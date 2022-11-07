一線搜查｜草間彌生展懶人包　《南瓜》新作M+免費睇　4類人半價入場｜附日期、購票詳情

草間彌生M+展覽｜M+博物館將於11月12日起，舉辦日本著名藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）的特別展覽《草間彌生：一九四五年至今》。展覽分為6個不同主題並展出超過200件作品，除了大眾熟悉的代表作《南瓜》外，當中更包括由M+委託製作的新作品！《有線生活》下文整合了草間彌生特別展的日期、必看作品、及門票等詳情！

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M+博物館將於2022年11月12日至2023年5月14日，舉辦草間彌生的特別回顧展覽。（FB＠M+, West Kowloon Cultural District）

草間彌生創作靈感來自幻覺

草間彌生的作品涵蓋了繪畫、雕塑、大型裝置、和行為展演等，由於小時候患上神經性視聽障礙，產生了幻覺與強迫症。她的標誌性波點來自於小時候盯着桌布時所產生的幻覺，多年來，她通過藝術創作撫慰自己心靈，成為既自救亦同時治癒他人的當代藝術家。

草間彌生小時候患上神經性視聽障礙，產生了幻覺與強迫症。（M＋官網影片截圖）

日本以外亞洲地區 最大型回顧展覽

適逢香港M+博物館開幕一周年，博物館將於2022年11月12日至2023年5月14日，舉辦日本著名藝術家，草間彌生的特別回顧展覽《草間彌生：一九四五年至今》。這次特別展是草間彌生在日本以外之亞洲地區所舉辦的最大型回顧展，展覽會分為6個不同主題，按時序及主題展出包括素描、繪畫、雕塑、裝置等超過200件作品，讓大眾共同參與回顧草間彌生逾70年的創作生涯。

《草間彌生：一九四五年至今》6大主題

無限 積累 全面連結 生物宇宙 死亡 生命的力量

展出期間：2022年11月12日至2023年5月14日

參觀時間：每日10:00－18:00（逢星期一休館，展覽最後入場時間為16:00）

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草間彌生《自我消融》，1966至1974年（FB＠M+, West Kowloon Cultural District）

必看3大全新作品

【新作 1】《神經的死亡》是由M+博物館委託重新製作的作品，有別於1976年原作，新的裝置以豐富顏色的布料製成，垂掛連通整個博物館大樓的地面、地下的光庭至B2層的潛空間，各位可從M+大樓內多角度觀賞。

M+委約作品，草間彌生《神經的死亡》2022年。（FB＠M+, West Kowloon Cultural District）

【新作 2】而《圓點執念──渴望天堂的愛》亦是2022年新作，作品位於M+ B2層的展演空間，是一個極具規模的沉浸式環境。在草間彌生的經典鏡面空間，注入全新圓點和懸浮氣球元素，營造出尤如萬花筒世界的感官體驗，相信會成為一個熱門打卡點。

草間彌生的作品涵蓋了繪畫、雕塑、大型裝置、和行為展演等。（M＋官網影片截圖）

【新作 3】第三件新作便是大家都很熟悉的經典黑色波點藝術裝置《南瓜》，分別一高一扁的大型南瓜雕塑，會設置於地下大堂供公眾免費參觀。

經典黑色波點藝術裝置《南瓜》會設置於地下大堂供公眾免費參觀。（FB＠M+, West Kowloon Cultural District）

購票詳情

正價門票 ：港幣240元

：港幣240元 特惠門票 ：港幣150元（適用於7-11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其陪同者、綜合社會保障援助受惠者）每位殘疾人士可以購買1張特惠票，並可為其一位陪同者以相同價格購買多1張特惠票。

：港幣150元（適用於7-11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其陪同者、綜合社會保障援助受惠者）每位殘疾人士可以購買1張特惠票，並可為其一位陪同者以相同價格購買多1張特惠票。 M+會員 ：會員可享正價門票 7折優惠 ，每張門票折合售價港幣168元，上限四張。

：會員可享正價門票 ，每張門票折合售價港幣168元，上限四張。 6歲或以下小童免費入場，無須購票。

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**憑《草間彌生：一九四五年至今》展覽門票可參觀M+所有展廳，包括西展廳（二樓）、潛空間（B2層）及展演空間（B2層），每個展廳只限入場一次**

想窺探草間彌生一生的話，可預先到Klook預訂門票。（FB＠M+, West Kowloon Cultural District）

M+博物館

地址：西九龍博物館道38號 M+ Cultural District

交通：港鐵九龍站（E出口）／柯士甸站（D出口），步行10分鐘

電話：2200 0217

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（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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