東京8大親子博物館　吉卜力美術館、豐洲teamLab、恐龍展、便便主題館　免費入場必去

去東京旅行，除了品嚐美食和購物，不少人亦會將遊覽博物館、藝術館列入行程之一。東京有很多適合親子同遊的好去處，如果想一家大細去旅行，不妨參考以下8大熱點，有宮崎駿粉絲必去的三鷹之森吉卜力美術館、全球首個便便博物館、打卡之地teamLab等，大人、小朋友都能樂在其中，部分更是小童免費入場，絕不能錯過。

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東京8大親子博物館

1. 三鷹之森吉卜力美術館

宮崎駿的動畫相信大人小朋友都不陌生。三鷹之森吉卜力美術館是位於近郊的東京博物館，亦是東京熱門景點之一，是由宮崎駿親自打造並擔任館長，場內充斥著吉卜力動畫元素，包括《千與千尋》、《龍貓》及《天空之城》等，更能觀賞吉卜力原創的動畫短片、乘搭龍貓巴士。其中最受歡迎的必定是屋頂上的《天空之城》機械人、「草帽餐廳」和紀念品商店，大家絕對不能錯過。

不過要注意，三鷹之森吉卜力美術館不接受現場購票，想去的話就必須提前預定門票，另外，場館內亦禁止拍照、攝影。

三鷹之森吉卜力美術館

地址：東京都三鷹市下連雀1丁目1−83

開放時間：10:00至18:00

門票：成人・大學生 1000日圓 ／ 高中、初中 700日圓 ／小學生 400日圓 ／ 孩童（4歲以上）100日圓

2. 東京便便博物館

東京便便博物館是全球首個以便便為主題的博物館，館內分為三個區域，分別是便便拍照區、便便資訊區和互動區，充斥著不少色彩繽紛的便便模型和有趣設施，當中最吸引的必定是便便波波池。這個以感覺體驗為主的博物館，不僅是參觀，更可以觸摸、吶喊、嬉戲，盡情玩便便，十分適合小朋友到訪。記得離開前要到便便工廠選購各種便便產品做手信！

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館內分為三個區域，分別是便便拍照區、便便資訊區和互動區。（東京便便博物館）

東京便便博物館內最吸引的必定是便便波波池。（klook）

東京便便博物館

地址：東京都江東區青海1-1-10 DIVERCITY 東京PLAZA 2樓

開放時間：11:00至20:00

門票：初中生及以上 1600日圓 ／ 小學生 900日圓 ／學齡前兒童 免費

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3. 國立科學博物館

國立科學博物館位於上野公園內，主題為人類與自然共存，是全日本最大規模的科學博物館。館內藏有逾400萬件展品，有恐龍化石、忠犬八公、大量動物標本、戰鬥機等。另外更設有以森林動物為主題的遊戲區、為學齡前兒童而設的展示室，絕對是親子必去的東京熱點之一。

國立科學博物館位於上野公園內，主題為人類與自然共存。（kita_441＠ig）

國立科學博物館

地址：東京都三鷹市下連雀1丁目1−83

開放時間：09:00至17:00（週一休館）

門票：成人 630日圓 ／ 高中以下 免費

4. 東京消防博物館

東京消防博物館深受小朋友歡迎，而且免費入場。館內展示出各種與消防有關的設備，例如：馬車式消防車、消防直升機、消防武士的制服等，小朋友更可登上直升機模擬飛行駕駛、試穿消防服裝等，各種體驗活動，必定令小朋友樂而忘返。

東京消防博物館深受小朋友歡迎，而且免費入場。（東京消防博物館）

東京消防博物館

地址：東京都新宿區四谷3-10

開放時間：09:00至17:00

門票：免費

5. 宇宙博物館TeNQ

位於東京巨蛋城內的TeNQ宇宙博物館，是一間展示宇宙相關知識的娛樂型博物館，館內一共有9個區域，不但能讓參觀者體驗從外太空觀望地球的樣貌，亦有各種互動遊戲，使大人小朋友都能寓學習於娛樂，加深對宇宙太空的了解。

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TeNQ宇宙博物館，是一間展示宇宙相關知識的娛樂型博物館。（宇宙博物館TeNQ）

參觀者能夠體驗從外太空觀望地球的樣貌。（宇宙博物館TeNQ）

宇宙博物館TeNQ

地址：東京都文京區後樂1-3-61 黃色大樓6F

開放時間：11:00至21:00

門票：一般 1800日圓 ／ 65歲以上 1200日圓 ／學生 1500日圓 ／ 4歲至國中生 1200日圓

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6. 東京幻視藝術館

東京幻視藝術館同樣是十分受歡迎，館內展示出多幅立體畫像和錯覺的作品，參觀者可以不同角度拍下有趣的照片。值得一提的是，館內設有全球首創的「江戶區域」和「愉快的忍者和妖怪的房間」，絕對不能錯過。大人小朋友都能發揮想像力，拍出獨一無二的作品，而且一定會玩得不願離開。

大人小朋友都能發揮想像力，拍出獨一無二的作品。（yuna_hina_mama）

參觀者可以不同角度拍下有趣的照片。（東京幻視藝術館）

東京幻視藝術館

地址：東京都港區台場1-6-1

開放時間：11:00至21:00

門票（預售）：15歲以上 1000日圓 ／ 4至14歲 700日圓 ／3歲以下 免費

7. 東京豐洲 teamLab Planets

相信大家對teamLab這個名字都不陌生，位於東京豐洲的teamLab，佔地逾10萬呎，館內有4個展區、7大裝置作品，是一個可以置身於水中參觀的美術館，亦是能與花朵融為一體的花園。參觀者可以走入水中的作品、躺著欣賞漂浮的花朵、觸碰彩色巨型球體等，絕對是打卡勝地。展覽原本於2020年秋季結束，最近宣佈將延長至2023年尾，去東京旅行的話，千萬不要錯過。

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位於東京豐洲的teamLab，佔地逾10萬呎。（東京豐洲 teamLab Planets）

東京豐洲 teamLab Planets是能與花朵融為一體的花園。（東京豐洲 teamLab Planets）

參觀者可以觸碰彩色巨型球體。（東京豐洲 teamLab Planets）

東京豐洲 teamLab Planets

地址：東京都江東区豊洲6丁目1-16

開放時間：10:00至19:00

門票（預售）：18歳以上 3200日圓 ／ 國中生・高中生 2000日圓 ／4至12歳 1000日圓 ／3歲以下 免費

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8. 浪漫特快博物館

小田急電鐵於2021年開設「浪漫特快博物館」，場內展示了多台列車，亦會播放歷史精華影片。另外亦有一個模仿電車車頭及車身打造出的兒童樂園遊樂場，小朋友可盡情穿梭於不同車廂。遊客能在此更深入了解鐵道公司的營運方式及駕駛員的工作內容，離開前記得要到商店購買限定周邊商品！

小田急電鐵於2021年開設「浪漫特快博物館」，場內展示了多台列車。（ロマンスカーミュージアム）

小朋友可盡情穿梭於不同車廂。（ロマンスカーミュージアム）

浪漫特快博物館

地址：小田急小田原線海老名站旁

開放時間：10:00至17:00

門票：成人 900日圓／小學生 400日圓／兒童 100日圓

一家大細去東京旅行，除了帶小朋友到以上8大親子博物館遊覽外，當然亦少不了要去東京迪士尼！不過，相隔3年，樂園的交通、入場限制、園區等又有否改變呢？大家出發前記得做好功課，看一下東京迪士尼最新懶人包！

東京迪士尼2022｜FASTPASS快速通行＋6大必玩設施＋購票安排｜附交通方式

（全文完）