糖尿病｜13歲女每日1杯奶茶　突然腹瀉揭患糖尿病　附9大症狀

奶茶當水飲？小心出事！一名13歲少女日前因腹瀉、腹痛到醫院求醫，最初被醫生診斷為腸胃炎，後來經過進一步檢查，發現少女不但血糖值、尿酸值超標，更有脂肪肝，最終確診第二型糖尿病（Type 2 Dabetes），需要注射胰島素。在醫生詢問下得知，原來她每天都會喝1至2杯奶茶或其他含糖飲料。

一名13歲少女，每天都會喝1至2杯奶茶或其他含糖飲料。（資料圖片）

13歲女腹瀉求醫 揭患糖尿病

綜合內地傳媒報導，廣東省深圳市一名13歲少女小齊（化名），日前因為腹瀉、腹痛，前往深圳大學總醫院求醫，起初被醫生診斷出患上腸胃炎，後來經進一步檢查，發現她不但血糖值、尿酸值過高，而且患有脂肪肝，最後被確診患上第二型糖尿病。

醫生發現少女不但血糖值、尿酸值過高，而且患有脂肪肝，最後被確診患上第二型糖尿病。（微博）

每日至少喝1杯奶茶

在醫生詢問下，小齊透露自己平日的飲食習慣，她指除了在家中吃媽媽煮的飯菜外，每天亦會在學校購買至少1杯奶茶或其他的含糖飲料來喝。深圳大學總醫院內分泌科主治醫生金明月指，小齊身高為156厘米，但體重卻有65公斤，肥胖會大大增加了患上糖尿病、高血脂、高血壓及高尿酸的風險。所幸小齊經過10多日的治療後，其身體各項指標終於逐漸回復正常。

少女每天都會在學校購買至少1杯奶茶或其他的含糖飲料來喝。（資料圖片）

每日注射胰島素 控制病情

不過，為了避免糖尿病再次復發，醫生建議小齊在18歲前，每日三餐飯前，以及睡前都需要注射胰島素，並且要注意飲食、日常多做運動，亦需進行自我血糖監測及定時覆診。

醫生建議小齊在18歲前，每日三餐飯前，以及睡前都需要注射胰島素。（freepik）

糖尿病一般可以分為兩大種類，包括第一型糖尿病和第二型糖尿病。當中第二型糖尿病為最常見的類型，佔所有糖尿病病例的90至95%。根據衛生署資料顯示，第二型糖尿病患者體內的胰島素分泌正常或相對些微減少，但胰島素不能發揮功能，病因是身體對胰島素產生抗拒性。

5類人士易患糖尿病

以下5類人士較易患上糖尿病，要特別小心：

1. 遺傳，家族中有糖尿病患者，其患上糖尿病的機會，相對較一般人為高。

2. 肥胖（尤其是在腹部積聚脂肪的人士）

3. 缺乏運動

4. 中年過後

5. 曾有妊娠性糖尿病史或生產過巨嬰（超過4公斤）的女士

肥胖人士，尤其是在腹部積聚脂肪的人，較易患上糖尿病。（freepik）

糖尿病9大症狀

由於糖尿病是一種慢性的疾病，很多患者在早期時未必察覺，以下為糖尿病常見的症狀，大家不妨參考。如有不適，應盡早求醫。

小便頻密、尿量增加是糖尿病常見的症狀。（freepik）

1. 小便頻密、尿量增加

2. 容易疲倦

3. 容易口渴

4. 食量增大

5. 體重下降

6. 視網膜血管病變，引致視力模糊

7. 女性陰部容易受念珠菌感染，引致陰部痕癢

8. 傷口容易發炎，久未痊癒

9. 足部麻痺、刺痛或無力

（全文完）

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