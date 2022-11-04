22歲女為淨身全身浸印度恆河　1小時後重要器官開始痛　科學家：河水含超級細菌

印度恆河是當地人的「聖水」，近日就有一名日本女生到訪印度恆河進行淨化儀式，並拍成影片分享到社交平台。影片中看到她將頭部及全身浸入河中，期間多次以河水洗臉。但該女生懷疑因鼻腔吸入「聖水」，導致細菌入侵身體，1小時後隨即出現鼻和喉嚨疼痛、發燒等症狀。此事引起網民熱議，紛紛表示恆河水衛生非常差且多病菌，印度就曾有科學家研究指出恆河內的細菌數量如同「天文數字」！

近日有一名日本女生到訪印度恆河進行淨化儀式，並拍成影片分享到社交平台。（YouTube頻道《めぐみこ / Megu》截圖）

日本女生到訪恆河體驗淨化

被印度人視為「聖水」的印度恆河既是洗滌罪孽之地，同時亦以水質骯髒而聞名。近日，一名22歲日本YouTuber，Megu，到訪了印度恆河並體驗傳統淨化儀式。Megu現於印度新德里的日本旅館工作，閒時會走訪印度各處並會上載到自己的YouTube頻道。

日本YouTuber，Megu，到訪了印度恆河並體驗傳統淨化儀式。（YouTube頻道《めぐみこ / Megu》截圖）

她捏住鼻子蹲下將頭浸入河水3次（YouTube頻道《めぐみこ / Megu》截圖）

從Megu最新上載的影片中，見到她身穿著印度傳統服飾，先脫鞋走進恆河中，之後面向太陽雙手合十禱告。然後她捏住鼻子蹲下將頭浸入河水3次，又盛起河水洗面，再合十雙手以完成淨身儀式，期間她不斷用手揉眼睛和面部，更將疑是不小心吸入口中的「聖水」吐出。

期間她不斷用手揉眼睛和面部。（YouTube頻道《めぐみこ / Megu》截圖）

更將疑是不小心吸入口中的「聖水」吐出。（YouTube頻道《めぐみこ / Megu》截圖）

一小時後鼻子開始出現痛楚

影片中見到，現場不少人都於水中進行淨身儀式，Megu旁邊的教徒更取出一些黃色粉沫塗於手心和面上，再浸入水中。事後，Megu在個人Twitter上發文表示自己在浸河水時，鼻子吸入了恆河水，上岸一小時後鼻子便開始出現痛楚，之後痛症更蔓延到喉嚨。當晚她更出現發燒、喉嚨痛、流涕不止等症狀，但幸好所有病徵在兩天後消失。她亦於帖文中強調這是她的個人行為，並提醒大家河中含有病菌，不要學她一樣「以身犯險」。

Megu旁邊的教徒更取出一些黃色粉沫塗於手心和面上，再浸入水中。（YouTube頻道《めぐみこ / Megu》截圖）

恆河中刷牙、淋浴、如廁 衛生情況惡劣

網民對於Megu「由頭浸到落腳」的舉動，紛紛表示擔心。其實聖河除了供人朝聖，當地人會在恆河中刷牙洗臉、沐浴、洗衣服，甚至如廁，由於恆河沿岸有數千個工廠，這些工廠排放的工業污水，沒有經過處理便會排放入恆河。此外，印度人還會將親人的遺體抬到河邊焚燒，並把骨灰和殘渣撒入河中，更有人會直接將遺體放到河裡讓他隨波逐流，可見衛生情況有多惡劣。

網民對於Megu「由頭浸到落腳」的舉動，紛紛表示擔心衛生問題。（YouTube頻道《めぐみこ / Megu》截圖）

科學家：細菌數量達天文數字

英國《每日郵報》早前曾報道指，恆河是世界上污染最嚴重的河流之一。印度理工學院的科學家定期檢測被認為是「恆河之源」的根戈德里（Gangotri）水質，結果顯示河中細菌數量是「天文數字」，更進化成無法被抗生素殺死的「超級細菌」。

（全文完）