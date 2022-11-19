鼻咽癌風險增加7倍！醫生：吃飯千萬別加1類食物｜附鼻咽癌5大症狀

很多人吃飯都會加配菜，有醫生提醒，如果吃飯時經常配搭1類食物，患上鼻咽癌的風險會比平常人增加7倍。鼻咽癌是本港常見的癌症之一，而飲食習慣亦正是其中一個致癌的高危因素，因此大家要小心了。

很多有醫生提醒，經常吃1類食物，患上鼻咽癌的風險會比平常人增加7倍。（《孤獨的美食家》劇照）

鼻咽癌3大成因

台大醫學院耳鼻喉科教授、台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人近日在節目《健康2.0 – 名醫觀點》中指出，鼻咽癌主要有以下3大成因：

1. 基因遺傳

婁培人指，很多病人的家族裡面，都有不只1個，甚至多達5至7個人為鼻咽癌患者。

很多病人的家族裡面，都有不只1個，甚至多達5至7個人為鼻咽癌患者。（freepik）

2. EB病毒感染

EB病毒（Epstein Barr Virus, EBV，人類疱疹病毒第四型），普遍於社會上存在，幾乎是不可能避免的。婁培人指，不過並非所有人感染了EB病毒後，都會誘發鼻咽癌，這一點還需取決於基因遺傳及飲食習慣。

EB病毒普遍於社會上存在，幾乎是不可能避免的。（freepik）

3. 常吃醃漬食物

除了基因遺傳及EB病毒感染，吃飯時的配搭食物都有影響。婁培人指出，如果經常進食大量醃漬食物，例如：鹹魚、醬菜、菜脯、泡菜、榨菜、醃蘿蔔等，尤其是年紀愈小、剛剛斷奶、正進食副食品的時候食吃，患上鼻咽癌的機率會增加非常多，是一般人的7倍。

如果經常進食大量醃漬食物，患上鼻咽癌的機率會增加非常多。（freepik）

婁培人解釋，上述提到的醃漬食品含有大量亞硝酸鹽，這本來就是一種致癌物質，若果基因有弱點，又沒有辦法對抗EB病毒的感染，患上鼻咽癌的機率就會比一般人高很多。因此建議在年幼、剛剛斷奶吃副食品時，應盡量避免進食過量醃漬食物。

根據本港衞生署衞生防護中心資料顯示，鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病，患者以男性居多，於華南地區較為常見。鼻咽癌於本港最常見的男性和女性癌症中，分別排行第7位及第17位，並佔癌病新症總數的2.3%。

鼻咽癌5大常見徵狀

（freepik）

1. 持久鼻塞

2. 聽力減退／局部失聰，耳鳴

3. 鼻及喉分泌帶血

4. 經常復發的中耳炎

5. 頸部出現無痛腫塊

鼻咽癌的治療方法

鼻咽癌的治療方法包括單獨或合併使用放射治療（利用X光對付或消滅癌細胞）及外科手術。如果癌細胞轉移，可同時使用化學（抗癌藥物）和放射治療。要視乎病情的嚴重性、鼻咽癌對患者生活的影響程度和患者的情況而決定採取那一種合適的療法。

（全文完）