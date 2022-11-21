一線搜查｜蛋撻王港鐵運撻皮無遮掩　事件曝光後店方道歉：我們錯了　網民拒領情

蛋撻是港人最愛的地道美食之一，日前有網民在金鐘站月台發現，「蛋撻王」員工​​乘搭港鐵運送蛋撻皮，而最上層的蛋撻皮更是沒有任何遮蓋，他拍下兩張照片並上載到社交平台，不少網民見狀都批評商戶欠缺衛生常識，更表示不會再光顧。「蛋撻王」就此事於FB專頁發文致歉，承諾會嚴肅跟進，並將有關存貨全部銷毀。

有網民在金鐘站月台發現，「蛋撻王」員工​​乘搭港鐵運送蛋撻皮，而且沒有任何遮蓋。（大埔 TAI PO＠FB）

有網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文，貼出兩張照片，並留言揶揄「蛋撻王，確保新鮮美味」。從相中可見，一名男子於港鐵金鐘站，往羅湖/落馬洲方向的月台排隊候車，其身旁有一架手拉車，上面放著3盤印有「蛋撻王」字樣的膠盤。而另一張在車廂內拍攝的近鏡照片則清楚看到，最上層黃色膠盤內擺放了25個蛋撻皮，而且全部均無任何遮蓋。

一名男子於月台候車，其身旁有一架手拉車，上面放著3盤印有「蛋撻王」字樣的膠盤。（大埔 TAI PO＠FB）

網民批評：連基本衛生意識都冇

帖文一出，不少網民批評欠缺衛生意識、「連保鮮膜都冇，有菌㗎，咁冇常識嘅」、「連最基本個人衛生意識都冇。就算你買麵包食，都會有個膠袋裝住走，你唔會用隻手就咁揸住個蛋撻或麵包沿途返屋企嗎？」另外，亦有人表示不會再光顧，「即係又可以食少一間」、「無遮無掩！唔敢買唔想食」。

最上層黃色膠盤內擺放了25個蛋撻皮，全部均無任何遮蓋。（大埔 TAI PO＠FB）

「蛋撻王」道歉：對不起我們錯了

「蛋撻王」其後就此事於FB專頁發文致歉，以「對不起，我們錯了！」為題，表示得悉網上有照片顯示員工在運送產品時，沒有使用適當物料遮蓋食品，引起衛生疑慮。店方指，已立即徹查事件及嚴肅跟進，並且即時安排相關分店將現有存貨全部銷毀，又承認「做得不夠好，監管未夠嚴謹，責無旁貸」，強調它們非常注重食品品質及衛生情況，將會加強所有員工的培訓，嚴格執行既定的安全指引及措施，避免同類事件再發生。

「蛋撻王」於FB專頁發文致歉，全文內容如上。（蛋撻王＠FB）

不過，網民似乎並不接受「蛋撻王」的道歉聲明，質疑「其實係唔係一直以來都用呢個搬運方法？ 如果唔係俾人影到，可能仲會咁做，依家疫情嚴峻，附近的乘客咳幾下都幾大鑊，仲有煙塵都吸晒落去喎，哈哈，邊個之前買來食個啲中晒招啦」，亦有人指已對「蛋撻王」失去信心，「有冇搞錯啊？基本衛生知識都冇！仲點樣幫襯啊」。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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