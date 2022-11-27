蛀牙｜咖啡原來超傷牙　牙醫點名6種食物易蛀牙　這種水果是幫兇

牙痛讓人痛不欲生，想要預防蛀牙其實可從食物種類入手。有牙醫最近分享6種容易造成蛀牙的食物，當中包括薯片、汽水等，但原來大家平日愛喝的咖啡，竟然也是蛀牙幫兇，最想不到的，是有一種水果吃完大大增加蛀牙風險，想知是什麼水果？即看下文了解。

台灣牙醫劉馥萱日前在facebook專頁上分享指，有6大類食物吃了容易蛀牙，大家要小心：

1. 水果乾

劉馥萱解釋指，水果乾通常比較黏牙，而且在製作過程中加入大量糖分，進食後容易引起蛀牙！

2. 汽水

大家喝下汽水或運動飲料等酸性飲品後，會令牙齒一直浸泡在酸性物質中，容易令琺瑯質受損，建議每當喝完都立即用清水漱口。

3. 酒

酒精不但是致癌物質，而且也對牙齒有害。劉馥萱解釋，酒精會影響睡液分泌，是容易造成蛀牙的原因。

4. 酸性食物

劉馥萱舉例，食物如番茄、柑橘類酸性等水果，除了食物本身帶有酸性外，當中也含有不少糖分，如果大量食用的話，容易造成蛀牙。

5. 澱粉類食品

零食如薯片等高澱粉零食，由於容易卡在牙縫間，容易成為細菌溫床。

6. 咖啡

令人意想不到的是，咖啡也上榜。劉馥萱解釋，咖啡是酸性飲料，長期飲用容易傷害琺瑯質，也容易讓牙齒表面附著更多食物殘渣。

劉馥萱指，以上食物並非一點都不能碰，但建議吃完後馬上漱口或刷牙，以免增加蛀牙風險！

劉馥萱指，以上食物並非一點都不能碰，但建議吃完後馬上漱口或刷牙。（[email protected]愛跟長輩聊天的 劉馥萱牙醫師 台中南區中山醫牙科 假牙補牙口腔照護）

蛀牙與飲食次數有關？

除了有6種食物較容易造成蛀牙，我們每日進食次數如果太頻密，也會導致蛀牙。香港衛生署網站解釋，當我們每次進食後，牙菌膜內細菌會分解食物中的糖分並產生酸素，令口腔內的酸鹼度下降。當口腔內的酸鹼度下降至低於pH5.5時，牙齒表面的礦物質便會開始流失。口水可以中和酸素，以及修補流失了的礦物質，但這個過程大約需30分鐘。

假若我們頻密進食，牙齒表面的礦物質便會不斷流失。（Jonathan Borba＠unsplash）

假若我們頻密進食，口腔內的酸鹼度便持續處於低水平，口水便沒有足夠時間進行修補工作，牙齒表面的礦物質便會不斷流失，最後形成蛀牙。

（全文完）