羊腩煲配啤酒　男子隔日肝昏迷入ICU　醫生警告1類人不宜進補

天氣轉涼，很多人都會進補，吃羊腩煲暖身。有醫生分享案例，指一名男子與朋友相約喝酒及吃羊腩煲，回家後倒頭大睡，家人以為他喝醉了沒有理會，未料隔天中午發現男子仍未起床，結果發現他昏迷不醒。男子送院後揭出現「肝昏迷」（肝性腦病變）。醫生提醒1類人千萬不要胡亂進補，否則後果嚴重。

一名男子與朋友相約喝酒及吃羊腩煲，隔天昏迷不醒。（資料圖片）

台灣胃腸肝膽科醫生張振榕在《健康2.0》分享個案，指經常遇到有病人因自行服用中藥或草藥，而導致藥物過敏，出現噁心、嘔吐、茶色尿、疲累、眼白轉黃等症狀，這些都是代表著肝臟出現急性發炎，甚至嚴重到有猛爆性肝炎的風險。醫生同時亦分享另一個案，一名60歲患有酒精性肝炎的男子，皮膚泛黃，黃疸情況嚴重，看起來就像「十八銅人」。該男子本身愛喝酒，早前與朋友相約去喝酒及吃羊腩煲，回家後倒頭大睡。

該男子與朋友相約去喝酒及吃羊腩煲後，回家便倒頭大睡。（freepik）

家人最初以為他喝醉了不以為意，未料隔天中午發現男子仍未起床，於是打算進入房叫他，結果發現男子叫不醒，一度以為他中風，將他緊急送院。經醫生診斷後發現是因為吃過多羊肉，攝取過量的高蛋白質而導致肝昏迷。該男子需以藥物灌腸，把腸內的毒素灌出，再轉送至深切治療部觀察，數天後才逐漸清醒。

醫生診斷後發現是因為吃過多羊肉，攝取過量的高蛋白質而導致肝昏迷。（freepik）

肝硬化患者不宜進補

在節目上，另一名胃腸肝膽科醫生范泉山補充，每逢天氣轉涼，都有很多人出現類似情況，他叮囑肝硬化患者千萬不要吃當歸鴨、羊腩煲或薑母鴨等補品，因為這些都是高熱量或高蛋白的食物，很容易引致爆肝昏迷。其次是這些行氣、行血的食物，有機會令胃靜脈、食道靜脈爆破。

醫生叮囑肝硬化患者千萬不要吃當歸鴨、羊腩煲或薑母鴨等補品。（freepik）

甚麼是肝昏迷？

肝昏迷，又稱肝性腦病變。根據醫管局資料，在正常情況下，蛋白質中的氨基酸會分解成亞摩尼亞，再經肝臟分解成尿素，以排出體外。當肝功能衰竭，肝臟分解亞摩尼亞的能力便會減退，使亞摩尼亞積聚在血液中，並通過血液流到腦部，導致出現嚴重併發症，例如神志不清、失憶及昏迷等。

當肝功能衰竭，肝臟分解亞摩尼亞的能力便會減退。（freepik）

保護肝臟4大方法

根據衛生署資料，肝硬化是無法根治的，患者患上肝癌的機會相對亦較高，因此保護肝臟和預防肝硬化是十分重要。以下4大方法有助保護肝臟：

1. 減少喝酒

2. 避免胡亂服用藥物或進食不必要的藥物及成藥

3. 保持均衡飲食，避免進食高脂肪及高膽固醇食品，以減低患上肝病的機會

4. 注射乙型肝炎疫苗，保護肝臟免受乙型肝炎感染

（全文完）