含量通常亦很低，但若不當處理及貯存則可導致蔬菜被細菌污染。細菌可將相對無毒的硝酸鹽轉化成毒性較高的亞硝酸鹽。

食安中心指，新鮮完好的蔬菜的亞硝酸鹽含量通常亦很低。（freepik）

5種蔬菜存放3日少毒物

早前食安中心公佈蔬菜經煮熟及存放後，其亞硝酸鹽含量變化的調查結果，發現5種常吃的蔬菜，包括莧菜、白菜、菜心、唐生菜和翠玉瓜，在烹煮後放在雪櫃一夜後，亞硝酸鹽含量均未有增加；而存放3天後，亞硝酸鹽含量仍然很低。證明存放溫度是影響熟菜中亞硝酸鹽含量上升的主要因素，冷凍溫度會令細菌不活躍，延遲亞硝酸鹽的形成。

莧菜、白菜、菜心、唐生菜和翠玉瓜，在烹煮後放在雪櫃一夜後，亞硝酸鹽含量均未有增加。（freepik）

食用剩菜4大建議

食安中心亦提出4大建議，以確保剩菜（包括熟菜）的食用安全：

1. 只準備適量食物，減少剩菜的數量

2. 剩菜應在烹煮後2小時內放入雪櫃貯存，並盡快食用

3. 食用剩菜前，應徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度，並且不應重覆翻熱

4. 如剩菜置於室溫超過4小時，便應丟棄，不宜食用。

（全文完）