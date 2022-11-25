首爾7間奢華酒店　2分鐘到車站／私人泳池套房／雲石浴缸／270度落地玻璃漢江景

到首爾旅遊，多數都會選擇住在弘大或明洞，你有沒有想過來一次不一樣的體驗？《有線生活》下文整理了7間一生必住一次的首爾奢華酒店，擁有私人泳池的套房、面向首爾全景的大理石浴缸、坐擁270度漢江景色的房間，更有古堡般的復古酒店，真的是要多奢華就有多奢華！正所謂「人一世物一世」，大家不妨試試～

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到首爾旅遊，多數都會選擇住在弘大或明洞。（Unplash圖片）

首爾7大奢華酒店

位於明洞的萊斯卡夫酒店是韓國新世界集團旗下酒店。（Agoda圖片）

【1】首爾明洞萊斯卡夫酒店（L’Escape Hotel Myeongdong Seoul）

位於明洞的萊斯卡夫酒店是韓國新世界集團旗下酒店，整家酒店都採用古堡般的裝修，吸引不少人入住「扮貴族」。從酒店門口開始，便能感覺到歐式復古的設計。走進大堂，古典的黑白地磚配上絨梳化，加上多幅西方畫作，就像歐洲的博物館一樣。

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整家酒店都採用古堡般的裝修（Agoda圖片）

酒店的套房設計非常優雅（Agoda圖片）

玫瑰壁紙牆上掛住西方畫作（Agoda圖片）

酒店的套房設計同樣優雅，玫瑰壁紙牆上掛住西方畫作、水晶燈、絨質梳化和地毯；浴室有著非常復古的黑白地磚、白色浴缸配金色水龍頭，簡直就是一座童話故事中的城堡，而一晚只需1,428就可以有王子公主的體驗！

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簡直就是一座童話故事中的城堡（Agoda圖片）

浴室有著非常復古的地磚（Agoda圖片）

首爾明洞萊斯卡夫酒店（레스케이프 호텔）

地址：首爾 中區 退溪路 67｜서울 중구 퇴계로 67

交通：地鐵4號線 會賢站 6號出口 步行1分鐘

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首爾的四季酒店位於旅遊熱點景福宮附近。（Agoda圖片）

【2】首爾四季酒店（Four Seasons Hotel Seoul）

四季酒店是全球5星級酒店集團，首爾的四季酒店位於旅遊熱點景福宮附近。酒店全部房間都設有呈梯級形的落地大玻璃窗，大部房間浴室都配有按摩浴缸和玻璃窗，住客可望住景福宮浸浴，特大號床豪華間一晚由2,912港元起。而設施方面，酒店提供室內游泳池、桑拿、Spa、溫泉浴池等，更有兒童遊樂場，一家大小都適合！

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酒店全部房間都設有呈梯級。（Agoda圖片）

大部房間浴室都配有按摩浴缸和玻璃窗。（Agoda圖片）

酒店提供室內游泳池。（Agoda圖片）

還有桑拿、Spa、溫泉浴池等。（Agoda圖片）

首爾四季酒店（포시즌스호텔서울）

地址：首爾 鐘路區 新門內路 97｜서울 종로구 새문안로 97

交通：地鐵5號線 光化門 7號出口 步行2分鐘

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首爾君悦酒店位於梨泰院（Agoda圖片）

【3】首爾君悦酒店（Grand Hyatt Seoul）

首爾君悦酒店位於梨泰院，所有房間都擁有超開揚的山景或漢江景，往玻璃窗看出去，就有種「大地在我腳下」的感觀。普通客房已能望到一片綠蔭和南山塔，景色秀麗，一晚只需1,180港元起。設施方面，酒店還提供Spa、室外和室內泳池、池畔吧等。

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所有房間都擁有超開揚的山景或漢江景。（Agoda圖片）

房間浴缸（Agoda圖片）

酒店還提供Spa、室外和室內泳池、池畔吧等。（Agoda圖片）

有預算的話，可以選擇入住尊享行政套房，每晚3,541港元起。整間房從客廳到房間都能飽覽首爾美景，只留在房內欣賞夜景都已值回票價！當中小編推薦大家於秋天入住，韓國楓葉開始轉色，從窗外看出去形成一片紅橙黃綠，非常驚艷！

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尊享行政套房，每晚3,541港元起。整間房從客廳到房間都能飽覽首爾美景。（Agoda圖片）

小編推薦大家於秋天入住。（IG＠yolo_myong_ee）

首爾君悦酒店（그랜드 하얏트 서울）

地址：首爾 龍山區 素月路 322｜서울 용산구 소월로 322

交通：地鐵6號線 漢江鎮站 1號出口 步行15分鐘

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首爾悦榕俱樂部Spa酒店（Agoda圖片）

【4】首爾悦榕俱樂部Spa酒店（Banyan Tree Club & Spa Seoul）

首爾悦榕俱樂部Spa酒店建於山上，與南山鄰近，是首爾市區少有度假酒店。由於位於山上，酒店被山林包圍，所有房間都能俯瞰到首爾美景。酒店房間採用韓式裝修，古色古香亦非常寬敞，而每間套房都有私人泳池，每晚3,209港元。當中南山泳池尊貴套房，除了房間，廁所和浴缸都能望到南山景色，住客可以邊浸浴邊歎美景。

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每間套房都有私人泳池。（Agoda圖片）

所有房間都能俯瞰到首爾美景。（Agoda圖片）

廁所和浴缸都能望到南山景色。（Agoda圖片）

住客可以邊浸浴邊歎美景。（IG＠170ydoo）

首爾悦榕莊度假酒店（반얀트리 클럽 앤 스파 서울）

地址：首爾 中區 獎忠壇路 60｜서울 중구 장충단로 60

交通：地鐵3號線 東國大學站／6號線 波堤嶺站 換乘的士

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首爾喜格尼爾酒店。（Agoda圖片）

【5】首爾喜格尼爾酒店（SIGNIEL SEOUL）

首爾喜格尼爾酒店位於蠶室地標樂天世界塔的76至101樓，酒店是樂天集團中最頂級品牌。酒店大堂位於79樓，合共235間房間全部都設有大玻璃窗，住客可以俯瞰首爾全景，入住一晚價格由3,249起。除了房中的大理石浴缸面向玻璃窗，酒店的室內泳池、Spa、健身房全部都能飽覽首爾全景！

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合共235間房間全部都設有大玻璃窗。（Agoda圖片）

住客可以俯瞰首爾全景。（IG＠seongjuhwaseongggocjib）

房中的大理石浴缸面向玻璃窗！（IG＠jeon.sara）

酒店是樂天集團中最頂級品牌。（Agoda圖片）

酒店的室內泳池、Spa、健身房全部都能飽覽首爾全景。（Agoda圖片）

首爾喜格尼爾酒店（시그니엘 서울）

地址：首爾 松坡區 奧林匹克路 300｜서울 송파구 올림픽로 300

交通：地鐵2／8號線 蠶室站 2號出口 步行6分鐘

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首爾康萊德酒店設計非常富有現代感。（IG＠kxmhee）

【6】首爾康萊德酒店（Conrad Seoul）

首爾康萊德酒店位於首爾汝矣島上，整座酒店的設計非常富有現代感，大堂有一條旋轉樓梯。房間面對住漢江，其中行政角落套房，房間面積達到1,033呎，雙人床被270度漢江景色包圍，入住一晚需要4,386港元。酒店提供室內游泳池、溫泉浴池、Spa、高爾夫球、室外酒吧等設施，絕對是高級享受！

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房間面對住漢江。（Agoda圖片）

行政角落套房面積達到1,033呎。（Agoda圖片）

入住一晚需要4,386港元。（Agoda圖片）

溫泉浴池（Agoda圖片）

首爾康萊德酒店（콘래드 서울）

地址：首爾 永登浦區 國際金融路 10 國際金融中心｜서울 영등포구 국제금융로 10 서울 국제금융 센터

交通：地鐵5／9號線 汝矣島站 3號出口 步行8分鐘

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維斯塔華克山莊首爾酒店（Agoda圖片）

【7】維斯塔華克山莊首爾酒店（Vista Walkerhill Seoul）

維斯塔華克山莊首爾酒店位於漢江邊，河景套房每晚只需1,167港元起，房內的按摩浴缸面向住漢江。另一種河景套房，房內的落地大玻璃更享有270度漢江景色，房內的圓形大床，加上白色圓形浴缸，非常適合打卡，價錢則是每晚2,136港元！不僅是房間，酒店的游泳池、戶外足浴池、甚至浴場都面向住漢江，眼睛可說是非常享受。

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房內的落地大玻璃享有270度漢江景色。（Agoda圖片）

房內白色圓形浴缸（IG＠megumi773）

酒店的游泳池（IG＠romimini_）

浴場（Agoda圖片）

戶外足浴池（Agoda圖片）

維斯塔華克山莊首爾酒店（비스타 워커힐 서울）

地址：首爾 廣津區 華克山莊路 177｜서울 광진구 워커힐로 177

交通：地鐵5號線 廣渡口站 2號出口 乘搭酒店shuttle

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（全文完）