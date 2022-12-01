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大阪天王寺5間高CP酒店　3分鐘到車站　鄰近百貨Q’s mall、阿倍野HARUKAS　兒童免費住
大阪天王寺5間高CP酒店　3分鐘到車站　鄰近百貨Q’s mall、阿倍野HARUKAS　兒童免費住

天王寺住宿2022｜關西機場離大阪市區並不近，坐車到梅田難波心齋橋等地方要用上1至2小時車程，想住得近機場又照樣好逛？天王寺絕對是最好的選擇。天王寺位於大阪環狀線上，去大阪城、梅田都不用轉車，而且房價相對較平，又有近鐵百貨阿倍野HARUKAS、Q’s mall等，生活機能佳。《有線生活》整合了天王寺5間高CP酒店，即看下文推介。

天王寺位於大阪環狀線上
天王寺位於大阪環狀線上（[email protected]

目錄

  1. 大阪天王寺峇里塔飯店
  2. 大阪萬豪都飯店
  3. Trusty酒店 – 大阪阿倍野
  4. VIA INN 阿倍野天王寺
  5. 都市大阪天王寺酒店

天王寺酒店 1｜大阪天王寺峇里塔飯店（Hotel Bali Tower Tennoji

顧名思義，大阪天王寺峇里塔飯店融入了峇里島元素，是間洋溢南國熱帶風情的酒店。房間有各式各樣的設施，例如按摩椅、蒸臉機、按摩浴缸等，而且還提供不限時酒水和甜點。4樓免費遊戲室可以打太鼓、玩賽車、跳舞機，另外也有多達50種免費日用備品，包括洗顏乳、髮圈，浴鹽可取用，為大家節省不少金錢。以人均$468／晚來說，這間酒店CP值真的相當高。

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天王寺酒店 1｜大阪天王寺峇里塔飯店（Hotel Bali Tower Tennoji）
大阪天王寺峇里塔飯店。（Agoda.com）
天王寺酒店 1｜大阪天王寺峇里塔飯店（Hotel Bali Tower Tennoji）
大阪天王寺峇里塔飯店。（Agoda.com）
天王寺酒店 1｜大阪天王寺峇里塔飯店（Hotel Bali Tower Tennoji）設50多種免費日用備品。
50多種免費日用備品。（Agoda.com）
天王寺酒店 1｜大阪天王寺峇里塔飯店（Hotel Bali Tower Tennoji）設免費遊戲室可以打太鼓。
免費遊戲室可以打太鼓。（Agoda.com）

大阪天王寺峇里塔飯店（Hotel Bali Tower Tennoji

地址：8-1 Hidenincho, Tennoji-ku, 天王寺, 大阪
交通：天王寺站北口步行3分鐘
價格：HK$935起／晚（2位成人）

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天王寺酒店 1｜大阪天王寺峇里塔飯店（Hotel Bali Tower Tennoji）房價只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）
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天王寺酒店 2｜大阪萬豪都飯店（Osaka Marriott Miyako Hotel

大阪萬豪都飯店位於日本最高大樓「阿倍野HARUKAS」，所有客房都在38樓至57樓，有一片落地玻璃作採光，能夠一覽大阪市景。酒店屬5星級數，最細的房間都有38平方公尺，備有咖啡機、免費咖啡膠囊、礦泉水，未滿12歲以下兒童可以免費入住。酒店樓下就是阿倍野HARUKAS 300展望台，附近有近鐵百貨總店和Q’s mall購物中心，生活機能極好。

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天王寺酒店 2｜大阪萬豪都飯店（Osaka Marriott Miyako Hotel）位於日本最高大樓「阿倍野HARUKAS」
位於日本最高大樓「阿倍野HARUKAS」（Agoda.com）
天王寺酒店 2｜大阪萬豪都飯店（Osaka Marriott Miyako Hotel）所有客房都在38樓至57樓
所有客房都在38樓至57樓（Agoda.com）
天王寺酒店 2｜大阪萬豪都飯店（Osaka Marriott Miyako Hotel）連浴室都能夠一覽大阪市景
連浴室都能夠一覽大阪市景（Agoda.com）

大阪萬豪都飯店（Osaka Marriott Miyako Hotel）

地址：1-1-43 Abenosuji, Abeno-ku, 天王寺, 大阪
交通：JR天王寺站步行3分鐘
價格：HK$2,286起／晚（2位成人）

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天王寺酒店 2｜大阪萬豪都飯店（Osaka Marriott Miyako Hotel）房價只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

天王寺酒店 3丨Trusty酒店 – 大阪阿倍野Hotel Trusty Osaka Abeno

Trusty酒店 – 大阪阿倍野是平價實惠型酒店，標準房有22平方公尺，可以放平打開整個行李箱，11歲以下小孩在不加床情況下能免費入住，是親子出遊的不錯選擇。酒店在Q’s mall購物中心隔離，又寬敞又好逛，裡面有Ito Yokado大型超市、零食店、日用品等，想吃宵夜也可到附近居酒屋和拉麵店，相當方便。

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天王寺酒店 3丨Trusty酒店 - 大阪阿倍野（Hotel Trusty Osaka Abeno）
Trusty酒店 – 大阪阿倍野。（Agoda.com）
天王寺酒店 3丨Trusty酒店 - 大阪阿倍野（Hotel Trusty Osaka Abeno）標準房有22平方公尺。
標準房有22平方公尺。（Agoda.com）
天王寺酒店 3丨Trusty酒店 - 大阪阿倍野（Hotel Trusty Osaka Abeno）酒店露台餐廳。
酒店露台餐廳。（Agoda.com）

Trusty酒店 – 大阪阿倍野Hotel Trusty Osaka Abeno

地址：1-5-10-300 Abenosuji, Abeno-ku, 天王寺, 大阪
交通：JR天王寺站步行3分鐘
價格：HK$597起／晚（2位成人）

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天王寺酒店 3丨Trusty酒店 - 大阪阿倍野（Hotel Trusty Osaka Abeno）房價只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）
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天王寺酒店 4丨VIA INN 阿倍野天王寺（Via Inn Abeno Tennoji

VIA INN 阿倍野天王寺CP值很高，Check-in大堂位於Don Don Donki的7樓，空間很廣闊，不少人都推薦要在這裡看夜景。酒店提供免費早餐，但為了響應環保，住客需要自備牙刷、浴帽等用品，又或自行在大堂櫃檯拿取。雙人房有20平方公尺，雖然不算大，但裝修簡單舒服，有梳妝台、小梳化、空氣清新機等，12歲以下兒童不加床可免費入住。

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天王寺酒店 4丨VIA INN 阿倍野天王寺（Via Inn Abeno Tennoji）酒店位於Don Don Donki樓上。
酒店位於Don Don Donki樓上。（Agoda.com）
天王寺酒店 4丨VIA INN 阿倍野天王寺（Via Inn Abeno Tennoji）標準單人房。
標準單人房。（Agoda.com）
天王寺酒店 4丨VIA INN 阿倍野天王寺（Via Inn Abeno Tennoji）雙人房有20平方公尺。
雙人房有20平方公尺。（Agoda.com）
天王寺酒店 4丨VIA INN 阿倍野天王寺（Via Inn Abeno Tennoji）不少人推薦在大堂看夜景。
不少人推薦在大堂看夜景。（Agoda.com）

VIA INN 阿倍野天王寺（Via Inn Abeno Tennoji

地址：1-5-10-300 Abenosuji, Abeno-ku, 天王寺, 大阪
交通：地鐵「天王寺駅」5號出口步行1分鐘
價格：HK$268起／晚（2位成人）

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天王寺酒店 4丨VIA INN 阿倍野天王寺（Via Inn Abeno Tennoji）房價只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

天王寺酒店 5丨都市大阪天王寺酒店（Miyako City Osaka Tennoji

都市大阪天王寺酒店地理位置十分方便，鄰近地鐵、近鐵電車、阪界電車、JR，而且商店林立，樓下有超人氣鬆餅店Gram，旁邊就有近鐵百貨阿倍野HARUKAS本店和MIO百貨，適合想Shopping購物的人。酒店最細的房型已經有20平方公尺，設有三床及四床房給家庭入住，裝潢走低調風格，浴室有浴缸可以泡澡，整體感覺很舒服。

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天王寺酒店 5丨都市大阪天王寺酒店（Miyako City Osaka Tennoji）
都市大阪天王寺酒店。（Agoda.com）
天王寺酒店 5丨都市大阪天王寺酒店（Miyako City Osaka Tennoji）最細的房型有20平方公尺。
最細的房型有20平方公尺。（Agoda.com）
天王寺酒店 5丨都市大阪天王寺酒店（Miyako City Osaka Tennoji）有四床房給家庭入住。
有四床房給家庭入住。（Agoda.com）

都市大阪天王寺酒店（Miyako City Osaka Tennoji

地址：1-2-8, Matsusaki-cho, Abeno-ku, 天王寺, 大阪
交通：JR天王寺站東口步行3分鐘
價格：HK$518起／晚（2位成人）

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天王寺酒店 5丨都市大阪天王寺酒店（Miyako City Osaka Tennoji）房價只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）
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（全文完）

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