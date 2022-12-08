2022沖繩新酒店6間　私人露天溫泉／家庭公寓／無邊際泳池／海景露台　人均$155

沖繩住宿2022｜沖繩位於日本最南端，是一個由島嶼組成的島鏈，獨特的亞熱帶氣候使沖繩即使冬天也有攝氏15度，又有著「日本夏威夷」之稱。沖繩的藍天碧海，加上擁有不同島嶼、珊瑚礁、沙灘，吸引不少旅客到當地度假和進行水上活動。《有線生活》下文為你介紹6間2022年沖繩全新開業的酒店，有主打天然溫泉、露台海景、頂樓無邊際泳池、私人露天溫泉等，人均只需由155港元起！

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沖繩位於日本最南端，是一個由島嶼組成的島鏈。（Unsplash圖片）

2022沖繩6間新酒店

那霸山水酒店（Agoda圖片）

【1】那霸山水酒店（Hotel SANSUI Naha）

於那霸市波上宮附近的那霸山水酒店於2022年2月開業。14層樓高的那霸山水酒店分為標準樓層、高空樓層與行政樓層，共提供278間客房。酒店主打天然溫泉，設置了包括溫泉、大浴場、按摩浴池等，並有室外透明游泳池和頂樓泳池，喜歡玩水的你不要錯過。價錢方面，入住標準雙人房一晚352港元，人均只須176港元便能浸溫泉！而入住和洋室房、海景家庭等房型，更可於露台享受私人溫泉／按摩浴池，一晚價錢亦只是1,410港元起，人均705港元。

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和洋室房（Agoda圖片）

露台享受私人溫泉（Agoda圖片）

室外透明游泳池和頂樓泳池（Agoda圖片）

酒店主打天然溫泉（Agoda圖片）

入住標準雙人房一晚352港元，人均只須176港元便能浸溫泉！（Agoda圖片）

那霸山水酒店

地址：2 Chome-25-1 Tsuji, Naha, Okinawa 日本｜〒900-0037 沖縄県那覇市辻２丁目２５−1

交通：單軌電車 旭橋站 步行17分鐘

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沖繩海景宜野灣王子酒店（Agoda圖片）

【2】沖繩海景宜野灣王子酒店（Okinawa Prince Hotel Ocean View Ginowan）

沖繩海景宜野灣王子酒店於2022年4月開業，是日本著名的王子酒店集團首間沖繩酒店。酒店樓高14層，提供高級雙床房、豪華雙床房等共340間房間。由於酒店面對住海港，所有房間都擁有海景，還附帶露台，入住一晚由1,508港元起。設施方面，酒店設有2座室外無邊際泳池，還有室內游泳池、水療池、大浴場、桑拿等。

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所有房間都擁有海景（Agoda圖片）

附帶露台（Agoda圖片）

酒店設有2座室外無邊際泳池（Agoda圖片）

酒店面對住海港（Agoda圖片）

沖繩海景宜野灣王子酒店

地址：3 Chome-28-1 Mashiki, Ginowan, Okinawa 日本｜〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜３丁目２８−1

交通：於機場乘搭機場巴士到宜野灣（按此👉🏻 網上預約車票）

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水感酒店及度假村（Agoda圖片）

【3】水感酒店及度假村（AQUASENSE Hotel & Resort）

AQUASENSE Hotel & Resort同樣於2022年4月開業，酒店一共提供77間超寬敞的客房與套房，普通房間的面積從797平方呎起，入住一晚由2,039港元起。每房均有大型露台和露天按摩浴缸，加上酒店面對住的海景，非常適合打卡！此外，酒店還設有無邊際游泳池、嬉水區、溫水按摩浴缸、池畔酒吧等，一家大小都適合入住。

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酒店一共提供77間超寬敞的客房與套房。（Agoda圖片）

酒店面對住海景（Agoda圖片）

每房均有大型露台和露天按摩浴缸。（Agoda圖片）

酒店還設有無邊際游泳池。（Agoda圖片）

AQUASENSE Hotel & Resort

地址：日本〒904-0413 Okinawa, Kunigami District, Onna, Fuchaku, 黒崎原86番1｜〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村冨着 黒崎原86番1

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那霸港客房酒店（Agoda圖片）

【4】那霸港客房酒店（Hotel androoms Naha Port）

那霸港客房酒店於2022年6月開幕，就正正位於那霸港旁邊。酒店共提供標準房、高級房、閣樓房與三人豪華房共236間房。所有客間內都有沙發床，最多可供3人入住，3人入住一晚由518港元起，人均173港元。酒店設有一個高空游泳池，住客可以邊游泳邊欣賞那霸市景。此外，酒店還有桑拿、池畔酒吧等設施。

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所有客間內都有沙發床，最多可供3人入住。（Agoda圖片）

人均173港元（Agoda圖片）

桑拿（Agoda圖片）

那霸港客房酒店

地址：2 Chome-23-1 Nishi, Naha, Okinawa 900-0036日本｜〒900-0036 沖縄県那覇市西２丁目23-1

交通：YUI-RAIL那霸機場站坐到旭橋站 步行約10分鐘

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名城海灘琉球酒店及度假村（Agoda圖片）

【5】名城海灘琉球酒店及度假村（Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach）

位於沖繩本島絲滿市的名城海灘琉球酒店及度假村，於2022年7月全新開幕。酒店提供443間海景客房，並擁有5萬平方米的私房沙灘，是全沖繩規模最大的度假村。所有房間都有海景，並附有露台，普通客房一晚由1,060港元起。酒店分別設有6個包括兒童、室內與室外等不同游泳池，當中更有水上樂園般的設施，大人小朋友都會玩得開心！此外，酒店還設有9間餐廳與酒吧，單在酒店都可玩足數天。

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酒店提供443間海景客房（Agoda圖片）

所有房地間附有露台（Agoda圖片）

室外泳池（Agoda圖片）

更有水上樂園般的設施，大人小朋友都會玩得開心！（Agoda圖片）

室內泳池（Agoda圖片）

名城海灘琉球酒店及度假村

地址：963 Nashiro, Itoman, Okinawa 901-0351日本｜〒901-0351 沖縄県糸満市名城963

交通：於機場乘搭專車直達（預訂酒店時已包含專車）

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星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Agoda圖片）

【6】星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Hoshino Resorts BEB5 Okinawa Seragaki）

星野集團BEB5沖繩瀨良垣，前身為LOISIR Living Suites，由星野集團接手後於2022年7月重新開幕營業。翻新後的酒店成為一家服務式公寓設計的青年旅館，每間房都配有客廳和簡易廚房設施，房間一晚由5,520日圓起（約310港元），人均155港元。雖說是青年旅館，但BEB5沖繩瀨良垣的設施一點都不簡陋，房內浴室有豪華浴缸，酒店更設有室外泳池，讓住客賓至如歸！

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酒店是一家服務式公寓設計的青年旅館。（Agoda圖片）

每間房都配有客廳（Agoda圖片）

簡易廚房設施（Agoda圖片）

房內浴室有豪華浴缸（Agoda圖片）

室外泳池（Agoda圖片）

星野集團BEB5沖繩瀨良垣

地址：1860-4 Serakaki, Onna, Kunigami District, Okinawa 904-0404日本｜〒904-0404 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4

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（全文完）