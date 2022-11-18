首爾5大Outlet攻略｜NIKE、MLB、New Balance等過百品牌3折起｜附交通＋2大退稅方法

韓國首爾Outlet 2022｜到首爾旅遊，除了品嚐地道美食，當然要瘋狂購物！除了明洞、弘大、江南等購物熱點外，逛Outlet亦是一個首爾血拼好選擇。《有線生活》為大家介紹5個超好逛的Outlet，多個港人熟悉的品牌包括NIKE、New Balance、Adidas、MLB等都由3折起，遇到快閃優惠商品更會低至1折。5個Outlet全部都距離市區不用一小時內便能到達，交通便利，立即收藏起來！

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除了明洞、弘大、江南等購物熱點外，逛Outlet亦是一個首爾血拼好選擇。（Unplash圖片）

韓國首爾5大好逛Outlet

樂天Outlet首爾站店位於旅客非常熟悉的首爾站上蓋。（樂天Outlet官網）

【1】樂天Outlet 首爾站店（롯데아울렛 서울역점）

樂天Outlet首爾站店位於旅客非常熟悉的首爾站上蓋，首爾站連接住地鐵1號、京義線、機場快線、KTX、巴士等，非常便利，適合行程密集又想血拼的人士前往。這個Outlet樓高3層，超過140個品牌，包括ZARA、LEVIS、ETUDE House等，運動牌子方面則有ABC MART、NIKE、New Balance、Adidas、The North Face等，場內牌子一般由3至7折起，不同品牌更會不定期進行快閃優惠。

這個Outlet樓高3層，超過140個品牌。（IG＠pm555daily）

場內牌子一般由3至7折起。（IG＠lotteoutlets_seoulstation）

不同品牌會不定期進行快閃優惠。（IG＠lotteoutlets_seoulstation）

樂天Outlet 首爾站店（롯데아울렛 서울역점）

地址：首爾特別市龍山區漢江大路405｜서울 용산구 한강대로 405

交通：地鐵1／4號線 首爾站 1號出口；機場快線 首爾站 4號出口

營業時間：星期一至日 11:00－21:00

電話：+82-6965-2562（韓、英、日、中文）

現代Outlet東大門店位於東大門著名商場Doota Mall旁邊。（現代Outlet官網）

【2】現代Outlet 東大門店（현대 시티아울렛 동대문점）

現代Outlet東大門店位於東大門著名商場Doota Mall旁邊，Outlet有9層，共提供超過220個男女時裝、家電、戶外用品等不同品牌，NIKE、ADIDAS、FILA、converse等大家熟悉的牌子都集中在5樓。9樓和B2層都是美食廣場，多間咖啡店和餐廳。顧客使用銀聯Union Pay方式付款，可尊享95折。此外，不同品牌會不同期進行快閃優惠，折扣更低至1折！而退稅櫃位則設於B1層。

NIKE、ADIDAS、FILA、converse等大家熟悉的牌子都集中在5樓。（IG＠possible_adi.tw）

Outlet有9層，共提供超過220個男女時裝、家電、戶外用品等不同品牌。（IG＠wavemarket_official）

潮牌Off Works進行快閃優惠，折扣更低至1折。（IG＠mushroomssu）

現代Outlet 東大門店（현대 시티아울렛 동대문점）

地址 : 首爾特別市中區獎忠壇路13街20｜서울 중구 장충단로13길 20

交通：地鐵1／4號線 東大門站8號出口；地鐵 2／4／5號線 東大門歷史文化公園站 14號出口

營業時間 : 星期一至四 10:30－21:00／星期五至日 10:30－21:30

電話 : +82-2-2283-2233（韓、英、日文）/ +82-2-2283-2005（中文）

Mario Outlet位於首爾加山數碼園區，共設有3個分館，提供多達600個韓國和外國品牌。（Mario Outlet官網）

【3】Mario Outlet（마리오아울렛）

Mario Outlet位於首爾加山數碼園區，共設有3個分館，提供多達600個韓國和外國品牌。1館主要提供男女裝和手袋等品牌，例如LOUIS QUATORZE、DELSEY；2館品牌有COLUMBIA、SKECHERS、NATIONAL GEOGRAPHIC等戶外用品品牌；3館品牌包括NIKE、FILA、ABC MART、NEW BALANCE、H&M等。Mario Outlet各館提供不同種類的餐廳，主要集中在1館和3館，當中包括麥當勞、百味堂、School Food等。

退稅櫃位分別位於1館8樓和3館11樓的客服中心，顧客消費金額介乎3萬至30萬韓元之間，可辦理即場退稅。

1館主要提供男女裝和手袋等品牌。（IG＠sungju.bae.7）

3館品牌包括NIKE、FILA、ABC MART、NEW BALANCE、H&M等。（IG＠yoon_choding）

退稅櫃位分別位於1館8樓和3館11樓的客服中心。（IG＠ngo_hyundaimokdong）

Mario Outlet（마리오아울렛）

地址 : 首爾特別市衿川區數碼路9街23｜서울 금천구 디지털로9길 23

交通：地鐵1／7號線 加山電子區站 4號出口；機場巴士6004到加山數碼園區站下車後步行5分鐘

營業時間 : 星期一至四 10:30－21:00 / 星期五至日、公眾假期 10:30－21:30

電話 : +82-2-2109-7000 （韓、英、中文）

加山現代Outlet共有9層，約200個品牌。（現代Outlet官網）

【4】現代Outlet 加山店（현대시티아울렛 가산점）

加山還有另一個Outlet，現代Outlet。加山現代Outlet共有9層，約200個品牌，這裡是結合了購物、美食、娛樂等設施的綜合購物及文化空間。戶外用品牌子包括COLUMBIA、NORTHFACE、NATIONAL GEOGRAPHIC等；運動牌子方面則有NIKE、New Balance、ADIDAS、PUMA等，時裝品牌包括MLB、CK Jean等。顧客使用銀聯Union Pay方式付款，可尊享95折，而退稅櫃位則設於3樓。

時裝品牌包括MLB、CK Jean等。（IG＠jhumalicious）

運動牌子方面有NIKE、New Balance、ADIDAS、PUMA等。（IG＠umbro.kasan）

顧客使用銀聯Union Pay方式付款，可尊享95折。（IG＠umbro.kasan）

現代Outlet 加山店（현대시티아울렛 가산점）

地址 : 首爾特別市衿川區數碼路10街9｜서울 금천구 디지털로 10길 9

交通：地鐵1／7號線 加山電子區站4號出口 步行約10分鐘

營業時間 : 星期一至四 10:30－21:00 / 星期五至日 10:30－21:30

電話 : +82-2-2136-2233（韓、英、日）／+82-2-6921-2233（中）

坡州樂天Premium Outlet（IG＠yonghan520）

【5】坡州樂天Premium Outlet（롯데프리미엄아울렛 파주점）

坡州樂天Premium Outlet是首爾附近最出名、規模最大的Outlet！從弘大坐巴士只需約40分鐘車程便可直達，坡州樂天Premium Outlet分2個館，大量熟悉的品牌例如ADIDAS、NIKE、National Geographic，折扣一般從3至7折起，超級划算。這裡更有女士們愛買的手袋品牌例如PRADA、MCM等，加上餐廳、戲院等設施，一應俱全。

坡州樂天Premium Outlet是首爾附近最出名、規模最大的Outlet！（IG＠yonghan520）

NIKE低至3折起（IG＠yonghan520）

ADIDAS（IG＠j_na_ni22）

坡州樂天Premium Outlet（롯데프리미엄아울렛 파주점）

地址 : 京畿道坡州市匯東街390｜경기도 파주시 회동길 390

交通：地鐵2／6號線合井站坐2200號巴士，到坡州樂天Premium Outlet「롯데 프리미엄 아울렛 파주점」站下；地鐵3號線大化站下車，換乘200號巴士，到坡州樂天Premium Outlet「롯데 프리미엄 아울렛 파주점」站下車

營業時間 : 星期一至日 10:30－21:00（農曆新年／中秋節當天休息）

退稅教學

現時韓國提供即場退稅／機場和市內退稅服務。不同商戶會提供不同退稅服務，可留意門外退稅標示，或向店員查詢。

不同商戶會提供不同退稅服務，可留意門外退稅標示，或向店員查詢。（韓國觀光公社）

【方法 1】 直接以扣除消費稅結帳

旅客需出示護照以確認非韓國居民，經職員確認便可直接以扣除消費稅（附加價值稅、個別消費稅等）的免稅優惠價格購買商品。

適用對象

入境滯留期間未滿6個月之外國人

於同一處單筆消費3萬韓元以上，自購買日起3個月以內攜帶所購買物品出境

退稅條件

適用於3萬至50萬韓元（包含稅金）之間的單筆消費，而每趟旅程（以入境韓國時間為準）消費總額上限是250萬韓元。

旅客若想於退稅商店現場退稅，需出示護照以確認非韓國居民。（Unplash圖片）

【方法 2】購買商品後再到指定地點退稅

遊客在退稅商店內購買商品後，於付款時向店員索取退稅單據，持退稅單據於機場／市區退稅處進行退稅手續，取回現金。

適用對象

入境滯留期間未滿6個月之外國人

於同一處單筆消費3萬韓元以上，自購買日起3個月以內攜帶所購買物品出境

退稅條件

適用於3萬韓元以上（包含稅金）的單筆消費，而每趟旅程（以入境韓國時間為準）消費總額上限是500萬韓元。

注意事項

退稅單據上會標示不同退稅業者標誌，由於不同退稅公司商品單據僅能於該公司指定退稅處進行退稅，請務必事先進行確認。

不同退稅公司商品單據僅能於該公司指定退稅處進行退稅，請務必事先進行確認。（Unplash圖片）

資料來源：韓國觀光公社

（全文完）