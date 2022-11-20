澀谷8間高CP酒店　2022新開幕＋2分鐘到車站＋新開幕　最平$250

澀谷住宿2022｜去東京旅行住那裡較方便？澀谷出名交通方便，亦是觀光和購物聖地之一，如果想盡情血拼的話，不妨考慮一下住在澀谷。《有線生活》為大家精選了8間位於澀谷的酒店，不但交通方便，而且當中有2022年新開幕、設有溫泉或閣樓等，最平人均低至$250，性價比十分高！

澀谷出名交通方便，亦是觀光和購物聖地之一。（Jezael Melgoza＠unsplash）

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澀谷8間高CP酒店

1. 東急澀谷藍塔大酒店

2. 多美迎 PREMIUM 澀谷神宮前飯店

3. Sequence宮下公園

4. All Day Place Shibuya

5. 澀谷Stream東急卓越大酒店

6. 特倫克（酒店）

7. 澀谷格蘭貝爾酒店

8. 東急Stay澀谷新南口

1. 東急澀谷藍塔大酒店（Cerulean Tower Tokyu Hotel）

東急澀谷藍塔大酒店是澀谷大熱酒店之一，交通便利，距離澀谷站僅5分鐘步行路程，不論是觀光或購物都十分方便。酒店最大賣點是擁有非凡景觀，全部408間客房均位於19樓以上，而且空間寬敞，並可欣賞到城市全景。另外亦設有室內游泳池、健身房及酒吧，當中酒吧更能飽覽Shibuya Scramble Crossing、Tokyo Tower和富士山的美景。

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東急澀谷藍塔大酒店是澀谷大熱酒店之一。（trip.com）

酒店最大賣點是擁有非凡景觀，全部408間客房均位於19樓以上，而且空間寬敞。（trip.com）

另外亦設有室內游泳池、健身房及酒吧。（trip.com）

地址：東京都澀谷區櫻丘町26-1

交通：澀谷站，步行5分鐘

價格：HK$2837起／晚（人均HK$1418.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

2. 多美迎 PREMIUM 澀谷神宮前飯店（Dormy Inn Premium）

住在澀谷都能浸溫泉！多美迎 PREMIUM 澀谷神宮前飯店是一間擁有溫泉大浴場的酒店，分男湯及女湯，只要入住便可免費使用。酒店地理位置優越，距離明治神宮前站，步行6分鐘，另外亦可步行至表參道、原宿等。值得一提的是，酒店會免費提供「夜鳴麵」（醬油拉麵）給住客作為宵夜。

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多美迎 PREMIUM 澀谷神宮前飯店，地理位置優越，距離明治神宮前站，步行6分鐘。（trip.com）

是一間擁有溫泉大浴場的酒店，分男湯及女湯。（trip.com）

酒店會免費提供「夜鳴麵」（醬油拉麵）給住客作為宵夜。（booking.com）

地址：東京都涉谷區神宮前6-24-4

交通：明治神宮前站，步行6分鐘／澀谷車站東口，步行10分鐘

價格：HK$532起／晚（人均HK$266）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

3. Sequence宮下公園

Sequence宮下公園酒店，位於澀谷宮下公園旁，距離澀谷站只需5分鐘步行路程。酒店提供多元化房型選擇，小空間客房與大空間套房皆有。4樓有連接公園的咖啡廳及休息室，而最頂層18樓，則有可以看到澀谷全景的餐廳及酒吧。值得一提的是，這間酒店採用人臉辨識進行入住及退房手續，最遲退房時間為下午2時，早餐時間亦供應至中午12時，非常適合愛睡懶覺的人。

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酒店距離澀谷站只需5分鐘步行路程。（Sequence宮下公園IG）

4樓有連接公園的咖啡廳及休息室。（Sequence宮下公園IG）

可以看到澀谷全景。（Sequence宮下公園IG）

酒店提供多元化房型選擇。（Sequence宮下公園）

酒店提供多元化房型選擇。（Sequence宮下公園）

地址：東京都渋谷区神宮前​6-20-10

交通：JR山手線「澀谷站」步行3分鐘

價格：HK$677起／晚（人均HK$339）

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4. All Day Place Shibuya

這間酒店位於澀谷，於2022年4月開幕，距離澀谷站5分鐘步行路程，旁邊便是宮下公園。酒店由設計過無印良品飯店團隊出品的飯店設計，每間房都有大窗戶看到鄰近公園，一片充滿綠意的景致。另外，客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李，即使是單人房也不會覺得擁擠狹窄。

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這間酒店位於澀谷，於2022年4月開幕。（trip.com）

每間房都有大窗戶看到鄰近公園。（booking.com）

客房亦留有寬敞的走道空間，以便住客整理行李。（trip.com）

地址：東京都澀谷區澀谷1-17-1

交通：澀谷站步行5分鐘

價格：HK$574起／晚（人均HK$287）

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5. 澀谷Stream東急卓越大酒店（Shibuya Stream Excel Hotel Tokyu）

澀谷Stream東急卓越大酒店交通非常方便，與澀谷站相連，僅5分鐘步行路程即達，而且酒店坐落於Shibuya Stream商場，一下樓便有各式各樣的餐廳、便利店，可以隨時「搵食」。酒店以「現代復古」的裝潢設計為主，共有177間客房，房間寬敞，設有大片落地窗，住在高樓層更能俯瞰東京夜景。

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澀谷Stream東急卓越大酒店交通非常方便，與澀谷站相連。（expedia.com）

房間寬敞，設有大片落地窗，住在高樓層更能俯瞰東京夜景。（expedia.com）

酒店以「現代復古」的裝潢設計為主。（expedia.com）

地址：東京都涉谷區涉谷3-21-3

交通：澀谷站，步行5分鐘

價格：HK$1504起／晚（人均HK$752）

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6. 特倫克（酒店）（TRUNK (HOTEL)）

特倫克（酒店）是一間以全黑色、採用綠意環繞和開放空間設計為主的酒店，距離澀谷站步行11分鐘。酒店僅有4層，共14間客房，不過卻提供多達8種特色房型，例如：雙層床鋪、樓中樓格局的閣樓房、房內設置L型吧台或超大露台的特色套房等，十分適合親子家庭或團體旅行入住。

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特倫克（酒店）是一間以全黑色、採用綠意環繞和開放空間設計為主的酒店。（booking.com）

酒店提供多達8種特色房型，例如：樓中樓格局的閣樓房。（trip.com）

酒店亦提供雙層床鋪的房間。（booking.com）

亦有超大露台的特色套房，十分適合親子家庭或團體旅行入住。（booking.com）

地址：東京都涉谷區神宮前5丁目31

交通：澀谷站，步行11分鐘

價格：HK$2874起／晚（人均HK$1437）

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7. 澀谷格蘭貝爾酒店（Shibuya Granbell Hotel）

澀谷格蘭貝爾飯店地理位置優越，距離澀谷僅3分鐘步行路程，附近亦有便利店，是一間性價比十分高的店。酒店共有105間客房，提供多種房型，有單人客房、家庭套房，甚至設有閣樓的房間，而部分客房更設有梳化或玻璃牆浴室。

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澀谷格蘭貝爾飯店地理位置優越，距離澀谷僅3分鐘步行路程。（booking.com）

酒店提供多種房型，除了單人客房、家庭套房，更有設有閣樓的房間。（澀谷格蘭貝爾酒店）

部分客房更設有梳化或玻璃牆浴室。（booking.com）

地址：東京都澀谷區櫻丘町15-17

交通：澀谷站，步行3分鐘

價格：HK$499起／晚（人均HK$249.5）

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8. 東急Stay澀谷新南口（Tokyu Stay Shibuya Shin Minami Guchi）

東急Stay主打「機能酒店」，於東京都內，包括澀谷、銀座、青山、高輪等設有19間分店，全部鄰近車站。位於澀谷的東急Stay澀谷新南口，距離澀谷站新南口，僅2分鐘步行路程，樓下亦有超市，而且前往各個景點都十分方便。酒店最大特點是房內設有小廚房及洗衣機，非常適合家庭或短期停留人士入住。

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東急Stay澀谷新南口，距離澀谷站新南口，僅2分鐘步行路程。（trip.com）

東急Stay澀谷新南口的酒店房間寬敞，而且簡潔舒適。（booking.com）

酒店最大特點是房內設有小廚房及洗衣機，非常適合家庭或短期停留人士入住。（trip.com）

地址：東京都澀谷區澀谷3-26-21

交通：澀谷站，步行2分鐘

價格：HK$735起／晚（人均HK$367.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

（全文完）