一線搜查｜過渡疫苗通行證11.22推出　2類人適用　申領方法、資格、有效期一文看

政府宣佈下星期二（22日）推出「過渡疫苗通行證」安排，持有「免針紙」並準備接種或已開始接種的人，可獲發「過渡疫苗通行證」，在尚未符合「疫苗通行證」接種要求期間，有關人士仍可進入表列處所，即睇申領方法及詳細安排。

政府宣佈下星期二（22日）推出「過渡疫苗通行證」安排。（政府資訊科技總監辦公室）

政府早前再次調整「疫苗通行證」要求。11月30日起，5至11歲人士須已接種2劑疫苗、而12歲或以上一般須已接種3劑疫苗，才能符合要求繼續使用「疫苗通行證」。

11.22推出「過渡疫苗通行證」

政府昨日（17日）公佈，將於11月22日推出「過渡疫苗通行證」安排。當局指，留意到部分人早前曾基於醫學原因未能接種疫苗，並持有醫學豁免證明書（免針紙），但經醫生評估後，認為現時適合接種，他們即使現時開始接種，仍未能趕及在11月30日前符合「疫苗通行證」要求，因此決定推出過渡安排，以便有關人士在這段期間可繼續進入表列處所。

即使現時開始接種，仍未能趕及在11月30日前符合「疫苗通行證」要求。（政府資訊科技總監辦公室）

2類人可獲「過渡疫苗通行證」

「過渡疫苗通行證」安排適用於2類人士，包括「持有醫學豁免證明書、準備開始接種疫苗的人」及「持有醫學豁免證明書、已開始接種疫苗的人」。不過，「過渡疫苗通行證」設有限期，而且申領地點亦受限制，大家要注意。

「過渡疫苗通行證」安排適用於2類人士，不過設有限期。（資料圖片）

．第1類：「持有醫學豁免證明書、準備開始接種疫苗的人」

由11月22日起，有關人士可帶同印有二維碼的醫學豁免證明書（仍有效，已屆滿或已失效的證明書亦可），前往指定的疫苗接種地點，接種第1或第2劑疫苗。當接種後，便可獲發1張「過渡疫苗通行證」。

「過渡疫苗通行證」的有效期：

如接種第1劑，會由接種當日起開始直至第2劑建議接種日期；如接種第2劑，會由接種當日起開始直至第3劑建議接種日期。

指定的疫苗接種地點：

1. 社區疫苗接種中心

2. 社區疫苗接種站（不包括私家診所新冠疫苗接種站）

3. 公立醫院新冠疫苗接種站

4. 醫院管理局（醫管局）轄下選定普通科門診診所

5. 衞生署轄下指定診所

持「免針紙」的人士，接種後可獲發1張「過渡疫苗通行證」。（政府新聞網）

．第2類：「持有醫學豁免證明書、已開始接種疫苗的人」

在11月22日前，已接種第1或第2劑疫苗，但尚未到期接種下1劑的有關人士，可由11月22日起帶同印有二維碼的醫學豁免證明書（仍有效，已屆滿或已失效的證明書亦可）及接種紀錄，前往下列地點申領「過渡疫苗通行證」。

「過渡疫苗通行證」的有效期：

由上一劑疫苗（即第1劑或第2劑，以較後者為準）接種日期開始，直至下一劑疫苗的建議接種日期。

申領「過渡疫苗通行證」的地點：

接種上一劑疫苗的地點／途徑 申領地點 ．私家診所

．私家診所新冠疫苗接種站

．社區疫苗接種中心

．社區疫苗接種站

．公立醫院新冠疫苗接種站

．透過外展計劃接種疫苗 任何一間：

．社區疫苗接種中心（不包括私家診所新冠疫苗接種站）

．社區疫苗接種站

．公立醫院新冠疫苗接種站 衞生署轄下指定診所 同一間衞生署轄下指定診所 醫管局轄下的選定普通科門診診所 同一間醫管局轄下的選定普通科門診診所

已接種第1或第2劑疫苗的人士，可帶同「免針紙」及接種紀錄，前往指定地點申領「過渡疫苗通行證」。（freepik）

使用「過渡疫苗通行證」3大注意事項

1. 需於指定接種地點申領「過渡疫苗通行證」

2. 「過渡疫苗通行證」設有限期

3. 需將「安心出行」更新至最新版本（3.5.2或以上），掃描並儲存「過渡疫苗通行證」上的二維碼，以便進入表列處所

必須將「安心出行」更新至最新版本，以使用「過渡疫苗通行證」。（政府資訊科技總監辦公室）

（全文完）

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