東京新宿24小時龍乃都美食街　離車站1分鐘　17間居酒屋進駐丨附5間宿站酒店推介

東京新景點2022｜新宿是出名的不夜城，除了有通宵漫畫網咖、居酒屋、酒吧外，還有為人熟悉的歌舞伎町娛樂區。最近，新宿開了一條24小時營業的美食街「龍乃都美食街新宿東口横丁」，入面集合多國美食，而且只離新宿車站1分鐘步程。當中最有特色的部分，是以五光十色霓虹燈招牌作裝飾，還原80年代香港街道景況，作為香港人怎能不去打卡逛逛！

龍乃都美食街新宿東口横丁。（龍乃都飲食街FB）

龍乃都美食街新宿東口横丁。（龍乃都飲食街FB）

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新宿龍乃都美食街 17 間食堂匯聚多國美食

龍乃都美食街只離新宿車站1分鐘步程，交通極之方便。美食街分為4層，佔地900平方米，共有17間食店，近1,000個座位，是市區最大型的娛樂區，夜貓族不用怕半夜沒有地方去！

美食街匯聚了多國美食，地面共有5間24小時營業的食店，主打日式居酒屋、韓國定食、中華料理、泰式大排檔及意式薄餅。地庫有12間由中午12點至早上8點營業的食店，提供日本各地料理，包括壽司、刺身、鐵板燒、文字燒、豚肉料理、貝類料理、燒肉、串燒等，另外更有港式大排檔和香檳酒吧。

17間食堂匯聚多國美食。（龍乃都飲食街FB）

17間食堂匯聚多國美食。（龍乃都飲食街FB）

17間食堂匯聚多國美食。（龍乃都飲食街FB）

新宿龍乃都美食街必影懷舊港式霓虹燈

「龍乃都」在日文代表「龍宮城」，因此門口有金龍作標誌，十分易認。美食街以港式懷舊霓虹燈作裝潢，完整還原80年代繁華鬧市情況，作為香港人一定感到十分親切。此外，街道掛上不少和風燈籠，營造與日本都市截然不同的感覺，每逢星期六晚9點，場內更有DJ打碟。

地址：東京都新宿區新宿3丁目36-12杉忠大廈地庫至2樓

交通：JR新宿站東口及南口步行1分鐘

必影懷舊港式霓虹燈。（龍乃都飲食街FB）

必影懷舊港式霓虹燈。（龍乃都飲食街FB）

5 間近新宿站酒店推薦

【1】 東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）

東京京王廣場酒店為5星級酒店，曾在《米其林指南東京日文版》「舒適飯店排名」中獲得「黑3」，而且鄰近都廳前站，1分鐘便到達，而距離新宿車站亦僅步行5分鐘。酒店提供多款房型，最多可6人一房。酒店亦有健身房和露天空中泳池，可以俯瞰綠色花園，好好放鬆一下。值得一提的是，酒店設有免費接駁車前往東京迪士尼樂園，十分方便。

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東京京王廣場酒店為5星級酒店，提供多款房型。（expedia.com）

酒店設有露天空中泳池，可以俯瞰綠色花園，好好放鬆一下。（expedia.com）

酒店有健身房，設施齊備。（expedia.com）

東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）

地址：東京都新宿區西新宿2-2-1

交通：都廳前站，步行1分鐘／新宿車站，步行5分鐘

價格：HK$837起／晚（人均HK$418.5）

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【2】 新宿JR九州酒店（JR Kyushu Hotel Blossom Shinjuku）

新宿JR九州酒店距離JR新宿站僅步行3分鐘，步行前往歌舞伎町、黃金街和東京都廳舍，皆不用15分鐘。附近亦有新宿高島屋、Lumine、NEWoMan等百貨公司，十分便利。酒店提供7種房型，房間亦較一般酒店寬大，而且全部設有浴缸。

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酒店提供7種房型，房間亦較一般酒店寬大。（新宿JR九州酒店）

酒店每一間房都設有浴缸。（booking.com）

新宿JR九州酒店（JR Kyushu Hotel Blossom Shinjuku）

地址：東京都澀谷區代代木2丁目6-2

交通：新宿站，步行3分鐘

價格：HK$657起／晚（人均HK$328.5）

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【3】 新宿燦路都廣場大酒店（Hotel Sunroute Plaza Shinjuku）

新宿燦路都廣場大酒店的地理位置優越，交通十分方便，距離JR新宿站南口，僅3分鐘步行路程，酒店附近亦有來往羽田機場和成田機場之間的利木津巴士，而且可以步行至新宿御苑、歌舞伎町等。另外酒店亦設有按摩室、酒吧，讓住客放鬆身心。

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新宿燦路都廣場大酒店的地理位置優越，交通十分方便。（booking.com）

有來往羽田機場和成田機場之間的利木津巴士。（booking.com）

可以從酒店步行至新宿御苑、歌舞伎町等。（booking.com）

新宿燦路都廣場大酒店（Hotel Sunroute Plaza Shinjuku）

地址：東京都澀谷區代代木2-3-1

交通：新宿站南口，步行3分鐘

價格：HK$752起／晚（人均HK$376）

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【4】 新宿王子大酒店（Shinjuku Prince Hotel）

新宿王子大酒店位於歌舞伎町，外觀為典雅的紅磚色，屬於市內一間經典酒店，客房入住率長期屆滿。酒店距離新宿站僅5分鐘步行路程。前往銀座、丸之內、霞關等東京都內著名地點，只需20分鐘內均可到達，相當方便。另外，酒店提亦供按摩服務和享有城市環景的餐廳。

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新宿王子大酒店外觀為典雅的紅磚色。（新宿王子大酒店）

酒店餐廳可看到城市環景。（新宿王子大酒店）

客房入住率高。（新宿王子大酒店）

新宿王子大酒店（Shinjuku Prince Hotel）

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-30-1

交通：JR山手線「新宿站」步行5分鐘

價格：HK$651起／晚（人均HK$325.5）

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【5】 格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

格拉斯麗新宿酒店外觀有一隻非常奪目的哥斯拉，酒店亦有兩間以哥斯拉作主題房間，分別是「哥斯拉主題房」及「哥斯拉景觀房」。如入住「哥斯拉主題房」，房內會有一整隻哥斯拉，而「哥斯拉景觀房」則可看到窗外超巨大的哥斯拉。兩間主題房間均相當受歡迎，長期爆滿，想入住便要預早訂房了。

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格拉斯麗新宿酒店外觀有一隻非常奪目的哥斯拉。（格拉斯麗新宿酒店）

酒店有兩間以哥斯拉作主題房間。（格拉斯麗新宿酒店）

哥斯拉主題房。（格拉斯麗新宿酒店）

哥斯拉景觀房。（格拉斯麗新宿酒店）

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-19-1

交通：JR新宿站步行5分鐘；西武新宿站，步行3分鐘

價格：HK$1499起／晚（2位成人，1位5歲或以下孩童入住）

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只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

（全文完）