一線搜查｜深水埗馬路駕風火輪攝車罅　男子遭的士開門擊中倒地　網民不同情：報警拉自己

風火輪攝車罅釀意外！近日，有網民在社交平台上分享了一段車Cam片，並寫道：「完美K.O」。片中見到一名男子在馬路上，踏著俗稱「風火輪」的電動單輪車，於車與車之間穿梭之際，剛好被的士乘客開門擊中，男子立即被撞至倒地。片段引起網民熱議，紛紛認為男子自討苦吃，不值得同情。

一名男子在馬路上踏著俗稱「風火輪」的電動單輪車，於車與車之間穿梭之際被的士開門擊中。（FB群組＠車cam L（香港群組））

攝車罅遭的士客開門擊中

11月15日，有網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」分享了一段車Cam片，並寫道：「完美K.O」。片段顯示11月14日下午約3時，一名男子踏著「風火輪」於深水埗欽州街行駛，他當時與身後一輛電單車的車速相約。

由於前面塞車，男子欲攝入兩部的士之間穿過去。（FB群組＠車cam L（香港群組））

直至去到黃金數碼廣場附近，由於前面塞車，男子欲攝入兩部的士之間穿過去，卻沒留意到右邊的士上有乘客準備下車，剛好就被打開的的士門擊中，男子隨即倒地。幸好，他並無大礙，影片最後見他已自行爬起。

卻沒留意到右邊的士上有乘客準備下車，剛好就被打開的的士門擊中。（FB群組＠車cam L（香港群組））

男子隨即倒地（FB群組＠車cam L（香港群組））

網民批男子無牌駕駛

片段引起網民熱議，很多人都表示不同情，更嘲諷涉事男子留言道：「睇到拍哂手呀」；亦有網民認為是他自討苦吃：「條車隙又窄又有人都要攝埋去」；更有人說：「建議風火輪報警拉自己先」，揶揄男子無牌駕駛，又沒有第三者保險，即使出事也不能報警求助，十分理虧。

有網民揶揄男子無牌駕駛風火輪。（Unplash圖片）

風火輪行馬路 隨時違法

根據《道路交通條例》（香港法例第374章），電動滑板及電動單輪車等電動可移動工具，均屬「汽車」。運輸署網站顯示，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」，例如電動滑板車、電動單輪車、電動單車等，均可能違反《道路交通條例》及其附屬法例，以及其他相關法例。

此外，運輸署指基於道路安全，電動移動工具不宜與一般汽車共用馬路，且不適合在行人道上使用，亦不會獲發牌照。在本港道路／私家路上駕駛未領牌的電動可移動工具，有機會觸犯《道路交通條例》第52條所訂的罪行，初犯者可被判罰款5,000港元及入獄3個月。

（全文完）

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