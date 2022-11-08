奶茶禁忌丨凍奶茶配炸物致腸胃病　女生半夜胃痛上半身失知覺丨附港式奶茶7壞處

奶茶禁忌丨不少人在秋冬都喜歡喝上一杯凍飲，享受凍上加凍的感覺。不過，凍飲對腸胃刺激很大，而且會增加患腸胃病機會，日前一名女子就在寒冷環境下飲凍奶茶配炸物，導致半夜突然胃痛，上半身去失知覺，求醫後更發現患上嚴重腸胃病。

女生半夜胃痛上半身失知覺（freepik）

凍奶茶配炸物致腸胃病

綜合內地媒體報道，江蘇省常州市一名女子，日前在寒冷天氣下購買了少冰奶茶，並配上油炸小食一起吃，怎知到凌晨一兩點時，她突然覺得胃痛，上半身逐漸麻痹，甚至失去知覺無法動彈。送院後，醫生診斷女子同時患上乳酸性酸中毒、急性腸胃炎及過度換氣綜合症，幸好經治療後已經康復。

秋冬是腸胃疾病高發季節

醫生表示，秋冬天是腸胃疾病的高危季節，凍飲會刺激胃腸道，令胃腸黏膜缺血，加上油膩食物易消化不良，所以出現急性胃腸功能紊亂和急性腸胃炎。醫生續指，想預防問題，就要在秋冬少吃雪糕、凍飲等對腸胃造成刺激的食物，並注意腹部保暖。

冰奶茶會刺激胃腸道（freepik）

中醫列港式奶茶7大壞處

註冊中醫師楊明霞在著作《養生‧養顏──讓女人年輕10年的45個好習慣》中指出，港式奶茶壞處比我們想像中多，因為茶餐廳都是以大水壺泡茶，並不停煲滾，令茶水長時間保持高溫，於是茶葉會失去抗氧化作用，並引起下列7大壞處：

腸胃不適 損害脾胃吸收功能 身體得不到足夠營養 臟腑和毛髮同時會失去滋潤 失眠 脫髮白髮 維他命C、氨基酸被破壞

此外，在中醫角度來看，中國人體質缺乏「乳糖酶」，即是一種將乳糖分解、有利人體吸收的酶，所以即使牛奶具有滋陰潤燥、潤澤肌膚等功效，亦難以被我們人體吸收。加上奶茶會加入大量白糖，因此容易造成腹脹作瀉、消化不良，增加脾胃負荷。

港式奶茶壞處比我們想像中多（freepik）

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