一線搜查｜慈雲山街坊回家見蝙蝠倒掛鐵閘　網民：福到好意頭　附專家應對方法

蝙蝠突然出現在家門前，應如何做？一名慈雲山街坊日前在網上發文，指晚上回家時，在家中門口發現有蝙蝠倒掛於鐵閘外，最後等牠們飛走後才入屋。不少網民笑指是「蝠」到臨門，象徵好意頭。漁護署接受《一線搜查》訪問時表示，在一般情況下，蝙蝠會與人保持距離，如市民遇上蝙蝠可依據下文方法處理。

一名慈雲山街坊回家時，發現有蝙蝠倒掛於鐵閘外。（慈雲山資訊交流＠FB）

回家見蝙蝠倒掛鐵閘

日前，一名網民日前在Facebook群組「慈雲山資訊交流」中發帖，並附上一張照片，表示自己回家時發現有蝙蝠倒掛在鐵閘：「一返屋企見到佢掛喺門口」。從照片可見，該蝙蝠倒掛在鐵閘頂部，事主指家中並沒有放置大量蔬菜生果或花束，不解為何會有蝙蝠飛到家中鐵閘。事主後來指蝙蝠已自行飛走：「一行過去佢就飛走」。

該網民指「喺門口好大隻蝙蝠」、「一返屋企見到佢掛喺門口」。（慈雲山資訊交流＠FB）

網民：福到好意頭

帖文一出，不少網民形容是福到門口，「好意頭，福到」、「好嘢嚟㗎，依家人一定有運到」。亦有人向事主提出各種方法驅趕蝙蝠，「俾我會噴殺蟲水」、「叫保安上來捉咗佢」、「可否用掃把撥走佢呀？」、「用毛巾將佢移開掛起毛巾」。

另外又有人認為圖中並非蝙蝠，「我覺得係大飛蛾」、「會唔會係大飛蛾，細個見唔小，大過手掌，蝙蝠正常唔會飛來住宅，同咁光地方」，而事主則回應指確實是蝙蝠，「蝙蝠同飛蛾都分唔清咩」、「你望下張相，佢隻腳嗰度有兩個鉤仔，係佢隻腳可以扣住到門，平時蝙蝠喺樹就係咁樣，都吊住喺個樹枝。」

事主指確實是蝙蝠，「佢隻腳嗰度有兩個鉤仔，平時蝙蝠喺樹就係咁樣，都吊住喺個樹枝。」（Heidi Fin＠unsplash）

漁護署拆解應對方法

漁護署接受《一線搜查》訪問時表示，蝙蝠一般會在引水道和山洞內棲息，有些亦會在樹上、橋樑下或廢棄的建築物內棲息。漁護署又指，在一般情況下，蝙蝠會與人保持距離，如發現蝙蝠誤入屋內，市民應保持鎮定，打開門窗讓蝙蝠自行離去，並以1:50稀釋家用漂白水，清洗曾接觸蝙蝠或其排泄物的物件。

漁護署指，本港共有25種蝙蝠，有些物種在郊野和市區均常見，牠們喜愛群棲於引水道和山洞內。（brian＠unsplash）

而在香港，所有蝙蝠均受《野生動物保護條例》保護，何人不得狩獵、故意干擾、售賣、出口、或管有，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及入獄1年。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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