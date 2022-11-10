睡醒後全身呈藍色變阿凡達　醫生揭他吃2種食物後中毒　一種人易患「藍嬰綜合症」

一覺醒來竟變成「阿凡達」！內地一名男子在午睡醒過來後，竟發現自己全身變成藍色，並出現心慌氣喘、呼吸困難、頭痛嘔吐等症狀。送院後，男子被被診斷出患上高鐵血紅蛋白血症，病因是進食了變質的醃製食物，導致亞硝酸鹽中毒。尚營坊營養師黃雅婷（Anna）曾接受《有線健康》訪問時表示，越新鮮的蔬菜，含有的亞硝酸鹽就越低。

內地一名男子在午睡醒過來後，竟發現自己全身變成藍色。（《阿凡達》劇照）

一覺醒來變阿凡達

據內地媒體報道，上海一名李姓男子午睡醒過來，發現自己全身變成藍黑色，像極了電影「阿凡達」的角色，被嚇得不知所措。隨後他更出現心慌氣喘、呼吸困難、頭痛嘔吐等症狀，立即打電話向女兒求助，並被緊急送院救治。

到醫院後，醫生發現李先生除了手指及皮膚呈藍黑色，反應亦變得遲鈍。抽血化驗時，李先生的血液竟然也是呈「詭異」的藍黑色。化驗結果顯示，李先生的動脈血標本高鐵血紅蛋白值爆表，診斷李先生患上高鐵血紅蛋白血症。當人體的高鐵血紅蛋白量超過血紅蛋白的1.7%，便會出現膚色變藍的情況。

抽血化驗時，李先生的血液竟然也是呈「詭異」的藍黑色。（圖片來源：《新民晚報》）

疑因食醃菜和鹹魚致亞硝酸鹽中毒

幸好經治療後，李先生的症狀和皮膚都回復正常。李先生回想起自己病發前一小時，吃過雪櫃中的醃菜和鹹魚，估計是這些變質食物中的亞硝酸鹽超標而導致中毒。醫生特別提醒若出現全身變藍，並出現頭暈、嘔吐、噁心、呼吸困難等症狀，請盡快求醫；亦應避免進食含有大量亞硝酸鹽的食物，例如加工食品。

醫生特別提醒若出現全身變藍、頭暈、嘔吐、噁心、呼吸困難等症狀，請盡快求醫。（圖片來源：《新民晚報》）

食安中心籲嬰兒須特別注意

根據食安中心資料顯示，硝酸鹽的代謝物會在人體內轉化成亞硝酸鹽，令血液中的血紅蛋白氧化，無法將氧氣帶到不同身體組織，引致正鐵血紅蛋白血症，患者的嘴唇和皮膚會發紫。食安中心指健康的人其實很少會患上正鐵血紅蛋白血症，但由於嬰兒的消化系統尚未成熟，加上他們的血紅蛋白較易受亞硝酸鹽影響，容易患上此罕見病症，又稱「藍嬰綜合症」。

食安中心指健康的人其實很少會患上正鐵血紅蛋白血症。（istock圖片）

營養師：蔬菜越新鮮 亞硝酸鹽越低

尚營坊營養師黃雅婷（Anna）曾接受《有線健康》訪問，表示日常食用的蔬菜本身含有硝酸鹽及亞硝酸鹽，越新鮮的蔬菜，含有的亞硝酸鹽就越低。不過，她亦提醒，吃剩的蔬菜如受細菌污染而產生亞硝酸鹽，嬰兒進食後則會有危險，尤其是剛加固6個月大至1歲的嬰兒，消化系統及正鐵血紅蛋白還原酶系統尚未成熟，較易患上藍嬰綜合症。

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