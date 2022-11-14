一線搜查｜港女搭的士稱無錢　爭執後爆粗詛咒司機：轉頭撞車死　業界拆解應對方法

網上近日流傳一段車Cam影片，指一名女乘客到達目的地後，無錢支付車資，表示要下車回家取錢，司機則要求對方著家人前來代為支付，引起一場爭執，女子其後更稱被司機非禮、強姦，司機最終報警處理。汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊裳接受《一線搜查》訪問時表示，如乘客只欠少量車資，司機多數會酌情處理，但若果乘客有心「走數」，司機應要報警處理。

一名的士司機在網上發文分享車cam影片，指一名女乘客到達目的地後，聲稱沒錢支付車資。（的士司機資訊網 Taxi＠FB）

女乘客：你唔好玩我啦

一名疑似的士司機的網民，近日在Facebook群組《的士司機資訊網 Taxi》發文，分享了兩段車Cam影片，並留言呼籲「各位行家小心」。影片長近7分鐘，從片中可見，事發日子為11月12日早上8時許，坐在後座的女乘客向司機表示，「你唔好玩我啦，好冇呀？」。司機則回應：「我無玩你過你呀，你自己清醒回吓帶，睇吓你自己做過啲咩先啦」、「咁我問你畀錢，你無錢畀我，我唔報警，我玩你咩呢」、「又話我非禮，又話我強姦你，又脅持，咁樣叫我玩你」、「唔緊要㗎，依家報咗警，咁你無錢畀，我唔報警可以點？」

在後座的女乘客向司機表示，「你唔好玩我啦，好冇呀？」（的士司機資訊網 Taxi＠FB）

而女乘客則表示「慢慢等囉」，司機續指：「大家講道理㗎嘛，你去玩求開心，我做生意，咁我無錢收咁點呀」、「我頭先喺你屋企門口㗎，咁你無錢畀我話返上屋企，咁如果個個客咁樣，咁我唔使做啦，返咗屋企我去邊度搵你呀？我又無你電話、身份證。」

女乘客得知的士司機報警後，表示「慢慢等囉」。（的士司機資訊網 Taxi＠FB）

女乘客啜泣：我每個月搭一萬蚊的士

隨後多名警員到場，女乘客在車上以哭泣神情向警員表示，「我每一日都Call車㗎，你可以Check任何一個的士台，我每一個月係搭一萬蚊的士…成個的士司機、成個台，無一個唔知道我叫咩名，我係今日先撞正呢個瘟神，我真係日日都搭的士。」

女乘客在車上以哭泣神情向警員表示，自己每一個月乘搭過萬元的士。（的士司機資訊網 Taxi＠FB）

網民：大把支付工具啦

警員聽罷安慰女乘客：「香港好多的士司機，佢唔認識你都好正常」，並且要求她支付車資。女乘客則不滿地表示「仲要畀佢呀？」而女乘客父親代為付錢後，女乘客下車時更以粗口指罵司機，「X街，你轉頭撞車死呀。」影片引起熱議，不少網民留言批評女乘客，「點解佢覺得最後都係應該唔使畀錢？」、「佢係咪唔想俾錢想搭霸王的？」、「咩年代呀，大把支付工具啦」。

警員要求女乘客支付車費，女乘客不滿地表示「仲要畀佢呀？」（的士司機資訊網 Taxi＠FB）

業界：若乘客有心走數應報警

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊裳接受訪問時，分享乘客無錢或不夠錢付車資的應對方法。他指，如果乘客只欠少量車資，司機多數不會過份執著；乘客如果身上的現金不足，可用其他支付工具，例如銀行轉帳、支付寶、八達通等支付車資。

杜燊裳續指，「最主要係睇個乘客係咪真係有心走數，有心走數，作為一個司機係應該要報警。但如果係唔夠錢，可能有好多因素，例如塞車呢啲導致唔夠錢畀，我哋就希望啲司機算啦，無謂話因為依啲事情而搞到咁大陣仗，而事實上（報警）亦都對司機無利，開工係爭分奪秒，免得因小失大。」

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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