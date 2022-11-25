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東京8大親子博物館　吉卜力美術館、豐洲teamLab、恐龍展、便便主題館　免費入場必去

東京8大親子博物館　吉卜力美術館、豐洲teamLab、恐龍展、便便主題館　免費入場必去

東京旅行，除了品嚐美食和購物，不少人亦會將遊覽博物館、藝術館列入行程之一。東京有很多適合親子同遊的好去處，如果想一家大細去旅行，不妨參考以下8大熱點，有宮崎駿粉絲必去的三鷹之森吉卜力美術館、全球首個便便博物館、打卡之地teamLab等，大人、小朋友都能樂在其中，部分更是小童免費入場，絕不能錯過。

東京8大親子博物館　便便主題館／吉卜力／恐龍化石／免費入場
（maaaaa_69103、rx__.250＠IG）

東京8大親子博物館

  1. 三鷹之森吉卜力美術館
  2. 東京便便博物館
  3. 國立科學博物館
  4. 東京消防博物館
  5. 宇宙博物館TeNQ
  6. 東京幻視藝術館
  7. 東京豐洲 teamLab Planets
  8. 浪漫特快博物館

1. 三鷹之森吉卜力美術館

宮崎駿的動畫相信大人小朋友都不陌生。三鷹之森吉卜力美術館是位於近郊的東京博物館，亦是東京熱門景點之一，是由宮崎駿親自打造並擔任館長，場內充斥著吉卜力動畫元素，包括《千與千尋》、《龍貓》及《天空之城》等，更能觀賞吉卜力原創的動畫短片、乘搭龍貓巴士。其中最受歡迎的必定是屋頂上的《天空之城》機械人、「草帽餐廳」和紀念品商店，大家絕對不能錯過。

不過要注意，三鷹之森吉卜力美術館不接受現場購票，想去的話就必須提前預定門票，另外，場館內亦禁止拍照、攝影。

三鷹之森吉卜力美術館三鷹之森吉卜力美術館是位於近郊的東京博物館，亦是東京熱門景點之一。
三鷹之森吉卜力美術館是位於近郊的東京博物館，亦是東京熱門景點之一。（[email protected]
三鷹之森吉卜力美術館場內充斥著吉卜力動畫元素，包括《千與千尋》、《龍貓》及《天空之城》等。
場內充斥著吉卜力動畫元素，包括《千與千尋》、《龍貓》及《天空之城》等。（[email protected]
三鷹之森吉卜力美術館最受歡迎的必定是屋頂上的《天空之城》機械人。
最受歡迎的必定是屋頂上的《天空之城》機械人。（[email protected]

三鷹之森吉卜力美術館

地址：東京都三鷹市下連雀1丁目1−83
開放時間：10:00至18:00
門票：成人・大學生 1000日圓 ／ 高中、初中 700日圓 ／小學生 400日圓 ／ 孩童（4歲以上）100日圓

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2. 東京便便博物館

東京便便博物館是全球首個以便便為主題的博物館，館內分為三個區域，分別是便便拍照區、便便資訊區和互動區，充斥著不少色彩繽紛的便便模型和有趣設施，當中最吸引的必定是便便波波池。這個以感覺體驗為主的博物館，不僅是參觀，更可以觸摸、吶喊、嬉戲，盡情玩便便，十分適合小朋友到訪。記得離開前要到便便工廠選購各種便便產品做手信！

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東京便便博物館是全球首個以便便為主題的博物館。
東京便便博物館是全球首個以便便為主題的博物館。（[email protected]
東京便便博物館館內分為三個區域，分別是便便拍照區、便便資訊區和互動區。
館內分為三個區域，分別是便便拍照區、便便資訊區和互動區。（東京便便博物館）
東京便便博物館內最吸引的必定是便便波波池。
東京便便博物館內最吸引的必定是便便波波池。（klook）
東京便便博物館不僅是參觀，更可以觸摸、吶喊、嬉戲，盡情玩便便，十分適合小朋友到訪。
不僅是參觀，更可以觸摸、吶喊、嬉戲，盡情玩便便，十分適合小朋友到訪。（[email protected]

東京便便博物館

地址：東京都江東區青海1-1-10 DIVERCITY 東京PLAZA 2樓
開放時間：11:00至20:00
門票：初中生及以上 1600日圓 ／ 小學生 900日圓 ／學齡前兒童 免費

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3. 國立科學博物館

國立科學博物館位於上野公園內，主題為人類與自然共存，是全日本最大規模的科學博物館。館內藏有逾400萬件展品，有恐龍化石、忠犬八公、大量動物標本、戰鬥機等。另外更設有以森林動物為主題的遊戲區、為學齡前兒童而設的展示室，絕對是親子必去的東京熱點之一。

國立科學博物館國立科學博物館位於上野公園內，主題為人類與自然共存。
國立科學博物館位於上野公園內，主題為人類與自然共存。（kita_441＠ig）
國立科學博物館館內藏有逾400萬件展品，例如：恐龍化石。
館內藏有逾400萬件展品，例如：恐龍化石。（[email protected]
國立科學博物館亦有大量動物標本。
國立科學博物館亦有大量動物標本。（[email protected]

國立科學博物館

地址：東京都三鷹市下連雀1丁目1−83
開放時間：09:00至17:00（週一休館）
門票：成人 630日圓 ／ 高中以下 免費

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4. 東京消防博物館

東京消防博物館深受小朋友歡迎，而且免費入場。館內展示出各種與消防有關的設備，例如：馬車式消防車、消防直升機、消防武士的制服等，小朋友更可登上直升機模擬飛行駕駛、試穿消防服裝等，各種體驗活動，必定令小朋友樂而忘返。

東京消防博物館深受小朋友歡迎，而且免費入場。
東京消防博物館深受小朋友歡迎，而且免費入場。（東京消防博物館）
東京消防博物館設有各種體驗活動。
東京消防博物館設有各種體驗活動。（[email protected]
東京消防博物館館內展示出各種與消防有關的設備，例如：馬車式消防車、消防直升機。
館內展示出各種與消防有關的設備，例如：馬車式消防車、消防直升機。（[email protected]

東京消防博物館

地址：東京都新宿區四谷3-10
開放時間：09:00至17:00
門票：免費

5. 宇宙博物館TeNQ

位於東京巨蛋城內的TeNQ宇宙博物館，是一間展示宇宙相關知識的娛樂型博物館，館內一共有9個區域，不但能讓參觀者體驗從外太空觀望地球的樣貌，亦有各種互動遊戲，使大人小朋友都能寓學習於娛樂，加深對宇宙太空的了解。

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TeNQ宇宙博物館，是一間展示宇宙相關知識的娛樂型博物館。
TeNQ宇宙博物館，是一間展示宇宙相關知識的娛樂型博物館。（宇宙博物館TeNQ）
宇宙博物館TeNQ參觀者能夠體驗從外太空觀望地球的樣貌。
參觀者能夠體驗從外太空觀望地球的樣貌。（宇宙博物館TeNQ）
宇宙博物館TeNQ有各種互動遊戲，使大人小朋友都能寓學習於娛樂。
有各種互動遊戲，使大人小朋友都能寓學習於娛樂。（[email protected]

宇宙博物館TeNQ

地址：東京都文京區後樂1-3-61 黃色大樓6F
開放時間：11:00至21:00
門票：一般 1800日圓 ／ 65歲以上 1200日圓 ／學生 1500日圓 ／ 4歲至國中生 1200日圓

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6. 東京幻視藝術館

東京幻視藝術館同樣是十分受歡迎，館內展示出多幅立體畫像和錯覺的作品，參觀者可以不同角度拍下有趣的照片。值得一提的是，館內設有全球首創的「江戶區域」和「愉快的忍者和妖怪的房間」，絕對不能錯過。大人小朋友都能發揮想像力，拍出獨一無二的作品，而且一定會玩得不願離開。

東京幻視藝術館東京幻視藝術館同樣是十分受歡迎，館內展示出多幅立體畫像和錯覺的作品。
東京幻視藝術館同樣是十分受歡迎，館內展示出多幅立體畫像和錯覺的作品。（[email protected]
東京幻視藝術館大人小朋友都能發揮想像力，拍出獨一無二的作品。
大人小朋友都能發揮想像力，拍出獨一無二的作品。（yuna_hina_mama）
參觀者可以不同角度拍下有趣的照片。（東京幻視藝術館）
參觀者可以不同角度拍下有趣的照片。（東京幻視藝術館）

東京幻視藝術館

地址：東京都港區台場1-6-1
開放時間：11:00至21:00
門票（預售）：15歲以上 1000日圓 ／ 4至14歲 700日圓 ／3歲以下 免費

7. 東京豐洲 teamLab Planets

相信大家對teamLab這個名字都不陌生，位於東京豐洲的teamLab，佔地逾10萬呎，館內有4個展區、7大裝置作品，是一個可以置身於水中參觀的美術館，亦是能與花朵融為一體的花園。參觀者可以走入水中的作品、躺著欣賞漂浮的花朵、觸碰彩色巨型球體等，絕對是打卡勝地。展覽原本於2020年秋季結束，最近宣佈將延長至2023年尾，去東京旅行的話，千萬不要錯過。

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位於東京豐洲的teamLab，佔地逾10萬呎。（東京豐洲 teamLab Planets）
位於東京豐洲的teamLab，佔地逾10萬呎。（東京豐洲 teamLab Planets）
東京豐洲 teamLab Planets是能與花朵融為一體的花園。（東京豐洲 teamLab Planets）
東京豐洲 teamLab Planets是能與花朵融為一體的花園。（東京豐洲 teamLab Planets）
參觀者可以觸碰彩色巨型球體。（東京豐洲 teamLab Planets）
參觀者可以觸碰彩色巨型球體。（東京豐洲 teamLab Planets）

東京豐洲 teamLab Planets

地址：東京都江東区豊洲6丁目1-16
開放時間：10:00至19:00
門票（預售）：18歳以上 3200日圓 ／ 國中生・高中生 2000日圓 ／4至12歳 1000日圓 ／3歲以下 免費

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8. 浪漫特快博物館

小田急電鐵於2021年開設「浪漫特快博物館」，場內展示了多台列車，亦會播放歷史精華影片。另外亦有一個模仿電車車頭及車身打造出的兒童樂園遊樂場，小朋友可盡情穿梭於不同車廂。遊客能在此更深入了解鐵道公司的營運方式及駕駛員的工作內容，離開前記得要到商店購買限定周邊商品！

浪漫特快博物館小田急電鐵於2021年開設「浪漫特快博物館」，場內展示了多台列車。
小田急電鐵於2021年開設「浪漫特快博物館」，場內展示了多台列車。（ロマンスカーミュージアム）
浪漫特快博物館 小朋友可盡情穿梭於不同車廂。
小朋友可盡情穿梭於不同車廂。（ロマンスカーミュージアム）

浪漫特快博物館

地址：小田急小田原線海老名站旁
開放時間：10:00至17:00
門票：成人 900日圓／小學生 400日圓／兒童 100日圓

一家大細去東京旅行，除了帶小朋友到以上8大親子博物館遊覽外，當然亦少不了要去東京迪士尼！不過，相隔3年，樂園的交通、入場限制、園區等又有否改變呢？大家出發前記得做好功課，看一下東京迪士尼最新懶人包

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（全文完）

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