肝炎｜男子不煙不酒竟患肝炎　醫生揭經常飲果汁原來超錯　纖維不足後果很嚴重

果汁比起其他含糖飲品，看似更為健康有益，但原來亦會對身體造成影響。有醫生在FB分享個案，指有一名不煙不酒的男病人因經常喝果汁，而導致肝臟出現輕微發炎的情況，直到醫生要求他戒掉此習慣，三個月後抽血結果終回復正常。

一名男子因經常喝果汁，而導致肝臟出現輕微發炎的情況。（freepik）

男子常喝果汁致肝炎

台灣家醫科醫師李思賢在Facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文，指果汁看似比手搖飲品更健康，坊間亦有很多偏方表示利用果汁來排毒，並且改善消化道健康，但事實並非如此。他分享一宗病例，指有一名男病人既不吸煙，又不喝酒，但其肝功能卻在幾個月內從正常水平上升到「紅字的階段」，肝臟出現輕微發炎的狀況。他認為是與患者經常飲用果汁的習慣有關，於是提議患者停止飲用果汁。結果在三個月後進行抽血檢查，發現其肝臟的狀況已經回復正常。

一名男病人不煙不酒，但其肝功能卻在幾個月內從正常水平上升到「紅字的階段」。（freepik）

醫生就此解釋果汁和水果的分別，指出兩者最主要的差別在於「纖維」，而且果汁相比起完整的水果，更容易在空氣中氧化。由於纖維對腸道健康十分重要，必須要有足夠的纖維，才可使腸內菌豐饒生長，人們才能獲得飽足感和排便暢順。

必須要有足夠的纖維，人們才能獲得飽足感和排便暢順。（freepik）

相反，如果缺乏纖維，便會加快果糖進入身體的速度，身體則無法一下子應付到太多果糖。醫生又指，果糖與葡萄糖不同，身體唯一處理果糖的器官就是「肝臟」，當又多又急的果糖一下子湧入肝臟，會使肝臟只能以脂肪的形式將其貯存。他又補充，過多的果糖和「高尿酸」有關，而「高尿酸」亦與「心血管風險」、「高血壓」、「痛風」及「腎臟病」息息相關。

過多的果糖和「高尿酸」有關，而「高尿酸」亦與「心血管風險」、「高血壓」等息息相關。（freepik）

4大健康貼士

另外，他亦提醒，雖然綠色蔬果飲品確實可以保養身體，但要避免在調味時加入太多水果，同時亦提出4項更好的建議：

1. 購買果汁的時候，請店方將果渣保留，不要過濾掉。

2. 可以製作果汁，但要保留殘渣纖維，丟掉果汁。將留下的殘渣纖維拌拌入乳酪、沙律或其他熱食菜餚。

3. 製作果汁的時候，應選用糖分較少的水果，例如：牛油果、檸檬、蔓越莓等。

4. 直接吃水果以取代喝果汁。不過建議每天進食水果的份量要少於一個拳頭。

製作果汁的時候，應選用糖分較少的水果，例如：牛油果。（freepik）

（全文完）