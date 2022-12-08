返回
按輸入鍵開始搜尋
2022沖繩新酒店6間　私人露天溫泉／家庭公寓／無邊際泳池／海景露台　人均$155
2022沖繩新酒店6間　私人露天溫泉／家庭公寓／無邊際泳池／海景露台　人均$155

沖繩住宿2022｜沖繩位於日本最南端，是一個由島嶼組成的島鏈，獨特的亞熱帶氣候使沖繩即使冬天也有攝氏15度，又有著「日本夏威夷」之稱。沖繩的藍天碧海，加上擁有不同島嶼、珊瑚礁、沙灘，吸引不少旅客到當地度假和進行水上活動。《有線生活》下文為你介紹6間2022年沖繩全新開業的酒店，有主打天然溫泉、露台海景、頂樓無邊際泳池、私人露天溫泉等，人均只需由155港元起！

🇯🇵東京住宿推介：

東京13間新酒店👍🏻全部新裝修，更加有溫泉、桑拿，鄰近JR🤩
東京8間河口湖溫泉酒店👍🏻房內泡私人風呂，起床賞富士山絕景🤩
東京市中心溫泉酒店5大推介👍🏻5分鐘步行到JR站，新宿／銀座／上野全部超高CP🤩

沖繩6間新酒店2022　私人露天溫泉／天然溫泉／頂樓無邊際泳池　人均$155 沖繩位於日本最南端，是一個由島嶼組成的島鏈。
沖繩位於日本最南端，是一個由島嶼組成的島鏈。（Unsplash圖片）

2022沖繩6間新酒店

  1. 那霸山水酒店（Hotel SANSUI Naha）
  2. 沖繩海景宜野灣王子酒店（Okinawa Prince Hotel Ocean View Ginowan）
  3. 水感酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）
  4. 那霸港客房酒店（Hotel androoms Naha Port）
  5. 名城海灘琉球酒店及度假村（Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach）
  6. 星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Hoshino Resorts BEB5 Okinawa Seragaki）
【1】那霸山水酒店（Hotel SANSUI Naha）
那霸山水酒店（Agoda圖片）

【1】那霸山水酒店（Hotel SANSUI Naha）

於那霸市波上宮附近的那霸山水酒店於2022年2月開業。14層樓高的那霸山水酒店分為標準樓層、高空樓層與行政樓層，共提供278間客房。酒店主打天然溫泉，設置了包括溫泉、大浴場、按摩浴池等，並有室外透明游泳池和頂樓泳池，喜歡玩水的你不要錯過。價錢方面，入住標準雙人房一晚352港元，人均只須176港元便能浸溫泉！而入住和洋室房、海景家庭等房型，更可於露台享受私人溫泉／按摩浴池，一晚價錢亦只是1,410港元起，人均705港元。

查看那霸山水酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

【1】那霸山水酒店（Hotel SANSUI Naha）和洋室房
和洋室房（Agoda圖片）
【1】那霸山水酒店（Hotel SANSUI Naha）露台享受私人溫泉
露台享受私人溫泉（Agoda圖片）
【1】那霸山水酒店（Hotel SANSUI Naha）室外透明游泳池和頂樓泳池
室外透明游泳池和頂樓泳池（Agoda圖片）
【1】那霸山水酒店（Hotel SANSUI Naha）酒店主打天然溫泉
酒店主打天然溫泉（Agoda圖片）
【1】那霸山水酒店（Hotel SANSUI Naha）入住標準雙人房一晚352港元，人均只須176港元便能浸溫泉！
入住標準雙人房一晚352港元，人均只須176港元便能浸溫泉！（Agoda圖片）

那霸山水酒店

地址：2 Chome-25-1 Tsuji, Naha, Okinawa 日本｜〒900-0037 沖縄県那覇市辻２丁目２５−1
交通：單軌電車 旭橋站 步行17分鐘

查看那霸山水酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

Klook.com

🇯🇵更多大阪／京都住宿推介：
日本京都8間近車站酒店👍🏻2分鐘直達鐵路＋免費浴場＋有廚房＋日式風格🤩
10間大阪新開張酒店👍🏻鄰近梅田／難波／心齋橋，方便Shopping，舒適度滿分🤩
日本京都10間新開幕酒店👍🏻日式風格＋地鐵站旁＋鄰近清水寺／嵐山🤩
10間大阪溫泉酒店👍🏻座落難波、心齋橋超近JR站，極高CP！🤩

【2】沖繩海景宜野灣王子酒店（Okinawa Prince Hotel Ocean View Ginowan）沖繩海景宜野灣王子酒店（
沖繩海景宜野灣王子酒店（Agoda圖片）

【2】沖繩海景宜野灣王子酒店（Okinawa Prince Hotel Ocean View Ginowan）

沖繩海景宜野灣王子酒店於2022年4月開業，是日本著名的王子酒店集團首間沖繩酒店。酒店樓高14層，提供高級雙床房、豪華雙床房等共340間房間。由於酒店面對住海港，所有房間都擁有海景，還附帶露台，入住一晚由1,508港元起。設施方面，酒店設有2座室外無邊際泳池，還有室內游泳池、水療池、大浴場、桑拿等。

查看沖繩海景宜野灣王子酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

【2】沖繩海景宜野灣王子酒店（Okinawa Prince Hotel Ocean View Ginowan）所有房間都擁有海景
所有房間都擁有海景（Agoda圖片）
【2】沖繩海景宜野灣王子酒店（Okinawa Prince Hotel Ocean View Ginowan）附帶露台
附帶露台（Agoda圖片）
【2】沖繩海景宜野灣王子酒店（Okinawa Prince Hotel Ocean View Ginowan）酒店設有2座室外無邊際泳池
酒店設有2座室外無邊際泳池（Agoda圖片）
【2】沖繩海景宜野灣王子酒店（Okinawa Prince Hotel Ocean View Ginowan）酒店面對住海港
酒店面對住海港（Agoda圖片）

沖繩海景宜野灣王子酒店

地址：3 Chome-28-1 Mashiki, Ginowan, Okinawa 日本｜〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜３丁目２８−1
交通：於機場乘搭機場巴士到宜野灣（按此👉🏻 網上預約車票

查看沖繩海景宜野灣王子酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

【3】水感酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）
水感酒店及度假村（Agoda圖片）

【3】水感酒店及度假村（AQUASENSE Hotel & Resort）

AQUASENSE Hotel & Resort同樣於2022年4月開業，酒店一共提供77間超寬敞的客房與套房，普通房間的面積從797平方呎起，入住一晚由2,039港元起。每房均有大型露台和露天按摩浴缸，加上酒店面對住的海景，非常適合打卡！此外，酒店還設有無邊際游泳池、嬉水區、溫水按摩浴缸、池畔酒吧等，一家大小都適合入住。

查看AQUASENSE Hotel & Resort優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

【3】水感酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）酒店一共提供77間超寬敞的客房與套房。
酒店一共提供77間超寬敞的客房與套房。（Agoda圖片）
【3】水感酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）酒店面對住海景
酒店面對住海景（Agoda圖片）
【3】水感酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）每房均有大型露台和露天按摩浴缸。
每房均有大型露台和露天按摩浴缸。（Agoda圖片）
【3】水感酒店及度假村（Aquasense Hotel & Resort）酒店還設有無邊際游泳池。
酒店還設有無邊際游泳池。（Agoda圖片）

AQUASENSE Hotel & Resort

地址：日本〒904-0413 Okinawa, Kunigami District, Onna, Fuchaku, 黒崎原86番1｜〒904-0413 沖縄県国頭郡恩納村冨着 黒崎原86番1

查看AQUASENSE Hotel & Resort優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

Klook.com
【4】那霸港客房酒店（Hotel androoms Naha Port）那霸港客房酒店
那霸港客房酒店（Agoda圖片）

【4】那霸港客房酒店（Hotel androoms Naha Port）

那霸港客房酒店於2022年6月開幕，就正正位於那霸港旁邊。酒店共提供標準房、高級房、閣樓房與三人豪華房共236間房。所有客間內都有沙發床，最多可供3人入住，3人入住一晚由518港元起，人均173港元。酒店設有一個高空游泳池，住客可以邊游泳邊欣賞那霸市景。此外，酒店還有桑拿、池畔酒吧等設施。

查看那霸港客房酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

【4】那霸港客房酒店（Hotel androoms Naha Port）所有客間內都有沙發床，最多可供3人入住。
所有客間內都有沙發床，最多可供3人入住。（Agoda圖片）
【4】那霸港客房酒店（Hotel androoms Naha Port）人均173港元
人均173港元（Agoda圖片）
【4】那霸港客房酒店（Hotel androoms Naha Port）桑拿
桑拿（Agoda圖片）

那霸港客房酒店

地址：2 Chome-23-1 Nishi, Naha, Okinawa 900-0036日本｜〒900-0036 沖縄県那覇市西２丁目23-1
交通：YUI-RAIL那霸機場站坐到旭橋站 步行約10分鐘

查看那霸港客房酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

【5】名城海灘琉球酒店及度假村（Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach）
名城海灘琉球酒店及度假村（Agoda圖片）

【5】名城海灘琉球酒店及度假村（Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach）

位於沖繩本島絲滿市的名城海灘琉球酒店及度假村，於2022年7月全新開幕。酒店提供443間海景客房，並擁有5萬平方米的私房沙灘，是全沖繩規模最大的度假村。所有房間都有海景，並附有露台，普通客房一晚由1,060港元起。酒店分別設有6個包括兒童、室內與室外等不同游泳池，當中更有水上樂園般的設施，大人小朋友都會玩得開心！此外，酒店還設有9間餐廳與酒吧，單在酒店都可玩足數天。

查看名城海灘琉球酒店及度假村優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

【5】名城海灘琉球酒店及度假村（Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach）酒店提供443間海景客房
酒店提供443間海景客房（Agoda圖片）
【5】名城海灘琉球酒店及度假村（Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach）所有房地間附有露台
所有房地間附有露台（Agoda圖片）
【5】名城海灘琉球酒店及度假村（Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach）室外泳池
室外泳池（Agoda圖片）
【5】名城海灘琉球酒店及度假村（Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach）更有水上樂園般的設施，大人小朋友都會玩得開心！
更有水上樂園般的設施，大人小朋友都會玩得開心！（Agoda圖片）
【5】名城海灘琉球酒店及度假村（Ryukyu Hotel & Resort Nashiro Beach）室內泳池
室內泳池（Agoda圖片）

名城海灘琉球酒店及度假村

地址：963 Nashiro, Itoman, Okinawa 901-0351日本｜〒901-0351 沖縄県糸満市名城963
交通：於機場乘搭專車直達（預訂酒店時已包含專車）

查看名城海灘琉球酒店及度假村優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

Klook.com
【6】星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Hoshino Resorts BEB5 Okinawa Seragaki）
星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Agoda圖片）

【6】星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Hoshino Resorts BEB5 Okinawa Seragaki）

星野集團BEB5沖繩瀨良垣，前身為LOISIR Living Suites，由星野集團接手後於2022年7月重新開幕營業。翻新後的酒店成為一家服務式公寓設計的青年旅館，每間房都配有客廳和簡易廚房設施，房間一晚由5,520日圓起（約310港元），人均155港元。雖說是青年旅館，但BEB5沖繩瀨良垣的設施一點都不簡陋，房內浴室有豪華浴缸，酒店更設有室外泳池，讓住客賓至如歸！

查看星野集團BEB5沖繩瀨良垣優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

【6】星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Hoshino Resorts BEB5 Okinawa Seragaki）酒店是一家服務式公寓設計的青年旅館。
酒店是一家服務式公寓設計的青年旅館。（Agoda圖片）
【6】星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Hoshino Resorts BEB5 Okinawa Seragaki）每間房都配有客廳
每間房都配有客廳（Agoda圖片）
【6】星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Hoshino Resorts BEB5 Okinawa Seragaki）簡易廚房設施
簡易廚房設施（Agoda圖片）
【6】星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Hoshino Resorts BEB5 Okinawa Seragaki）房內浴室有豪華浴缸
房內浴室有豪華浴缸（Agoda圖片）
【6】星野集團BEB5沖繩瀨良垣（Hoshino Resorts BEB5 Okinawa Seragaki）室外泳池
室外泳池（Agoda圖片）

星野集團BEB5沖繩瀨良垣

地址：1860-4 Serakaki, Onna, Kunigami District, Okinawa 904-0404日本｜〒904-0404 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1860-4

查看星野集團BEB5沖繩瀨良垣優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

（全文完）

有線生活
東京13間新酒店2022　3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池　6人家庭可入住
大阪10間新開幕酒店　鄰近地鐵站／家庭公寓／日式風格／寬敞房間　最平$76包2大2小入住
問：沖繩在哪裡？

答：沖繩位於日本最南端，是一個由島嶼組成的島鏈…詳情按此

問：星野集團BEB5沖繩瀨良垣是一家5星級酒店嗎？

答：翻新後的酒店成為一家服務式公寓設計的青年旅館…詳情按此

上一條影片 南韓修法棄「虛歲」統一以「周歲」計年齡
下一條影片 首爾14間新酒店2022｜超近弘大、明洞　房內私人泳池／露天風呂　最平$230｜附交通方法
客戶服務