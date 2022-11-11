老人癡呆症｜別再挖鼻孔、拔鼻毛！研究：隨時惡菌入腦　一個原因更易患阿茲海默症

挖鼻孔除了不衛生，原來還可能會增加患上老人癡呆的風險！澳洲今年一項新研究發現，一種名為肺炎披衣菌（Chlamydia Pneumoniae）的細菌，可藉由鼻腔入侵我們的大腦，導致引發阿茲海默症（俗稱老人癡呆）成因之一的Aβ類澱粉蛋白於腦中積聚。而研究人員更表示挖鼻孔、拔鼻毛的習慣容易弄損鼻黏膜，令細菌入侵風險提高，增加患上老人癡呆的機會。

挖鼻孔可能會增加患上老人癡呆的風險！（istock圖片）

澳洲研究：惡菌隨時入腦

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）2022年2月在《科學報告》發表一份研究報告，指出呼吸道病原體「肺炎披衣菌」（Chlamydia Pneumoniae），除了可引起肺炎等呼吸系統疾病外，更可能會通過鼻腔和大腦之間的神經，入侵我們的中樞神經系統 (CNS)，導致腦中Aβ類澱粉蛋白堆積，引起阿茲海默症（Alzheimer’s disease，俗稱老人癡呆症）。

肺炎披衣菌可藉由鼻腔入侵我們的大腦。（Unplash圖片）

該研究利用老鼠做實驗，結果顯示肺炎披衣菌會在72小時內感染老鼠的嗅覺和三叉神經、嗅球和大腦。在第7天和28天，肺炎披衣菌更進入到老鼠的中樞神經系統，導致腦中Aβ類澱粉蛋白積聚。類澱粉蛋白是一種不可溶的纖維性蛋白質，若在器官中不正常地堆積，便會造成類澱粉沉積症（Amyloidosis），過去在許多神經性疾病例如阿茲海默症中，都在神經系統中發現到大量澱粉樣蛋白的積聚。

過去在許多神經性疾病中，都在神經系統中發現到大量澱粉樣蛋白的積聚。（Unplash圖片）

此外，研究亦發現鼻腔有損傷會增加傷口附近神經和嗅球受感染的機會。研究團隊指出，由於鼻腔內的嗅覺神經直接暴露於空氣中，令肺炎披衣菌輕易繞過血腦屏障，直接順著嗅覺神經入侵大腦。

研究亦發現鼻腔有損傷會增加傷口附近神經和嗅球受感染的機會。（Unplash圖片）

James又警告，由於挖鼻孔和拔鼻毛時容易令內壁的鼻黏膜受損，增加細菌入侵鼻腔和大腦風險，繼而增加患上阿茲海默症風險。他表示，喪失嗅覺是患阿茲海默症的早期先兆，因此嗅覺測試的結果，有助作為於早期診斷腦阿茲海默症的準則。而作為早期檢查，James建議長者可於60歲左右開始進行氣味測試。

阿茲海默症6大徵狀

阿茲海默症（Alzheimer’s disease），俗稱老年癡呆症，是一種慢性神經退化性疾病。患者早期會出現喪失短期記憶，漸漸話言和肢體能力都會衰退，惡化到無法自理。若家人或身邊朋友出現以下情況，應多加留意：

說話或寫字到一半突然不知道怎麼接下去。 失去對時間／空間的觀念，例如忘記現在的年月日、分不清白天晚上，或是在家附近迷路。 沒辦法做原本熟悉的事情，例如忘記怎麼做菜、如何使用電視遙控器等。 將東西亂放，例如將衣服放進冰箱、拖鞋放進廁所。 判斷力變差，例如買東西給超過的金額、過馬路不看紅綠燈等。 情緒／個性改變，例如變得多疑、憂鬱；原本和善卻變得脾氣暴躁。

阿茲海默症初期患者會出現喪失短期記憶。（Unplash圖片）

食魚竟可預防阿茲海默症？

目前暫未有方法能完全有效治療阿茲海默症，因此除了減少造成鼻腔出現傷口被細菌入侵外，亦可從飲食中入手。根據台灣失智症協會指出，地中海飲食方式可降低約7成阿茲海默症發病的相對風險，同時減緩認知功能隨年紀減退的速度。

地中海飲食方式可降低約7成阿茲海默症發病的相對風險。（Unplash圖片）

地中海飲食是指希臘、意大利等地中海國家的飲食文化，當地普遍以蔬果、全穀類為主食，配搭適量魚類和禽肉等白肉。

可把白米飯換成糙米／雜糧飯。

以白肉取代紅肉。

每星期至少2次吃魚。

每天有至少兩餐吃蔬菜，加一至兩餐水果。

使用不飽和脂肪的植物油炒菜，例如橄欖油、葵花籽油等並以低溫清炒。

每天攝取2份奶製品，例如2杯240 cc.的牛奶。

可把堅果當作小點心．取代薯片、餅乾等零食。

（全文完）