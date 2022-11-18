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一線搜查｜過渡疫苗通行證11.22推出　2類人適用　申領方法、資格、有效期一文看

一線搜查｜過渡疫苗通行證11.22推出　2類人適用　申領方法、資格、有效期一文看

政府宣佈下星期二（22日）推出「過渡疫苗通行證」安排，持有「免針紙」並準備接種或已開始接種的人，可獲發「過渡疫苗通行證」，在尚未符合「疫苗通行證」接種要求期間，有關人士仍可進入表列處所，即睇申領方法及詳細安排。

一線搜查｜11.22推出過渡疫苗通行證　一文睇清申領資格＋地點　附3大注意事項
政府宣佈下星期二（22日）推出「過渡疫苗通行證」安排。（政府資訊科技總監辦公室）

政府早前再次調整「疫苗通行證」要求。11月30日起，5至11歲人士須已接種2劑疫苗、而12歲或以上一般須已接種3劑疫苗，才能符合要求繼續使用「疫苗通行證」。

11.22推出「過渡疫苗通行證」

政府昨日（17日）公佈，將於11月22日推出「過渡疫苗通行證」安排。當局指，留意到部分人早前曾基於醫學原因未能接種疫苗，並持有醫學豁免證明書（免針紙），但經醫生評估後，認為現時適合接種，他們即使現時開始接種，仍未能趕及在11月30日前符合「疫苗通行證」要求，因此決定推出過渡安排，以便有關人士在這段期間可繼續進入表列處所。

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即使現時開始接種，仍未能趕及在11月30日前符合「疫苗通行證」要求。（政府資訊科技總監辦公室）

2類人可獲「過渡疫苗通行證」

「過渡疫苗通行證」安排適用於2類人士，包括「持有醫學豁免證明書、準備開始接種疫苗的人」及「持有醫學豁免證明書、已開始接種疫苗的人」。不過，「過渡疫苗通行證」設有限期，而且申領地點亦受限制，大家要注意。

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「過渡疫苗通行證」安排適用於2類人士，不過設有限期。（資料圖片）

．第1類：「持有醫學豁免證明書、準備開始接種疫苗的人」

由11月22日起，有關人士可帶同印有二維碼的醫學豁免證明書（仍有效，已屆滿或已失效的證明書亦可），前往指定的疫苗接種地點，接種第1或第2劑疫苗。當接種後，便可獲發1張「過渡疫苗通行證」。

「過渡疫苗通行證」的有效期：

如接種第1劑，會由接種當日起開始直至第2劑建議接種日期；如接種第2劑，會由接種當日起開始直至第3劑建議接種日期。

指定的疫苗接種地點：

1. 社區疫苗接種中心

2. 社區疫苗接種站（不包括私家診所新冠疫苗接種站）

3. 公立醫院新冠疫苗接種站

4. 醫院管理局（醫管局）轄下選定普通科門診診所

5. 衞生署轄下指定診所

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持「免針紙」的人士，接種後可獲發1張「過渡疫苗通行證」。（政府新聞網）

．第2類：「持有醫學豁免證明書、已開始接種疫苗的人」

在11月22日前，已接種第1或第2劑疫苗，但尚未到期接種下1劑的有關人士，可由11月22日起帶同印有二維碼的醫學豁免證明書（仍有效，已屆滿或已失效的證明書亦可）及接種紀錄，前往下列地點申領「過渡疫苗通行證」。

「過渡疫苗通行證」的有效期：

由上一劑疫苗（即第1劑或第2劑，以較後者為準）接種日期開始，直至下一劑疫苗的建議接種日期。

申領「過渡疫苗通行證」的地點：

接種上一劑疫苗的地點／途徑申領地點
．私家診所
．私家診所新冠疫苗接種站
．社區疫苗接種中心
．社區疫苗接種站
．公立醫院新冠疫苗接種站
．透過外展計劃接種疫苗		任何一間：
．社區疫苗接種中心（不包括私家診所新冠疫苗接種站）
．社區疫苗接種站
．公立醫院新冠疫苗接種站
衞生署轄下指定診所同一間衞生署轄下指定診所
醫管局轄下的選定普通科門診診所同一間醫管局轄下的選定普通科門診診所
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已接種第1或第2劑疫苗的人士，可帶同「免針紙」及接種紀錄，前往指定地點申領「過渡疫苗通行證」。（freepik）

使用「過渡疫苗通行證」3大注意事項

1. 需於指定接種地點申領「過渡疫苗通行證」

2. 「過渡疫苗通行證」設有限期

3. 需將「安心出行」更新至最新版本（3.5.2或以上），掃描並儲存「過渡疫苗通行證」上的二維碼，以便進入表列處所

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必須將「安心出行」更新至最新版本，以使用「過渡疫苗通行證」。（政府資訊科技總監辦公室）

（全文完）

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播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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