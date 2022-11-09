一線搜查｜男子港鐵月台駕電動單車穿梭　網民斥太瘋狂　港鐵：正與警方跟進

太危險了！近日社交平台流傳一條影片，片中一名男子在港鐵月台上駕駛電動單車，並在人群中穿梭，險象環生，不少網民都批評此舉罔顧其他乘客安全。本港法例規定，在行車道、行人路及單車徑上使用電動滑板車、電動單車等，都可能違反《道路交通條例》。港鐵回覆《有線生活》指，留意到網上相關片段，並正與警方作出跟進。

一名男子在港鐵月台上駕駛電動單車在人群中穿梭，引起網民熱議。（FB群組＠將軍澳主場）

男子月台上開電動單車「一支箭」衝出來

11月7日，有網民在Facebook群組「將軍澳主場」上載一段影片，寫道：「寶琳實時」。帖文顯示當晚約10時，寶琳站月台上不少乘客剛下車並走向出閘處，突然，一名揹著結他的男子駕駛電動單車出現在人群之中，並左穿右插。

一名揹著結他的男子駕駛電動單車出現在人群之中，並左穿右插。（FB群組＠將軍澳主場）

事主表示當時正坐在月台，突然見到有個人駕駛住電動單車，「一支箭」地衝出來。另一名目擊者也於帖文下分享另一影片，並留言提醒大家要小心：「那個人原本在車尾，下車時突然見到一輛車，速度飛快地左穿右插。」。

事主表示自己當時正坐在月台，突然見到有個人駕駛住電動單車「一支箭」地衝出來。（FB群組＠將軍澳主場）

網民怒斥漠視乘客安全

大批網民看過影片後都表示此事真的「太瘋狂了」，紛紛斥責此舉自私，漠視乘客安全。有網民留言說到：「幸好無事，撞到人就不好了」；亦有網民提出隱憂：「最大的問題是，當電動單車裡面的鋰電池出現問題並着火，便會害到全車乘客。」更有人提出：「下次再見到要合力阻止他，好多小朋友，太危險了！」

有網民提出：「最大的問題是，當電動單車裡面的鋰電池出現問題並着火，便會害到全車乘客。」（示意圖）（Unplash圖片）

運輸署提醒：「電動可移動工具」易引致火警

運輸署資料顯示，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」（例如：電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車、電動滑板、電動單車等），可能違反《道路交通條例》（香港法例第374章）及其附屬法例，以及其他相關法例。運輸署亦特別提醒「電動可移動工具」的電池質素參差，電池有可能出現滲漏或過熱情況，引致發生火警。

在本港道路上駕駛未經登記及領牌的電動單車及滑板均屬非法。（FB＠MTR）

另外， 法例界定所有電動單車及電動滑板皆屬於電單車，不論該類車輛的大小及所用燃料類別，都必須按《道路交通條例》（第374章）規定登記及領牌，才可於道路上行駛。因此，在本港道路上駕駛未經登記及領牌的電動單車及滑板均屬非法，即使該等車輛的動力能源沒有啟動。而如駕駛未領牌車輛，初犯者最高可被判罰款港幣5000和入獄3個月。

港鐵回覆：正與警方作出跟進

港鐵回覆指，留意到網上相關片段，並正與警方作出跟進，不排除會按港鐵附例作出檢控。根據港鐵附例，任何人不得將單車、電單車或其他類似的運輸工具，駛過或引領其橫過鐵路處所。若乘客見到相關情況，可即時通知港鐵職員，以便作出跟進。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞