一線搜查｜九巴車廂一地碎髮　變身流動理髮店？網民：屯公塞車直頭染髮都得

坐巴士不時會遇上塞車，你會善用時間做甚麼？日前，一名網民於社交平台上載一張照片，並寫道：「原來剪指甲呢啲而家已經係小兒科，喺巴士剪髮係咩玩法」。照片所見，巴士車廂其中一排座位地上，驚現一堆碎髮，有網民質疑有人在車上剪髮。根據九巴的乘客須知列明，乘客不應在車內作出令人感到煩擾行為，例如高聲談話、剪指甲、用腳頂著前面椅背或將腳踏在座椅上等。

一名網民於社交平台上載一張照片，相中所見巴士車廂其中一排座位地上，驚現一堆黑色碎髮。（FB群組＠屯門公路塞車關注組）

巴士車廂驚現滿地碎髮

11月15日，有網民在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」中，上載一張照片，並寫道：「唔關屯公事，原來剪指甲呢啲而家已經係小兒科，喺巴士剪髮係咩玩法」。他表示，發現巴士車廂的其中一排座位地上，有一大堆黑色碎髮，疑似有乘客在車上剪髮。事主笑道，該名乘客可能因塞車時間長，變得心浮氣躁，因此要「原地出家」。

疑似有乘客在巴士上剪髮。（FB群組＠屯門公路塞車關注組）

網民揶揄：屯公塞車可染髮

帖文引起網民熱議，由於事主在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」中發文，引來不少每日都經過屯門公路的網民「道出心聲」：「屯公塞車，直頭染髮都得啦。」更有人笑言塞車的時間，足以提供染頭、修甲一條龍服務。亦有網民提出疑問：「有無法例話巴士唔畀剪頭髮？」

有人笑言塞車可以提供染頭、修甲一條龍服務。（FB專頁＠九巴）

九巴回覆：難以立案

據了解，由於今次事件的線索只有一張網上照片，九巴難於界定事件並立案。根據九巴乘客須知清楚列明，乘客不應在車內作出令人感到煩擾行為，例如高聲談話、剪指甲、用腳頂著前面椅背或將腳踏在座椅上等。若乘客再見到類似情況出現，可向車長報告，車長會根據內部既定程序處理。

此外，九巴亦於其Facebook專頁指，於車廂中剪髮除了影響其他乘客，更存在衛生問題，並加重清潔人員的工作，建議乘客去髮型屋理髮。

（全文完）

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