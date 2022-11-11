露營免費場地11.17起重開　全港41個地點一覽　漁護署推出營位預約系統｜附連結

露營2022｜Camping愛好者注意！政府宣佈將在11月17日重新開放41個露營場地，當中包括深受歡迎的大浪灣和鹹田灣，如果能搶先到場，更可以看到18日出現的獅子座流雨星，十分難得！此外，漁護署推出了大欖郊野公園荃錦營地的預訂系統先導計畫，大家可透過系統訂位，即看下文詳情。

11月17日重新開放露營場地（漁護署）

食正「獅子座流星雨」高峰期

根據天文台網站資訊，由現時至11月30日，都是「獅子座流星雨」活躍期，而17日下午5時30分更是高峰期，天頂每小時會有10顆流星，建議最佳觀察時間為18日凌晨0時30分至早上6時。剛巧政府在17日重新開放露營場地，打算去露營的朋友不要錯過。

漁護署最新營地預訂系統

漁護署在11月10日推出大欖郊野公園荃錦營地的預訂系統先導計畫，大家可透過系統訂位，或按「郊野營人」網站瀏覽更多。

大欖郊野公園荃錦營地（漁護署）

41個露營場地、交通一覽

流水響營地丨鶴藪營地丨涌背營地丨三椏涌營地丨東平洲營地丨灣仔南營地丨灣仔西營地丨嶂上營地丨猴塘溪營地丨大灘營地丨黃石營地丨北潭凹營地丨西灣營地丨浪茄灣營地丨白腊營地丨元五墳(南風灣)營地丨曝罟灣營地丨怡庭營地丨水浪窩營地丨昂平營地(馬鞍山)丨東龍洲營地丨鉛礦坳營地丨扶輪公園營地丨荃錦營地丨河背營地丨田夫仔營地丨南山營地丨白富田營地丨十塱營地丨籮箕灣營地丨石欖洲營地丨大浪灣營地丨狗嶺涌營地丨萬丈布營地丨牙鷹角營地丨煎魚灣營地丨昂坪營地(大嶼山)丨降下坳營地丨石壁營地丨鹹田灣營地丨大網仔營地

【1】流水響營地

地點：流水響，八仙嶺郊野公園

交通：在粉嶺港鐵站乘坐52B號往鶴藪專線小巴，於流水響道坳頂迴旋處下車。沿流水響水塘道，途經流水響水塘，接流水響郊遊徑，步行約30分鐘，便可抵達營地。

【2】鶴藪營地

地點：鶴藪，八仙嶺郊野公園

交通：在粉嶺港鐵站乘坐52B號往鶴藪專線小巴，於鶴藪村總站下車。沿鶴藪道往鶴藪水塘前行，步行約15分鐘，便可抵達營地。

【3】涌背營地

地點：涌背，八仙嶺郊野公園

交通：由大埔墟港鐵站乘坐20R號往烏蛟騰專線小巴或假日及公眾假期由大埔墟港鐵站乘巴士275R號往新娘潭巴士，在涌背燒烤場下車或由大埔墟港鐵站乘巴士75K號往大美督巴士總站再沿新娘潭道步行前往涌背燒烤場。

【4】三椏涌營地

地點：三椏涌，船灣郊野公園

交通：由大埔墟港鐵站乘坐20R號往烏蛟騰專線小巴或由大埔墟港鐵站乘巴士75K號往大美督巴士總站或假日及公眾假期由大埔墟港鐵站乘巴士275R號往新娘潭巴士總站，再沿新娘潭道步行往烏蛟騰，沿烏蛟騰郊遊徑步行至三椏村，約需1小時，便可抵達營地。

【5】東平洲營地

地點：東平洲（更樓石），船灣郊野公園擴展部份

交通：由馬料水碼頭乘坐渡輪往東平洲，在王爺角碼頭下船後，向沙頭村方向前行，步行約20分鐘，便可抵達營地。

船期：逢星期六、日上午九時或逢星期六下午三時三十分於馬料水碼頭開出。

回程：逢星期六、日下午五時十五分於東平洲王爺角碼頭開出。

【6】灣仔南營地

地點：灣仔半島南，西貢西郊野公園（灣仔擴建部分）

交通：由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在海下村總站下車。由海下村步行前往，沿大灘郊遊徑，約需時45分鐘，便可抵達營地。在星期六、日或公眾假期，由西貢市巴士總站乘94號或由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭，在黃石碼頭總站下車。再轉乘由黃石碼頭往灣仔半島渡輪，便可抵達營地。

41個露營場地、交通一覽（漁護署）

【7】灣仔西營地

地點：灣仔半島西，西貢西郊野公園（灣仔擴建部分）

交通：由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在海下村總站下車。由海下村步行前往，沿大灘郊遊徑，約需時45分鐘，便可抵達營地。在星期六、日或公眾假期，由西貢市巴士總站乘94號或由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭，在黃石碼頭總站下車。再轉乘由黃石碼頭往灣仔半島渡輪。由灣仔半島碼頭，沿碎石小徑步行約5分鐘，便可抵達營地。

【8】嶂上營地

地點：嶂上，西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在嶂上郊遊徑起步點下車。沿嶂上郊遊徑上行，沿途均設有指示牌，步行約1小時，便可抵達營地。

【9】猴塘溪營地

地點：猴塘溪（海下路），西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在猴塘溪下車。

【10】大灘營地

地點：大灘，西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號或假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭巴士，在大灘下車。

【11】黃石營地

地點：黃石，西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號或假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭巴士，在總站下車。下車後沿巴士站旁跟隨指示牌上行，步行約5分鐘，便可抵達營地。

【12】北潭凹營地

地點：北潭凹（牛湖墩），西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號巴士或假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭巴士或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭凹下車。沿著麥理浩徑第二段往赤徑方向前行，約10分鐘便見營地入口，再右上沿石級上行10分鐘，便可抵達營地。

【13】西灣營地

地點：西灣（大浪西灣），西貢東郊野公園

交通：由西貢墟乘29R號往西灣亭專線小巴，在西灣亭下車。沿西灣村小徑，依照指示牌步行約1小時，便可抵西灣村，再沿麥理浩徑前行5分鐘至北面的沙灘

【14】浪茄灣營地

地點：浪茄灣（浪茄沙灘），西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘坐94號，或於由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）前往往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車。沿麥理浩徑第一段車路，經萬宜路向萬宜水庫方向前行，經萬宜水庫西壩及東壩，再轉入往浪茄灣的小徑，步行約3小時

【15】白腊營地

地點：白腊（萬宜水庫萬宜路），西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴；或乘9號往麥理浩夫人度假村專線小巴，在北潭涌巴士站下車。沿麥理浩徑第一段車路，經萬宜路向萬宜水庫前行，經萬宜水庫西壩，步行約2小時

【16】元五墳(南風灣)營地

地點：元五墳(南風灣)，西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車。沿麥理浩徑第一段，經萬宜路往萬宜水庫前行，步行約45分鐘便可抵上窰郊遊徑接萬宜路出口（近萬宜水庫之西壩副壩），依照路標指示轉入上窰郊遊徑，步行約15分鐘

41個露營場地、交通一覽（漁護署）

【17】曝罟灣營地

地點：曝罟灣，西貢東郊野公園（曝罟灣）

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車。從北潭涌復興橋起步，沿北潭涌自然教育徑前行，到達上窰民俗博物館後，依照路標指示，轉往上窰郊遊徑起步點，向萬宜水庫方向步行約45分鐘

【18】怡庭營地

地點：怡庭（北潭路近鯽魚湖），西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士，在麥理浩夫人度假村站下車；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭路下車。

【19】水浪窩營地

地點：水浪窩，馬鞍山郊野公園

交通：由西貢市巴士總站中心或沙田市中心乘299X號巴士，在水浪窩下車。沿旁前行，經麥理浩徑第四段起點行約20分鐘

【20】昂平營地(馬鞍山)

地點：昂平，馬鞍山郊野公園

交通：由馬鞍山耀安邨乘NR84村巴，在馬鞍山村總站下車；或由西貢市乘3號小巴，在菠蘿輋下車。從馬鞍山村總站出發，沿馬鞍山郊遊徑步行約1小時前往；或從菠蘿輋出發，沿北港凹車路上行約10分鐘至大水井村，再沿馬鞍山郊遊徑步行約1小時

【21】東龍洲營地

地點：東龍洲，東龍洲炮台特別地區

交通：可於鯉魚門三家村公眾碼頭，及西灣河筲箕灣避風塘10號梯台乘搭街渡（只在星期六、日及公眾假期提供服務）

【22】鉛礦坳營地

地點：鉛礦坳，城門郊野公園

交通：在荃灣兆和街乘專線小巴82號前往城門水塘或乘途經可風中學(城門路口)的32、40X、46P、46X、47X、48X、73X、278X巴士，於可風中學下車。沿城門道直上約20分鐘便可到達城門水塘小巴總站，沿菠蘿壩自然教育徑步行約20分鐘到達教育徑尾後轉右，沿林道步行往鉛礦坳方向，依指示牌前行便可抵達營地，全程約需1.5小時。

【23】扶輪公園營地

地點：扶輪公園，大帽山郊野公園

交通：可在荃灣如心廣場巴士總站，或荃灣港鐵站上蓋巴士站乘搭51號往上村巴士，於「大帽山郊野公園」站下車，步行約5分鐘

【24】荃錦營地 (需要於郊野營人專頁預約使用)

地點：荃錦，大欖郊野公園

交通：可在荃灣如心廣場巴士總站，或荃灣港鐵站上蓋巴士站乘搭51號往上村巴士，於「大帽山郊野公園」站下車，步行約5分鐘

【25】河背營地

地點：河背，大欖郊野公園

交通：由元朗泰衡街乘71號往石湖塘河背專線小巴，於河背村總站下車，步行約30分鐘

【26】田夫仔營地

地點：田夫仔，大欖郊野公園

交通：可在荃灣如心廣場巴士總站，或荃灣港鐵站上蓋巴士站乘搭51號往上村巴士，於「大帽山郊野公園」站下車。沿麥理浩徑第9段，由荃錦郊野公園管理站開始，步行約2小時

【27】南山營地

地點：南山，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘3M號往梅窩巴士或由梅窩乘途經南山巴士，在南山下車。

【28】白富田營地

地點：白富田，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘3M號往梅窩巴士，或由梅窩乘經南山巴士，在南山下車。從南山出發，沿場地告示牌小徑直上約半小時； 或由梅窩步行至南山燒烤區，沿途均設有指示牌，步行約1小時

【29】十塱營地

地點：十塱，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘3M號往梅窩巴士或由梅窩乘途經貝澳巴士，在貝澳下車。沿芝麻灣道步行前往，經咸田村步行約40分鐘

【30】籮箕灣營地

地點：籮箕灣，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘11號往大澳或乘23號往昂坪巴士；或由梅窩乘1號往大澳或乘2號往昂坪巴士，在水口村站下車。沿鳳凰徑第九段（往石欖洲方向），步行約25分鐘

【31】石欖洲營地

地點：石欖洲，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘11號往大澳或乘23號往昂坪巴士；或由梅窩乘1號往大澳或乘2號往昂坪巴士，在石壁警崗下車。沿鳳凰徑第九段，往石欖洲方向步行約40分鐘

【32】大浪灣營地

地點：大浪灣，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）/23號（往昂坪）或由梅窩乘1號（往大澳）/ 2號（往昂坪）巴士，在沙咀站下車。經宏貝道，走進鳳凰徑第八段（往狗嶺涌方向），步行約30分鐘

【33】狗嶺涌營地

地點：狗嶺涌，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）/ 23號（往昂坪）或由梅窩乘1號（往大澳）/ 2號（往昂坪）巴士，在沙咀站下車。經宏貝道，走進鳳凰徑第八段（往狗嶺涌方向），步行約1小時

【34】萬丈布營地

地點：萬丈布，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）或由梅窩乘1號（往大澳）巴士，在龍仔站下車。經羗山（南）引水道，走進羗山郊遊徑，步行至引水道約盡頭位置，沿水泥小徑上行至「龍仔悟園」，再接回鳳凰徑第五段往萬丈布前行，步行約1小時

【35】牙鷹角營地

地點：牙鷹角，北大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）或由梅窩乘1號（往大澳）巴士，在大澳總站下車。經南涌村，走進鳳凰徑第七段，步行約40分鐘

【36】煎魚灣營地

地點：煎魚灣，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）或由梅窩乘1號（往大澳）巴士，在大澳總站下車。經南涌村，走進鳳凰徑第七段，步行約2小時

41個露營場地、交通一覽（漁護署）

【37】昂坪營地(大嶼山)

地點：昂坪，南大嶼郊野公園

交通：從東涌市中心乘23號、梅窩乘2號或大澳乘21號巴士， 到昂坪總站下車； 從東涌市中心乘昂坪360吊車至昂坪。沿心經簡林路牌指示行走，沿旁邊小徑途經茶園至東山法門

【38】降下坳營地

地點：降下坳，八仙嶺郊野公園

交通：由大埔墟港鐵站乘坐20R號專線小巴往烏蛟騰，於抗日英烈紀念碑下車；或由大埔墟港鐵站乘巴士275R號（假日及公眾假期）往新娘潭巴士站。沿新娘潭路步行約15分鐘

【39】石壁營地

地點：石壁，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）/23號（往昂坪）或由梅窩乘1號（往大澳）/ 2號（往昂坪）巴士，在沙咀站下車。沿羗山道（往大澳方向）步行約3分鐘

【40】鹹田灣營地

地點：鹹田灣，西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或在鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士，或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭凹下車。沿著麥理浩徑第二段往赤徑方向，經過赤徑、大浪坳，步行約2小時

【41】大網仔營地

地點：大網仔一號營地，西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或在鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士，在西貢戶外訓練營站下車。沿大網仔路向北潭涌方向步行約5分鐘，到烈士碑園再沿路旁小路步行5分鐘

（全文完）