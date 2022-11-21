世界盃2022｜捱夜睇波食零食易墮「致肥陷阱」　衛生署10招減傷害　1款飲品取代啤酒

世界盃正式開鑼，全城掀起睇波熱潮，不少球迷為支持心愛球隊，不惜捱夜觀賞球賽直播。衛生署分享健康貼士，提醒球迷要保持足夠睡眠、避免飲酒吸煙、進食薯片、蝦條和牛油爆谷等肥膩又高糖分的小食，更推介一款提神飲品代替啤酒，大家不妨參考一下。

世界盃開鑼，全城掀起睇波熱潮，不少球迷捱夜觀賞球賽直播。（freepik）

四年一度的國際足球盛事世界盃正式開鑼！今屆賽事大多於本港時間晚上和深夜舉行，相信不少球迷為支持愛隊，都會不惜捱夜看直播，甚至相約朋友到餐廳酒吧一邊喝酒，一邊感受氣氛。衛生署就此分享10大健康貼士，提醒球迷要精明進食，並且遠離煙酒。

1. 不應以小食代替正餐

大多賽事都在晚上舉行，有些球迷可能會一邊看球賽，一邊吃零食以取代晚餐。衛生署指，球迷應保持每日進食三餐正餐，不應以小食代替正餐，以確保有均衡飲食。

球迷應保持每日進食三餐正餐，不應以小食代替正餐。（freepik）

2. 不要亂吃小食

觀賞球賽期間，難免會「口痕」，想吃一些零食「過口癮」。不過由於可能會導致消化不良，而且容易攝取過多熱量致肥，衛生署建議球迷，最好只在肚餓時才進食小食，不要因饞嘴而吃。

觀賞球賽期間，難免會「口痕」，想吃一些零食「過口癮」。（freepik）

3. 避免進食肥膩、高糖的小食

很多球迷看球賽時，都愛吃薯片、花生、蝦片和牛油爆谷等，衛生署建議盡量避免進食這些肥膩和糖分高的小食。

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4. 以水果作小食

如果肚餓，可以考慮以水果作為小食，不但能夠減輕罪疚感，同時亦能有助達到每日最少兩份水果的目標，一舉兩得。

如果肚餓，可以考慮以水果作為小食。（freepik）

5. 選擇健康的小食

除了水果，亦可選擇一些較健康的小食，例如焗薯片、焗番薯片、粟米片、原味果仁（無添加鹽）及低脂爆谷等，並控制小食的分量。

選擇一些較健康的小食，例如原味果仁（無添加鹽）。（freepik）

6. 以青檸梳打水取代啤酒、汽水

喝太多酒精、高糖的飲品，對身體無益，其實觀賞球賽不一定要喝啤酒、汽水，衛生署建議可多喝清水或在家中自製青檸梳打水，以取代高熱量的啤酒和汽水，同時亦能提神。

在家中自製青檸梳打水，以取代高熱量的啤酒和汽水。（freepik）

7. 切勿酒後駕駛

觀賞球賽最好避免飲用含酒精的飲品，如果飲酒後，亦應乘搭交通工具，切記不要酒後駕駛。

如果飲酒後，亦應乘搭交通工具，切記不要酒後駕駛。（freepik）

8. 洗臉、做伸展運動對抗煙癮

吸煙或吸入二手煙都會對身體有害，如有吸煙習慣，應盡早戒煙。衛生署建議，當煙癮發作時，可以嘗試分散注意力，例如洗臉，做些伸展運動，嘗試深呼吸和飲水等。

當煙癮發作時，可以嘗試分散注意力，例如：做些伸展運動。（freepik）

9. 多伸展、走動、保持正確坐姿

觀看賽事期間，不應全程坐著或躺著，應做一些伸展運動或四周走動一下，另外亦要保持正確坐姿，以避免出現肌肉疼痛。

觀看賽事期間，要保持正確坐姿，以避免出現肌肉疼痛。（freepik）

10. 要有充足睡眠

很多球迷都會捱夜看球賽直播，翌日一早便起床上班。衛生署提醒球迷必須要有足夠睡眠，否則會減低個人免疫力，容易生病，而且亦會影響工作表，增加發生意外和受傷的機會。

必須要有足夠睡眠，否則會減低個人免疫力，容易生病。（freepik）

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