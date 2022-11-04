一線搜查｜豉油未過期樽內現「貝殼」異物　疑存放不當致發霉　消委會教4招保存調味料

調味料保存不當，有機會影響品質，甚至變壞或發霉。有網民在FB分享，指在家中一樽生抽（豉油）內，發現一些白色不明異物，形狀像貝殼一樣，事主表示豉油並未過期，又詢問「有冇人知係咩嚟」？有本地醬油製造商指，「貝殼」異物有可能是發霉所致，提醒豉油開封後應放在雪櫃冷藏，並且盡快用完。

有網民在FB分享，指在家中一樽生抽內，發現一些白色不明異物。（Bosco Chu＠FB）

日前，有網民在Facebook群組「大埔TAI PO」發文並貼出幾張照片，相中可見在一樽豉油內，出現一些白色不明異物，形狀像貝殼一樣。涉事的豉油已用了一半，樽身所標示「此日期前最佳」為2025年6月5日，尚未到期，因此令事主大感不解：「有冇人知係咩嚟？？？喺枝生抽入面！！！05.06.2025 此日期前最佳！！！」

網民在Facebook發文並貼出幾張豉油的照片。（Bosco Chu＠FB）

豉油內出現一些白色不明異物，形狀像貝殼一樣。（Bosco Chu＠FB）

樽身所標示的「此日期前最佳」為2025年6月5日，尚未到期。（Bosco Chu＠FB）

帖文一出，隨即引起迴響。不少網民認為豉油已經變壞，並指豉油開封後應該放入雪櫃，「係咪無放雪櫃？」、「如果你開封之後無放入雪櫃，豉油會在室溫繼續發酵，呢啲係發酵嘅結晶，簡單啲講即係發霉」。

不少網民認為豉油已經變壞，並指豉油開封後應該放入雪櫃。（freepik）

有網民指家中豉油都曾出現同樣情況，向有關品牌查詢後獲回覆指因產品無防腐劑，所以開封後必須放入雪櫃，「我都有同樣情況，問過佢哋，應該係發霉，佢哋話新配方開封後需要放雪櫃。因為冇防腐劑。」而翻查資料，從該品牌的樽身標示上可見，有列明「用後請把蓋蓋緊，並冷藏存放」的字眼。

從該品牌的樽身標示上可見，有列明「用後請把蓋蓋緊，並冷藏存放」的字眼。（網上圖片）

為解答網民疑問，並非涉事的本地醬油製造商「悅和醬園」在同一帖文解說：「係一種酵菌，豉油開封後會接觸到空氣中嘅菌類，因為豉油本身營養高（蛋白質加糖），係好適合酵菌生長，所以點解成日講要擺雪櫃呢，仲有最佳食用日期係指未開封果陣，如果一開封就係盡快食完就最好。」

「悅和醬園」指豉油一開封最好盡快食用完。（freepik）

另一間醬油品牌李錦記的官網亦曾指出，間中會收到顧客查詢，問及有關豉油開封後會出現發霉情況，它們就其品牌的豉油為例，表示因全屬天然發酵，而且含有豐富蛋白質，香味馥芳，開封後特別容易惹來蒼蠅，甚至會於豉油中產卵。它們就此提醒：「不想豉油成為蒼蠅的『產房』，開封後便要放進雪櫃。」

保存調味品4大貼士 調味料放爐灶旁原來超錯

消委會過往亦曾分享過保存調味品4大貼士，大家不妨參考一下：

消委會曾分享過保存調味品4大貼士。（Debby Hudson＠unsplash）

1. 如果發現調味品已發霉變壞，切勿繼續食用，應將整瓶丟棄。

2. 用乾淨清潔的食具來提取調味品，並使用乾紙巾徹底清潔調味品的包裝和瓶蓋位置，必須確保無調味品殘留，亦須將瓶蓋緊閉

3. 調味料避免放在爐灶旁邊，以免煮食時，爐灶附近溫度升高，加速調味品中的油氧化，導致細菌滋生。

4. 應購買較小包裝或「分裝」使用，開封後要盡快用完，以免變質。

（全文完）

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