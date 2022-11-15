一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款　拒留下手機、小童　疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應

近日有食客在FB發文，指在上環一間餐廳用餐，結帳時發現現金不足，被店方要求留下手機或同行小朋友才去「撳錢」。不過事主拒絕，並於帶同小朋友到附近百貨公司去洗手間時稱，發現被男店員尾隨，並用粗口指罵。涉事餐廳接受查詢時指，店員有向事主提出陪她一同去「撳錢」，又強調店員不會以粗口斥罵事主。

有食客在餐廳用餐，結帳時發現現金不足，被店方要求留下手機或同行小朋友才去「撳錢」。（香港茶餐廳及美食關注組＠FB）

女子唔夠錢埋單要「撳機」 拒留下手機或小童

有食客在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，標題為「勁受氣，被店員出言侮辱恐嚇」，她指與小朋友於上環一間餐廳用餐，費用為$124，結帳時發現沒有足夠現金，八達通亦無足夠餘額，並指「呢間餐廳無得俾手機支付，連信用卡都唔得。門口收銀嗰度有部機貼住可以Apple Pay同埋Samsung Pay，去到俾錢，收銀姐姐表示貼住唔代表用到！」她指，店方要求她放下手機再去「撳錢」，但自己要用手機才可「撳機」，接著店員再叫她放下同行小朋友，她指：「有無搞錯？？小朋友得幾歲，擺低？」

事主指，結帳時發現沒有足夠現金，八達通亦無足夠餘額。（香港茶餐廳及美食關注組＠FB）

斥被店員尾隨 兼鬧爆「食霸王餐」

事主續指，因當時小朋友表示要去洗手間，所以向店方提出，「你哋有CCTV嘛，如果我半小時內末返，你哋就報警啦。」然後便離開餐廳，隨即去到附近百貨公司的洗手間，如廁後發現一名餐廳男店員跟隨著她們，「佢一見我哋就勁大聲大叫：小姐，你撳機先好唔好啊？你去乜Ｘ嘢永安 ，食霸王餐唔俾錢！」

事主聲稱，當她們走到港鐵站一個出口的升降機時，該名男店員卻阻擋升降機門關上，於是只好通知港鐵職員，而該男店員亦致電餐廳。事主表示，隨後有一名餐廳店長抵達，對方態度十分好，不但向她表示歉意，更帶備「散銀」找續。最後，事主表示：「我一直態度都好好，只係唔同意要擺低小朋友，其實如果你哋要搵人同我一齊去撳機，當時係可以講聲，並唔係我行出門口之後搵人跟蹤。」事主又指責男店員「大嗌大叫」嚇到小朋友，聲稱不會再光顧該餐廳。

事主向店方提出，如她半小時內未回來可報警，然後便離開餐廳。（香港茶餐廳及美食關注組＠FB）

網民：十個有九個人都會覺得想借尿遁走數

帖文一出，隨即引起熱議，不少人批評事主，「自己冇錯永遠係人地錯」、「現金又無，八達通又話無錢，銀行卡都無，要用電話app㩒錢？小朋友去廁所，返入餐廳唔得？公道說話，問十個人，九個都會覺得想借尿遁走數」、「自己無錢畀，同個店員夾清楚係咪咁難，自己唔鍾意個做法，講句嘢9秒9跑走，唔講唔知間嘢你開嘅」。

亦有不少人指「唔放得低電話，咪放低身份證」，事主則回應表示餐廳不接受，「收銀阿姐話：我哋係唔會收人哋身份證呢啲咁私隱嘅嘢。」

不少人批評事主：「自己冇錯永遠係人地錯。」（freepik）

涉事餐廳：佢話一個鐘後返嚟畀錢

《一線搜查》就此向涉事餐廳查詢，負責人指當時事主稱去「撳機」，而在場店員因看到她帶著兩名小朋友，為免她麻煩，便提議讓小朋友在店內等待。惟事主拒絕，並向店員表示：「我一個鐘後返嚟畀錢」，說罷便離開了餐廳。負責人又指，當時店員有向事主表示：「我同你一齊去撳錢」，事主卻一直帶店員「遊花園」。問到該名店員曾否以粗口責罵事主，負責人形容他平日少言寡語：「嗰個同事唔會用粗口，一定唔會。」

對於事主表示店舖不接受她放下身份證，負責人連番否認：「無！佢完全無！無呢回事！如果佢真係有擺低身份證，去隔離撳錢，需要幾多時間？咁你擺低，就算返嚟拎返都好快。」負責人亦提到，店鋪只接受現金或八達通付款，並沒有貼出接受其他電子支付的告示。

（全文完）

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