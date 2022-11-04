康文署暖水游泳池2022名單　地址／入場費／月票價格　即日起至明年3月開放

冬天想游水但又怕太凍？康文署由即日起至明年3月，將會開放轄下27個暖水游泳池，讓市民在冬天繼續暢泳。不過要留意，有些泳池在冬季部分時段會暫停開放，想知收費及地址，即看下文。

冬天都可以繼續游水。（康文署網站）

港島區丨九龍區丨新界區

5個泳池暫停開放時間丨每節入場費丨月票費用

港島區

【1】堅尼地城游泳池

香港堅尼地城西祥街北2號

【2】中山紀念公園游泳池

香港西營盤東邊街北16號

【3】港島東游泳池

西灣河鯉景道52號

【4】小西灣游泳池

香港小西灣道15號小西灣綜合大樓一樓

【5】摩理臣山游泳池

香港灣仔愛群道7號

【6】維多利亞公園游泳池

香港銅鑼灣興發街一號

【7】灣仔游泳池

灣仔港灣道27號

中山紀念公園游泳池。（維基百科）

九龍區

【8】何文田游泳池

十二號山忠義街1號

【9】觀塘游泳池

觀塘翠屏道2號

【10】藍田游泳池

九龍藍田慶田街1號藍田綜合大樓1樓

【11】荔枝角公園游泳池

荔枝角荔灣道1號

【12】深水埗公園游泳池

深水埗荔枝角道733號深水埗公園游泳池

【13】斧山道游泳池

鑽石山龍翔道30號

【14】九龍公園游泳池

尖沙咀柯士甸道22號九龍公園體育館

【15】大角咀游泳池

九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈4樓

荔枝角公園游泳池。（康文署網站）

新界區

【16】東涌游泳池

東涌達東路5號

【17】青衣西南游泳池

青衣涌美路70號

【18】粉嶺游泳池

粉嶺新運路71號

【19】將軍澳游泳池

魷魚灣運隆路9號

【20】顯田游泳池

沙田大圍車公廟路68號

【21】沙田賽馬會游泳池

沙田源禾路10號

【22】東昌街游泳池

大埔汀太路11號

【23】城門谷游泳池

荃灣城門道21號

【24】屯門西北游泳池

屯門鳴琴路95號

【25】屯門游泳池

屯門海皇路8號

【26】屏山天水圍游泳池

天水圍聚星路1號

【27】元朗游泳池

元朗體育路10號

元朗游泳池。（維基百科）

5個泳池冬季部分時段暫停開放

【1】灣仔游泳池

暫停開放時間：2022年12月2日至2023年1月21日

【2】港島東游泳池

暫停開放時間：2022年11月1日至2023年2月15日

【3】維多利亞公園游泳池

暫停開放時間：2023年2月16日至4月17日

【4】深水埗公園游泳池

暫停開放時間：2023年2月24日至4月15日

【5】觀塘游泳池

暫停開放時間：2023年1月3日至2月22日

維多利亞公園游泳池（維基百科）

公眾游泳池每節入場費

星期一至五：

一般收費：每位17元

優惠收費：每位8元（年滿60歲長者／3至13歲兒童／全日制學生／殘疾人士和一名陪同者）

免費：免費（3歲以下幼童）

星期六、日及公眾假期：

一般收費：每位19元

優惠收費：每位9元（年滿60歲長者／3至13歲兒童／全日制學生／殘疾人士和一名陪同者）

免費：免費（3歲以下幼童）

公眾游泳池月票費用

一般月票收費為300元，年滿60歲長者、3至13歲兒童、全日制學生，以及殘疾人士和一名陪同者可獲半費優惠。詳情可參閱公眾游泳池月票計劃網頁。

（全文完）