一線搜查｜過渡疫苗通行證11.22推出 2類人適用 申領方法、資格、有效期一文看
政府宣佈下星期二（22日）推出「過渡疫苗通行證」安排，持有「免針紙」並準備接種或已開始接種的人，可獲發「過渡疫苗通行證」，在尚未符合「疫苗通行證」接種要求期間，有關人士仍可進入表列處所，即睇申領方法及詳細安排。
政府早前再次調整「疫苗通行證」要求。11月30日起，5至11歲人士須已接種2劑疫苗、而12歲或以上一般須已接種3劑疫苗，才能符合要求繼續使用「疫苗通行證」。
11.22推出「過渡疫苗通行證」
政府昨日（17日）公佈，將於11月22日推出「過渡疫苗通行證」安排。當局指，留意到部分人早前曾基於醫學原因未能接種疫苗，並持有醫學豁免證明書（免針紙），但經醫生評估後，認為現時適合接種，他們即使現時開始接種，仍未能趕及在11月30日前符合「疫苗通行證」要求，因此決定推出過渡安排，以便有關人士在這段期間可繼續進入表列處所。
2類人可獲「過渡疫苗通行證」
「過渡疫苗通行證」安排適用於2類人士，包括「持有醫學豁免證明書、準備開始接種疫苗的人」及「持有醫學豁免證明書、已開始接種疫苗的人」。不過，「過渡疫苗通行證」設有限期，而且申領地點亦受限制，大家要注意。
．第1類：「持有醫學豁免證明書、準備開始接種疫苗的人」
由11月22日起，有關人士可帶同印有二維碼的醫學豁免證明書（仍有效，已屆滿或已失效的證明書亦可），前往指定的疫苗接種地點，接種第1或第2劑疫苗。當接種後，便可獲發1張「過渡疫苗通行證」。
「過渡疫苗通行證」的有效期：
如接種第1劑，會由接種當日起開始直至第2劑建議接種日期；如接種第2劑，會由接種當日起開始直至第3劑建議接種日期。
指定的疫苗接種地點：
1. 社區疫苗接種中心
2. 社區疫苗接種站（不包括私家診所新冠疫苗接種站）
3. 公立醫院新冠疫苗接種站
4. 醫院管理局（醫管局）轄下選定普通科門診診所
5. 衞生署轄下指定診所
．第2類：「持有醫學豁免證明書、已開始接種疫苗的人」
在11月22日前，已接種第1或第2劑疫苗，但尚未到期接種下1劑的有關人士，可由11月22日起帶同印有二維碼的醫學豁免證明書（仍有效，已屆滿或已失效的證明書亦可）及接種紀錄，前往下列地點申領「過渡疫苗通行證」。
「過渡疫苗通行證」的有效期：
由上一劑疫苗（即第1劑或第2劑，以較後者為準）接種日期開始，直至下一劑疫苗的建議接種日期。
申領「過渡疫苗通行證」的地點：
|接種上一劑疫苗的地點／途徑
|申領地點
|．私家診所
．私家診所新冠疫苗接種站
．社區疫苗接種中心
．社區疫苗接種站
．公立醫院新冠疫苗接種站
．透過外展計劃接種疫苗
|任何一間：
．社區疫苗接種中心（不包括私家診所新冠疫苗接種站）
．社區疫苗接種站
．公立醫院新冠疫苗接種站
|衞生署轄下指定診所
|同一間衞生署轄下指定診所
|醫管局轄下的選定普通科門診診所
|同一間醫管局轄下的選定普通科門診診所
使用「過渡疫苗通行證」3大注意事項
1. 需於指定接種地點申領「過渡疫苗通行證」
2. 「過渡疫苗通行證」設有限期
3. 需將「安心出行」更新至最新版本（3.5.2或以上），掃描並儲存「過渡疫苗通行證」上的二維碼，以便進入表列處所
（全文完）
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