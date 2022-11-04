一線搜查｜香港國際七人欖球賽2022　即睇交通安排+港隊賽程｜附HOY TV免費直播連結

七欖｜一連三日舉行的香港國際七人欖球賽（HK Sevens）今日（11月4日）開鑼！今年的七人欖球賽於11月4日至11月6日在香港大球場舉行，16支參賽隊伍當中，包括五連霸冠軍斐濟隊，以及其勁敵南非隊和香港隊等，賽事並由HOY TV獨家現場直播！賽事進行期間，大球場附近交通將會有特別安排，《有線生活》整理各項賽程時間表、特別交通安排，以及直播、重溫詳情，各位球迷不要錯過！

今年的七人欖球賽會於11月4日至11月6日在香港大球場舉行。（FB＠Hong Kong Sevens）

香港國際七人欖球賽懶人包

香港國際七人欖球賽2022

停辦兩屆的香港國際七人欖球賽（HK Sevens）終於在今年復辦！根據政府指引，入場觀眾可以於觀眾席範圍內進食，不過就需要在進入大球場前，出示同日完成的陰性快測結果。復辦的七人欖球賽依然聲勢浩大，港隊今年與紐西蘭、澳洲、薩摩亞一同被編入A組。除了激烈賽事，大會今年亦於戶外設有現場音樂表演供欣賞，包括流行曲、嘻哈、搖滾等，其中香港的太極樂隊將會於今晚演奏多首名曲！

停辦兩屆的香港國際七人欖球賽（HK Sevens）終於在今年復辦！（FB＠Hong Kong Sevens）

各項賽程時間表

今年七欖賽事將會在11月4日下午3:40正式開始，首場是愛爾蘭（Ireland）對肯亞（Kenya）的賽事。而上屆冠軍斐濟（Fiji）11月4日下午4:52出場，對戰日本隊。

至於港隊，將於11月4日晚上7:03、11月5日下午1:35以及5:35出場，分別迎戰澳洲、紐西蘭和薩摩亞。早前港隊成員姚錦成透露，今屆將會是自己最後一年出戰HK Sevens，他會於明年亞運後退役。各位想支持香港隊，就要緊貼HOY TV的現場直播了！詳細賽程時間表，可參閱以下資料或到官網瀏覽。

今年七欖賽事將會在11月4日下午3:40正式開始。（hksevens官網）

賽事直播及重溫

七人欖球賽各位球迷即使未能入場觀看，都可以於家中電視或於網上收看HOY TV 獨家現場直播！屆時免費電視76、77台都會進行直播，而網上亦會跟播HOY TV 77台的賽事直播。錯過了心水賽事的朋友，亦可於賽事精華重溫時段於HOY TV 77台／HOY TV直播網站重溫！

賽事直播網站連結👉🏻 https://hoy.tv/live/

免費電視76台 直播時間表

11月4日（星期五） 下午3:30-晚上7:30

11月5日（星期六） 早上11:00-晚上6:30

11月6日（星期日） 早上09:45-晚上7:45

免費電視77台 直播時間表

11月4日（星期五） 下午3:30-下午5:15

11月5日（星期六） 下午1:00-下午6:00

11月6日（星期日） 下午1:00-晚上7:45

免費電視77台 HOY TV 獨家現場直播。（FB＠HOY TV）

賽事精華重溫時間表

11月4日（星期五） 深夜12:45-1:45

11月5日（星期六） 深夜12:30-1:00

11月6日（星期日） 深夜12:30-1:00

錯過了心水賽事更可於HOY TV直播網站重溫！（FB＠HOY TV）

特別封路安排

為配合七人欖球賽，運輸署會於11月4日至11月6日，對掃桿埔及銅鑼灣實施特別交通及運輸安排，詳情如下：

由11月4日下午約1:30、11月5日上午約9:00、11月6日上午約7:30起，直至當日比賽結束，介乎禮頓道與棉花路之間的一段加路連山道及部分希慎道（西行）會封閉。

由11月4日下午約6:30、11月5日下午約5:30、11月6日下午約6:45起，加路連山道、東院道、東院道支路、棉花路、部分銅鑼灣道（北行）、連道及開平道會封閉，直至人群散去及道路重新開放通車為止。

市民亦可瀏覽運輸署網頁（www.td.gov.hk）或「香港出行易」流動應用程式，獲取特別交通及運輸安排的詳情。香港出行易使用教學按此👉🏻 運輸署App《香港出行易》5大功能

運輸署會於11月4日至11月6日，對掃桿埔及銅鑼灣實施特別交通及運輸安排。（FB＠Hong Kong Sevens）

特別交通安排

為配合以上封路措施，巴士公司亦將會實施改道及相應臨時遷移巴士站安排：

城巴第5B號線及新巴路線第8H號線會於比賽進行期間改為循環線，並由11月4日下午約6點30分、11月5日下午約5:30、11月6日下午約6:45起，不經加路連山道及東院道。

隧巴第678號線（往上水）會由東院道改為高士威道維多利亞公園外開出。

隧巴第936及936A號線（往銅鑼灣）會由東院道改經加路連山道，往葵涌方向則由棉花路改為摩頓台灣景樓外開出。

隧巴第601及680號線（往金鐘）將由11月4日下午約6:30、11月5日下午約5:30、11月6日下午約6:45起，由禮頓道改經告士打道。

銅鑼灣道（南行）聖保祿醫院對面（第11、23B、25A、26、63及108號線除外）及禮頓道（西行）近加路連山道的巴士站會暫停使用。

專線小巴第14M及30號線及居民巴士路線第HR51號線（往銅鑼灣）將由連道改經黃泥涌道。

專線小巴第14M（往渣甸山）及居民巴士第HR51號線（往跑馬地）將由連道改經黃泥涌道。

5條散場特別巴士路線

巴士公司會於比賽結束時開辦5條散場特別巴士路線，包括第2R（往耀東邨）、8R（往小西灣）、25R（往中環交易廣場）、117R（往旺角）及930R號線（往荃灣愉景新城巴士總站），並視乎客量及在場交通情況開出，登車地點及車費等詳情請參閱下圖。

巴士公司會於比賽結束時開辦5條散場特別巴士路線。（新巴城巴官網站）

途經大球場、銅鑼灣主要巴士路線

此外，城巴、新巴為各位球迷整理了各條途經大球場和銅鑼灣的主要巴士路線，請參考下圖。賽事舉行期間，請注意各道路改道安排並預算好出門時間，避免錯過想看的賽事！

各條途經大球場和銅鑼灣的主要巴士路線。（新巴城巴官網站）

（全文完）