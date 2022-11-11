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大腸癌｜中女茹素10年竟患癌　醫生揭迷信＋吃2類食物所致　附5大症狀

大腸癌｜中女茹素10年竟患癌　醫生揭迷信＋吃2類食物所致　附5大症狀

大腸癌是本港第二號癌症殺手，與飲食習慣有莫大關係。有醫生分享個案，指有一名50多歲的婦人，進行大腸鏡檢查時發現有瘜肉，惟因宗教信仰問題而拒絕切除。結果兩年後因大便出血再次求醫，證實患上大腸癌第三期，醫生指，患癌除了因為延誤診治，還與常吃2類食物有關。

大腸癌｜中女茹素10年竟患癌　醫生揭迷信＋吃2類食物所致　附5大症狀
一名50多歲婦人因大便出血求醫，揭患上大腸癌第三期。（freepik）

婦人因迷信 堅拒切除瘜肉

台灣肝膽腸胃科醫生張振榕在節目《醫師好辣》分享個案，指有一名50多歲、有特殊宗教信仰的婦人，在進行大腸鏡檢查前已表明「假如我有瘜肉，你都不可以切」，結果最後真的有瘜肉，即使醫生勸告了逾10分鐘，婦人仍堅持不肯切除。

大腸癌｜中女茹素10年竟患癌　醫生揭迷信＋吃2類食物所致　附5大症狀
醫生勸告了逾10分鐘，婦人仍堅持不肯切除瘜肉。（freepik）

2年後大便出血 揭患大腸癌

醫生指，婦人大腸內有一個0.8厘米的腺瘤，於是告知她需要處理，因5至10年內有機會變成癌症，若不肯切除，亦建議她半年內亦一定要再來做第二次檢查，惟婦人未有理會。直至兩年後，該名婦人因大便出血而再次求醫，進行第二次大腸鏡檢查，結果證實患上大腸癌第三期。醫生表示婦人在短短兩年內惡化成大腸癌，並不無原因，因婦人當時目測瘜肉已有0.8厘米，而一般來說，大腸腺瘤超過1厘米以上便很危險，已經在變癌症的邊緣。

大腸癌｜中女茹素10年竟患癌　醫生揭迷信＋吃2類食物所致　附5大症狀
該名婦人因大便出血而再次求醫，結果證實患上大腸癌第三期。（freepik）

醫生揭常吃2類食物所致

醫生續指，婦人因信仰茹素10多年，一直都是吃很油膩的東西，長期食用素肉、素雞、素魚等加工素食，而且很喜歡吃甜食，這種高油脂飲食、纖維質不夠、油炸品，都是導致大腸癌的高危因素。最後該名婦人需切除一半腸子，並且進行化療。

大腸癌｜中女茹素10年竟患癌　醫生揭迷信＋吃2類食物所致　附5大症狀
婦人因信仰茹素10多年，長期食用素肉、素雞、素魚等加工素食。（freepik）
大腸癌｜中女茹素10年竟患癌　醫生揭迷信＋吃2類食物所致　附5大症狀
除了加工素食，婦人亦很喜歡吃甜食。（freepik）

本港第2號癌症殺手

根據衛生署資料，大腸癌是本港第2號癌症殺手。大腸癌多數是由一粒細小的瘜肉開始形成，有些會慢慢演變為癌症，這種變化可以歷時10年或以上。

大腸癌｜40歲女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事｜附5大病徵
大腸癌是本港第2號癌症殺手。（freepik）

大腸癌3大風險因素

1. 飲食中的纖維含量不足

2. 進食大量紅肉和加工肉食

3. 缺乏體能活動、肥胖、飲酒和吸煙

大腸癌｜40歲女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事｜附5大病徵
缺乏體能活動、肥胖。（freepik）

5類高風險人士

1. 50歲或以上男性

2. 帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」

3. 大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」

4. 過往有大腸瘜肉

5. 有大腸癌家族史，尤其是直系親屬（即父母、兄弟姊妹或子女）

大腸癌｜40歲女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事｜附5大病徵
大腸長期發炎。（freepik）

大腸癌常見5大病徵

1. 大便習慣在不明原因下有所改變（腹瀉或便秘），並持續超過兩星期

2. 大便帶血或帶有大量黏液

3. 大便後仍有便意

4. 腹部不適（持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛）

5. 原因不明的體重下降和疲倦

大腸癌｜40歲女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事｜附5大病徵
大便後仍有便意。（freepik）

由於這些病徵與其他腸道疾病相似，如果發現有關症狀，應盡早求醫。

（全文完）

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