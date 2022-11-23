白頭髮｜年輕男女早生白髮？中醫分析成因　推介一種常用方

不少年輕男女早早出現白頭髮，而且不只是一條兩條，難免會感到困擾，《有線健康》邀請註冊中醫師、湖南中醫學院中醫內科博士李灼珊醫師，從中醫學角度講解年輕男女白髮成因，以及如何改善。

年輕人注重外表，如有一頭白髮自然會感到擔心。（iStock圖片）

註冊中醫、中醫內科博士李灼珊醫師早前談到了改善年輕人暗瘡的方法。另一個困擾部分年輕人的問題：白髮早出，更需要解決。李醫師表示，「暗瘡若不太嚴重，多會在年長後逐漸減退，但白髮不同，一旦出現了，若不處理，並不會隨著年紀而消失，只會愈來愈多。曾見過一些年輕人，男女都有，因有白髮而不停的外用染髮劑，可惜一來不能治本，二來長期用化學染髮劑也會對頭髮造成損害，白髮是暫時遮蓋了，髮質卻每況愈下。」

年輕人白髮有兩大成因

她指出，年輕人白髮一般有兩大原因：其一是遺傳基因，父母若頭髮早白，子女多半也會早生白髮；其二是腎精虛，血氣少，例如若年紀輕輕經常為學業、工作、感情等問題緊張憂慮，頭髮也會早白。

李醫師介紹以下一條常用方，只要經常服用，日子有功，有機會慢慢令白髮回復變黑：炒黑豆1両半、黑芝麻1両、旱蓮草5錢、何首烏5錢、細辛1錢、炙甘草2錢，清水煎服。而煲藥後的藥渣也不要浪費，可再煎一次水，作為洗頭用。

註冊中醫師、湖南中醫學院中醫內科博士李灼珊（資料圖片）

堅持3個月可見效

「黑豆、黑芝麻、旱蓮草、何首烏，都對腎有補益的作用。中醫典籍指黑芝麻有滋補、烏髮、通便、解毒等功效，即使從現代營養學的角度看，它也有上述功效。旱蓮草則可滋養肝腎，能烏鬚髮，益腎陰。何首烏更是補腎烏髮的名藥，也是中醫經典補血藥，具有益精、養血、補肝等功效，一直屬於中醫藥上的經典抗老延年藥物，令白髮變黑只是它的一小部分功用而已。」李醫師說。

她表示，這條方主要可強壯和補益精血、榮潤膚髮。而且無副作用，可經常使用。「一般堅持服用及洗頭三個月，可見效果。」使用前可先諮詢註冊中醫師。

（全文完）

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