大阪天王寺5間高CP酒店　3分鐘到車站　鄰近百貨Q’s mall、阿倍野HARUKAS　兒童免費住

天王寺住宿2022｜關西機場離大阪市區並不近，坐車到梅田、難波、心齋橋等地方要用上1至2小時車程，想住得近機場又照樣好逛？天王寺絕對是最好的選擇。天王寺位於大阪環狀線上，去大阪城、梅田都不用轉車，而且房價相對較平，又有近鐵百貨阿倍野HARUKAS、Q’s mall等，生活機能佳。《有線生活》整合了天王寺5間高CP酒店，即看下文推介。

目錄

天王寺酒店 1｜大阪天王寺峇里塔飯店（Hotel Bali Tower Tennoji）

顧名思義，大阪天王寺峇里塔飯店融入了峇里島元素，是間洋溢南國熱帶風情的酒店。房間有各式各樣的設施，例如按摩椅、蒸臉機、按摩浴缸等，而且還提供不限時酒水和甜點。4樓免費遊戲室可以打太鼓、玩賽車、跳舞機，另外也有多達50種免費日用備品，包括洗顏乳、髮圈，浴鹽可取用，為大家節省不少金錢。以人均$468／晚來說，這間酒店CP值真的相當高。

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大阪天王寺峇里塔飯店。（Agoda.com）

大阪天王寺峇里塔飯店。（Agoda.com）

50多種免費日用備品。（Agoda.com）

免費遊戲室可以打太鼓。（Agoda.com）

大阪天王寺峇里塔飯店（Hotel Bali Tower Tennoji）

地址：8-1 Hidenincho, Tennoji-ku, 天王寺, 大阪

交通：天王寺站北口步行3分鐘

價格：HK$935起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

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天王寺酒店 2｜大阪萬豪都飯店（Osaka Marriott Miyako Hotel）

大阪萬豪都飯店位於日本最高大樓「阿倍野HARUKAS」，所有客房都在38樓至57樓，有一片落地玻璃作採光，能夠一覽大阪市景。酒店屬5星級數，最細的房間都有38平方公尺，備有咖啡機、免費咖啡膠囊、礦泉水，未滿12歲以下兒童可以免費入住。酒店樓下就是阿倍野HARUKAS 300展望台，附近有近鐵百貨總店和Q’s mall購物中心，生活機能極好。

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位於日本最高大樓「阿倍野HARUKAS」（Agoda.com）

所有客房都在38樓至57樓（Agoda.com）

連浴室都能夠一覽大阪市景（Agoda.com）

大阪萬豪都飯店（Osaka Marriott Miyako Hotel）

地址：1-1-43 Abenosuji, Abeno-ku, 天王寺, 大阪

交通：JR天王寺站步行3分鐘

價格：HK$2,286起／晚（2位成人）

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天王寺酒店 3丨Trusty酒店 – 大阪阿倍野（Hotel Trusty Osaka Abeno）

Trusty酒店 – 大阪阿倍野是平價實惠型酒店，標準房有22平方公尺，可以放平打開整個行李箱，11歲以下小孩在不加床情況下能免費入住，是親子出遊的不錯選擇。酒店在Q’s mall購物中心隔離，又寬敞又好逛，裡面有Ito Yokado大型超市、零食店、日用品等，想吃宵夜也可到附近居酒屋和拉麵店，相當方便。

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Trusty酒店 – 大阪阿倍野。（Agoda.com）

標準房有22平方公尺。（Agoda.com）

酒店露台餐廳。（Agoda.com）

Trusty酒店 – 大阪阿倍野（Hotel Trusty Osaka Abeno）

地址：1-5-10-300 Abenosuji, Abeno-ku, 天王寺, 大阪

交通：JR天王寺站步行3分鐘

價格：HK$597起／晚（2位成人）

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天王寺酒店 4丨VIA INN 阿倍野天王寺（Via Inn Abeno Tennoji）

VIA INN 阿倍野天王寺CP值很高，Check-in大堂位於Don Don Donki的7樓，空間很廣闊，不少人都推薦要在這裡看夜景。酒店提供免費早餐，但為了響應環保，住客需要自備牙刷、浴帽等用品，又或自行在大堂櫃檯拿取。雙人房有20平方公尺，雖然不算大，但裝修簡單舒服，有梳妝台、小梳化、空氣清新機等，12歲以下兒童不加床可免費入住。

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酒店位於Don Don Donki樓上。（Agoda.com）

標準單人房。（Agoda.com）

雙人房有20平方公尺。（Agoda.com）

不少人推薦在大堂看夜景。（Agoda.com）

VIA INN 阿倍野天王寺（Via Inn Abeno Tennoji）

地址：1-5-10-300 Abenosuji, Abeno-ku, 天王寺, 大阪

交通：地鐵「天王寺駅」5號出口步行1分鐘

價格：HK$268起／晚（2位成人）

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天王寺酒店 5丨都市大阪天王寺酒店（Miyako City Osaka Tennoji）

都市大阪天王寺酒店地理位置十分方便，鄰近地鐵、近鐵電車、阪界電車、JR，而且商店林立，樓下有超人氣鬆餅店Gram，旁邊就有近鐵百貨阿倍野HARUKAS本店和MIO百貨，適合想Shopping購物的人。酒店最細的房型已經有20平方公尺，設有三床及四床房給家庭入住，裝潢走低調風格，浴室有浴缸可以泡澡，整體感覺很舒服。

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都市大阪天王寺酒店。（Agoda.com）

最細的房型有20平方公尺。（Agoda.com）

有四床房給家庭入住。（Agoda.com）

都市大阪天王寺酒店（Miyako City Osaka Tennoji）

地址：1-2-8, Matsusaki-cho, Abeno-ku, 天王寺, 大阪

交通：JR天王寺站東口步行3分鐘

價格：HK$518起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

（全文完）