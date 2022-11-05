香港機場交通優惠2022 城巴、機場快綫 2大方法最多慳$33車費｜附優惠票購買方法
香港機場交通2022｜3年沒有出國，相信不少人已計劃去日本、韓國、泰國等地遊玩，去旅行當然要慳得一蚊得一蚊，除了要買平機票、平酒店外，來回機場的車費更一定要平。城巴早前推出預售來回車票，最低只需$55至$65往返機場，比平時慳$31；【KKday】及【KLOOK】亦推出香港機場快綫車票優惠，預訂可享超划算83折優惠，即看下文。
【1】城巴來回車票最多慳$31
城巴現正為12條機場快線推出預售來回車票，車費如下：
路線：A10 / A11 / A12 / A17 / A26 / A26P / A29 / A29P
來回車票價：$65
路線：A20 / A21 / A22 / A23
來回車票價：$55
以A10鴨脷洲至機場路線為例，如果無買預售來回車票的話，成人單程車費為$48，來回價為$96，但購買城巴來回車票只需$65，合共可節省$31。
發售地點
- 新巴城巴eShop購物平台
- 城巴顧客服務中心 機場地面運輸中心
- 新巴顧客服務中心 金鐘（東）巴士總站
- 新世界第一渡輪服務有限公司 中環5號碼頭及中環6號碼頭
- 東瀛遊旅行社有限公司
- 安達旅運有限公司
- 星晨旅遊
車票有效期
車票有效期為發出日期3個月內。
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【2】KKday、Klook香港機場快綫最高享83折
除了城巴，港鐵在KKday和Klook也推出機場快綫單程及來回票優惠，大家可按個人需要購買，車費如下：
KKday：
香港站
單程票：$96
來回票：$172
九龍站
單程票：$88
來回票：$155
青衣站
單程票：$59
來回票：$101
以來回香港站為例，成人來回最抵方案是購買智能車票，費用為$205，KKday只售$172，節省$33，即83折優惠。而九龍站及青衣站亦分別有83折及84折優惠。
兌換期限
訂票確認通知書上之兌換期限內皆可使用。
使用期限
單程票：兌換後限當天使用
來回票：去程 – 兌換後限當天使用；回程 – 兌換日起 30 天內皆可使用
Klook：
香港站（只售單程）
成人：$92
兒童（3-11歲）：$47
九龍站（只售單程）
成人：$88
兒童（3-11歲）：$43
青衣站（只售單程）
成人：$59
兒童（3-11歲）：$29
以來回香港站為例，成人單程最抵方案是使用八達通，車費為$110，KLOOK只售$92一程，節省$18，即83折優惠。而九龍站及青衣站亦分別有88折及9折優惠。
（全文完）