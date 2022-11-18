急凍海鮮放雪櫃解凍超錯！日本專家教簡單「溶雪術」　食材不腥口感彈牙

烹調急凍食品前，一般都會放入雪櫃／室溫中溶雪解凍，但原來這個方法並不適合急凍海鮮！由於解凍時融雪的水分會帶有異味，若海鮮在當中浸泡一段時間，就可能影響其口感及味道。想保持海鮮的原汁原味，口感彈牙而不霉，日本冷凍食品公司「ニチレイフーズ」就介紹了一個正確解凍方法，「鹽水解凍」。

烹調急凍食品前，一般都會放入雪櫃上格／室溫中融雪解凍。（iStock圖片）

鹽水解凍助保鮮彈牙

食用急凍海鮮想享受到鮮味，肉質又不會「霉霉爛爛」？日本冷凍食品公司「ニチレイフーズ」指，急凍海鮮應用「鹽水解凍」方法。將海鮮浸泡在鹽水中（鹽度約為 3%）會加速融雪的速度，防止長時間解凍令海鮮中的水分流失，保持海鮮的原汁原味和彈性。

解凍時融雪的水分會帶有異味，若海鮮在當中浸泡一段時間，就可能影響其口感及味道。（Unplash圖片）

將海鮮浸泡在鹽水中會加速融雪的速度，防止長時間解凍令海鮮中的水分流失，保持海鮮的原汁原味和彈性。（Unplash圖片）

鹽水正確比例

鹽水分量比例應為每150克急凍海鮮，便以250毫升水和6克鹽混合成鹽水。將急凍海鮮加入鹽水中，於室溫下浸泡至完全解凍，冷凍食品公司建議夏天於室溫下放置30分鐘，冬天則放置 1 小時。

將急凍海鮮加入鹽水中，於室溫下浸泡至完全解凍。（Unplash圖片）

解凍後用廚房紙擦去水分

之後可用手指捏一下以確認是否急凍海鮮已解凍，如果中間沒有感覺到硬物，便證明已經解凍，並用廚房紙瀝乾並擦去水分。由於解凍出來的水分會充滿很多異味，所以一定要用廚房紙擦掉。留意，使用鹽水解凍的話，海鮮的調味可能需要調整，不然味道會過鹹。

確定已解凍後，用廚房紙瀝乾並擦去水分。（日本冷凍食品公司「ニチレイフーズ」圖片）

可加少量清酒辟腥

如害怕解凍後海鮮仍帶有腥味，冷凍食品公司建議擦去水分後，可於海鮮上撒上少量清酒，醃約5分鐘再煮。而烹調時亦可加入薑、蔥、蒜、香草鹽等材料，有助辟味。

烹調急凍海鮮時亦可加入薑、蔥、蒜、香草鹽等材料，有助辟味。（Unplash圖片）

海鮮開封後應存入保鮮袋

急凍海鮮開封後未必一次煮完，應妥善保存。由於已打開的原包裝沒有密封功能，會令海鮮中的水分於冷藏期迅速蒸發，造成肉質冷凍凍傷，因此冷凍食品公司不建議使用原包裝作保存器皿。剩下的急凍海鮮應轉移到保鮮袋中（整包海鮮放進去也可以），排出保鮮袋的空氣並封口，放進雪櫃。

剩下的急凍海鮮應轉移到保鮮袋中，排出保鮮袋的空氣並封口，放進雪櫃。（Unplash圖片）

最後，冷凍食品公司提醒，即便急凍海鮮已密封，水分還是會一點一點地蒸發掉，應盡量在3週內吃完。

（全文完）