一線搜查｜元朗情侶鬧交　惡女怒踢土地公　冰室公開CCTV：人神共憤

大惡女怒踢土地公，網民斥有報應！近日網上流傳一段影片，片中一對情侶疑在元朗一間冰室門口附近爭執，女方怒火中燒之下伸腳一踢，將門口土地公神牌、香爐、酒杯等踢至散落地上。片段引起網上熱議，不少人都斥責女生此舉會有報應。冰室亦於其Facebook專頁上載完整閉路電視片段，並譴責：「人神共憤」，並勸籲涉事女生自首。

近日於網上流傳一段影片（FB專頁＠巨昇冰室）

惡女怒踢土地公

網上流傳的影片顯示於11月19日凌晨3點37分，一對男女行經元朗一家冰室時，期間手持電話的女生多次轉身，疑似與身後的男子對罵。女方情緒激動，怒氣沖沖衝向位於冰室門前的土地公神位，並一腳踢下去。香爐、鮮花等立即被踢至移位散落一地，神主牌和酒杯更被踢爛裂開。而該對男女「闖禍」後繼續邊吵架邊前行，後來又原路折返，途中經過冰室但未有理會地上的狀況。

手持電話的女生多次轉身，疑似與身後的男子對罵。（FB專頁＠巨昇冰室）

女方情緒激動，怒氣沖沖衝向位於茶餐廳門前的土地公神位，並一腳踢下去。（FB專頁＠巨昇冰室）

該對男女「闖禍」後繼續邊吵架邊前行。（FB專頁＠巨昇冰室）

原路折返途中經過茶餐廳但亦未有理會地上的狀況。（FB專頁＠巨昇冰室）

網民斥會有報應

影片引起網上熱議，網民一面倒斥責此行為：「得罪神靈會有報應」、「條女肯定衰足十年！你點拜都冇用！」；甚至有人留言：「報警告佢刑事毀壞啦」，認為事態嚴重，應由警方介入事件。

網民一面倒斥責此舉得罪神靈。（FB專頁＠巨昇冰室）

店家勸籲自首：回頭是岸

11月19日下午，位於元朗康樂路的巨昇冰室，於其Facebook專頁上載一段閉路電視片段並配字譴責：「人神共憤」。巨昇冰室同時上載幾張照片，只見土地公神位、香爐、酒杯等被破壞至散落地上，滿目瘡痍。帖文寫到：「姐姐你咁樣破壞神位係罪孽深重，希望你自首吧，回頭是岸」。

滿目瘡痍（FB專頁＠巨昇冰室）

刑事毀壞最高可監禁10年

根據香港《刑事罪行條例》第60條，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產／罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪。而 「損壞」在這條罪行下的定義除了包括物質上的傷害，亦包括任何對該物品的價值／用途所造成的暫時或永久損失，一經定罪可判處監禁10年。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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