正義迴廊丨大角咀逆子弒親案　兩陪審員難忍殘肢照退出　法庭重組陪審團丨附出任及豁免資格

《正義迴廊》上映後一直好評如潮，劇組昨天（14日）更宣佈突破1,700萬票房成績，實在可喜可賀。在劇中，由葉蘊儀、鍾雪瑩等九位不同背景的市民組成陪審團，在休息室探討案件對錯及何為正義。在現實中的「大角咀逆子弒親案」，原來當年有兩名陪審員因難忍殘肢照而退出，隨後法庭需要重組9人陪審團，才得以順利進行審訊。

《正義迴廊》九人陪審團（lam_sen＠IG）

陪審員難忍殘肢照片退出

《正義迴廊》改編自2013年一宗轟動全港的「大角咀逆子弒親案」，由楊偉倫飾演兇手張顯宗，麥沛東飾演同黨唐文奇，於大角咀寓所內殺害父母，並進行肢解。當年，法庭先選出3男4女組成七人陪審團，然而一名女陪審員在經過3日審訊後，表示自己對案情「十分關注」（very concern），並不適合繼續擔任陪審，所以要求主審法官司徒冕批准退出。

葉蘊儀、鍾雪瑩飾演陪審員（《正義迴廊》劇照）

到第4日審訊時，兩名遇害者的殘肢被呈上法庭供陪審員傳閱，包括一截經冷藏的手掌、部份手臂、一隻腳掌，以及其他經切割後難以辨認的皮肉。直至第7日，有陪審員表示因為證物影響，導致心理情緒受到困擾，並在醫生證明下提出退出審訊。在控辨雙方討論後，認為只有5人的陪審團並不能繼續運作，於是宣佈解散，並為各陪審員須聽取恐怖證供感到抱歉，故終身豁免7人任陪審員。

法庭重組陪審團（lam_sen＠IG）

法庭重組九人陪審團

案件被押至2015年2月23日再審訊，法庭重新選出由9人組成的陪審團，而今次沒有陪審員退出。最後首被告周凱亮以8比1裁定兩項謀殺罪成，判處終身監禁，次被告謝臻麒則以9比0裁定謀殺罪不成立，但承認兩項阻止合法埋葬屍體罪，判監一年，扣除審理案件時被羈押的兩年，當庭釋放。

周凱亮以8比1裁定兩項謀殺罪成（《正義迴廊》劇照）

陪審員人人有機會出任？

根據《陪審團條例》，任何符合以下條件的香港居民都有機會出任陪審團：

【1】年齡21歲以上，65歲以下

【2】精神健全，沒有任何使其不能出任陪審員的情況，如失明、失聰或其他無行為能力

【3】具有良好品格

【4】知識足以明白法律程序進行時採用的語言（即中文及英文）

豁免出任陪審員名單

以下人士可獲豁免出任陪審員：

【1】行政會議或立法會議員及其法律顧問、太平紳士

【2】法官、裁判官及其配偶

【3】感化主任

【4】法律援助署、破產管理署或知識產權署人員

【5】警務處、入境處、海關、消防處、懲敎署、飛行服務隊任何公職人員

【6】廉政公署任何人員

【7】見習或學徒職級的公職人員

【8】執業大律師及律師，以及其文員

【9】註冊醫生、牙醫、獸醫

【10】報章編輯及職員

【11】藥劑師、化驗師

【12】神職人員、修道會成員

【13】全日制學生

【14】持牌領港員，以及任何船舶的船長及船員

【15】機師、領航員、無線電操作員及其他全職機員

（全文完）