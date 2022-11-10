一線搜查｜港女淘寶網購通渠劑　湧刺鼻氣體無法呼吸：條喉嚨就穿　K Kwong警告亂用可致命

通渠風險高，不小心用錯方法好容易「出事」！日前，一名女網民在Facebook群組發文分享，指透過網購平台「淘寶」購入通渠劑，豈料使用時因氣味太濃烈，導致手腳及面部被灼至發紅，甚至「搞到透（唞）唔到氣」。香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）接受《有線生活》訪問時表示，亂用通渠劑有致命風險，又建議5大安全通渠貼士，即看下文。

女網民淘通渠劑致皮膚灼紅（淘寶唔開心share （中伏group) 截圖）

女網民淘通渠劑致皮膚灼紅

女事主上周三（2日），於Facebook群組「淘寶唔開心share （中伏group)」中表示，從「淘寶」購入一款通渠劑，產品標榜能疏通祛味，能分解多種物質。不過事主在使用期間感到呼吸困難，皮膚更灼至發紅：

「其實算不上中伏嘅，不過想提點吓：大陸通渠劑確係勁，不過要小心當啲氣體倒罐出嚟嘅時候，透（唞）唔到氣不止（因為說明書話要倒五蓋，我倒咗三蓋已經係咁湧啲氣體出嚟），我啲手手腳腳同塊面都比啲氣體『喇』到紅哂，建議皮薄嘅女士都係交比皮肉厚啲嘅男士處理好啲，或者買啲溫和啲㗎啦。」

網民：已化學燒傷

不少網民看到帖文後，都紛紛表示事主做法十分危險：「已化學燒傷」、「生命作賭注」，又有網民擔心通渠劑品質，詢問大廈喉管有否受到破壞，事主則回應：「有冇穿條水喉我未知，但我條喉嚨就穿呢點我知」。

產品標榜能疏通祛味，分解多種物質（淘寶截圖）

鏹水類通渠劑可引致死亡

K Kwong接受《有線生活》訪問時，解釋市面通渠劑分為2類：

鏹水類，因帶酸性而較少被使用，會破壞喉管。 鹼性類，常見例子有「哥士的」。

K Kwong指，鏹水類通渠劑原理是加酸水解，若事主是使用此方法去清理鐵鏽、沙石等物體，一般而言是可行，但如果是清理帶細菌的東西，又或食物殘渣，就有機會發出臭雞蛋味，令人因缺氧不適，甚至引致死亡。

至於常見的「哥士的」通渠劑，屬鹼性水解，用來溶解脂肪油污是沒有問題，但如果是溶解毛髮及食物殘渣，就會產生阿摩尼亞，吸入後會感到身體不適、痕癢，嘔吐。

K Kwong續指，另一種罕見情況，是對上一次用了其他清潔劑，例如用了漂白水去清潔渠道，然後再加入酸性通渠劑的話，即會產生致命氯氣，但他指很少人會這樣做。

哥士的會產生阿摩尼亞（Freepik）

K Kwong教5招安全通渠

在使用通渠劑期間，K Kwong建議做好以下5項保護措施，以免身體受影響：

做好通風，開抽氣扇和窗口。 戴安全眼鏡，以免通渠劑濺入眼。 穿長袖衣服，最好是雨衣。 戴手套保護雙手。 通渠後，用大量清水沖走。

除此之外，K Kwong建議大家可以嘗試打開洗水盤下的U型位，然後把污糟物清走，這樣既安全又能確保污物被除去。

K Kwong教5招安全通渠（K Kwong＠FB）

（全文完）

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