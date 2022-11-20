澳門7間新酒店2022　水療SPA＋恒溫泳池＋800呎套房＋自助山＋米芝蓮三星中菜

澳門酒店2022｜澳門政府日前宣佈由11月12日起，將跟隨內地「5+3」防疫步伐，放寬港台及外國人士入境要求。想周末去個短trip輕鬆一下，不妨可以考慮澳門。另外，澳門在疫情期間新開了不少新酒店，《有線生活》整合了7間2021至2022新開幕酒店，即看下文。

澳門11月12日起實施「5+3」（unsplash）

目錄

1. LINE FRIENDS主題酒店

2. L’Occitane主題酒店

3. 澳門W酒店

4. 澳門倫敦人

5. 澳門上葡京

6. 澳門葡京人酒店

7. 澳門頤居

11月12日起實施「5+3」

由11月12日起，澳門會實施「5+3」入境政策，即是5天集中隔離醫學監察＋3天家居隔離。家居隔離期間，旅客的健康碼是紅碼，除了出外做核酸，其他時間都要留在家中或酒店。出外時要到健康平台申報，並需要做抗原檢測，可以用步行、駕私家車、坐的士方式來往檢測中心，但不能前往餐廳、商場等公眾場所。

澳門11月12日起實施「5+3」（unsplash）

澳門新酒店1丨LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO

澳門在2022新建了全球首間LINE FRIENDS主題酒店，酒店位於葡京人綜合度假村，共有82間主題客房，分別為「Brown主題房」、「Cony主題房」和「LINE FRIENDS主題房」。大堂擺放了超可愛的巨型Brown和Sally，是必影打卡位之一。房間各具特色，主打可愛活潑風格，融合葡萄牙建築風格，讓大家猶如置身角色家中，家庭旅客及LINE粉絲萬勿錯過！

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BROWN主題房以星空藍做主調（澳門葡京人官網）

CONY主題房滿載與BROWN的合照（澳門葡京人官網）

LINE FRIENDS主題房以野外露營作設計（澳門葡京人官網）

LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO

地址：澳門路氹溜冰路

交通：詳情按此

LINE FRIENDS BROWN 主題房：澳門幣1588元起

LINE FRIENDS CONY主題房：澳門幣1588元起

LINE FRIENDS 主題房：澳門幣3388元起

必影巨型Brown和Sally（澳門葡京人官網）

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澳門新酒店2丨Maison L’Occitane

同樣位於葡京人綜合度假村的Maison L’Occitane，是天然護理品牌L’Occitane全球首間主題酒店，以法國南部普羅旺斯風情為靈感，打造164間主題客房及套房，包括：蠟菊、馬鞭草、櫻花及乳木果。酒店所有護膚品、身體護理和頭髮護理產品均是L’Occitane出產，絕對是女士們福音，閨蜜出遊一定要入住。

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L’Occitane全球首間主題酒店（澳門葡京人官網）

浴室乾濕分離有浴室（澳門葡京人官網）

產品均由L’Occitane出產（澳門葡京人官網）

Maison L’Occitane

地址：澳門路氹葡京人綜合度假村 LISBOETA

交通：詳情按此

Maison L’Occitane（澳門葡京人官網）

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澳門新酒店3丨澳門W酒店（W Macau）

預計在12月開幕的澳門W酒店位於路氹城核心地段，主打「隨時隨需」服務，擁有557間豪華客房，其中包括127間套房。房間分為「明星滙」及「巨星滙」主題，前者以電影元素作點綴，後者則有更寬敞的空間和配套設施。另外酒店設有水療中心、健身中心及室內恆溫泳池等設施，亦可以到全澳最刺激水上樂園「新濠影滙水上樂園」玩水，樂園有大型室內外空間，包括9大必玩機動遊戲，適合一家大小盡情暢玩。

酒店W潮堂及WOOBAR酒吧（新濠影滙官網）

擁有557間豪華客房（新濠影滙官網）

20米高U形滑板（新濠影滙官網）

熱帶森林河流為主題的奇幻漂流之旅（新濠影滙官網）

澳門W酒店（W Macau）

地址：澳門路氹新濠影滙二期

澳門W酒店（新濠影滙官網）

澳門新酒店4丨澳門倫敦人（The Londoner Macao）

2021年開幕的澳門倫敦人以英倫風為主，完美還原了英國國會大廈及大笨鐘，而且發布會當日請來碧咸現身，令酒店極速成為澳門最新打卡點，就算不入住也很推薦到這裡拍照扮歐遊，而且還有長達六分鐘的「皇家衛兵換崗」表演觀看。

酒店走高檔次路線，基本套房已有8百多呎，而且選用具格調的黑金色做裝潢，呈現英倫高雅風格。房內配備OTO足部按摩機，玩完一天可立即回來放鬆，浴室亦置有20吋智能電視，可以邊浸浴邊看電視。

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澳門倫敦人（agoda）

澳門倫敦人（agoda）

澳門倫敦人（The Londoner Macao）：

地址：澳門路氹連貫公路

交通：詳情按此

價格：HK$3,008起／晚（2位成人）

只供參考，價格以訂房時為準（Agoda）

澳門新酒店5丨澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

除了澳門倫敦人外，澳門上葡京同樣充滿歐陸風情，猶如置身法國一樣。酒店內擺放了多個澳門本地藝術家打造的藝術品，如果想打卡，就一定要到酒店的後花園——綠茵勝境花園，裡面的歐陸式奢華庭院和巴羅克風樹籬迷宮絕對能讓你拍個不停。此外，酒店亦設有恒溫泳池和室外泳池，也有自助餐「自助山」餐廳，以700多元房價來說CP十分高。

綠茵勝境花園（grandlisboapalace＠IG）

室外泳池（grandlisboapalace＠IG）

室內恒溫泳池（grandlisboapalace＠IG）

澳門上葡京（grandlisboapalace＠IG）

澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）：

地址：澳門路氹射擊路

交通：詳情按此

價格：HK$787起／晚（2位成人）

只供參考，價格以訂房時為準（trip.com）

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澳門新酒店6丨澳門葡京人酒店（Lisboeta Macau）

2021年開幕的葡京人酒店，是以60年代懷舊元素為主，提供574間客房及套房。客房面積有40平方米，設獨立浴缸和花灑，套房面積有75平方米，有寬敞的客廳及步入式衣帽間，十分闊落。想拍照打卡，可以到H捌伍叁商場，裡面有一個大鳥籠和大塊燈牌，還原老澳門賭船面貌。另外，酒店有玻璃頂設計的室內泳池，又有全澳首個室外高空飛索，以及室內跳傘館「GoAirborne」，很值得一試。

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澳門葡京人酒店（agoda）

玻璃頂室內泳池（agoda）

澳門皇宮大燈牌（wendy0122＠IG）

以60年代懷舊元素為主（amber_nx＠IG）

澳門葡京人酒店（Lisboeta Macau）：

地址：澳門路氹溜冰路

交通：詳情按此

澳門葡京人酒店（agoda）

澳門新酒店7丨澳門頤居（City of Dreams – Nuwa Macau）

澳門頤居的設計靈感來自上古神話創世女神女媧，融合古典與奢華時尚元素，展現傳統東方美學。頤居亦是澳門首間在酒店、餐廳、水療設施中，獲得《福布斯旅遊指南》五星評級的酒店。酒店設有300間豪華客房，其中33間更是私人別墅套房，另外又有米芝蓮三星粵菜食府「譽瓏軒」，及五行養生理念的「頤居水療中心」。

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澳門頤居（agoda）

澳門頤居（agoda）

五行養生理念SPA（Nuwa Macau＠IG）

澳門頤居（City of Dreams – Nuwa Macau）：

地址：澳門路氹連貫公路新濠天地

交通：詳情按此

價格：HK$1,355起／晚（2位成人）

只供參考，價格以訂房時為準（agoda）

（全文完）