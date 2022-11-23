一線搜查｜兩電明年起加電費最多45%　一文看家居6大「吃電怪獸」＋2招慳電秘技

電費加價！中電及港燈宣布調整電費，兩間公司分別加價6.4%及5.5%，若按年計，分別累加19.8%及45.6%，由明年1月1日起生效。香港家庭普遍用電量不少，尤其夏天更要長開冷氣，加電費無疑會加重大眾負擔。不想電費暴增，認清以下家居6大「吃電怪獸」，只要做一些小改動，隨時幫你省下幾百元電費。

香港家庭普遍用電量不少，電費加價無疑會加重大眾負擔。（資料圖片）

兩電下年加電費

中電及港燈宣布調整電費，由明年1月1日起，兩電分別加價6.4%及5.5%。若果以全年計算，新一年中電淨電費加幅約2成，而港燈則加幅約4成半。雖然兩電將分別向低用量用戶提供「特別節能回扣」及「特別電費補助」，但電費難免仍會增加，大家要想想辦法慳電了。

6大耗電電器

除了減少用電，其實家中有不少電器可能都神不知鬼不覺地在耗電，Facebook專頁「台電電力粉絲團」不時都會分享慳電貼士，該專頁早前列出以下6種家居「吃電怪獸」。大家日常只要多加留意，隨時能省下不少電費。

1. 關機還會亮紅燈的電視

平日關上電視，有沒有留意電視上的一顆小紅燈仍然亮著？其實這是代表電視正在待機，仍然通電。

關機還會亮紅燈的電視。（freepik）

2. 有時間顯示的音響

有些音響會顯示時間，而這些音響即使沒有開啟，其機身上的電子跳字鐘亦會一直亮著和運行，同樣會耗電。

3. 有溫度顯示的冷氣機

天氣轉涼後，相信不少人已無再開冷氣。但無開冷氣並不代表無用電，如果機身上有溫度顯示的冷氣機，其實在閒置時同樣耗電。

有溫度顯示的冷氣機。（freepik）

4. 可用遙控器來開跟關的家電

相信大家家中一定有不少用遙控器來開關的電器，例如：風扇、暖風機、冷氣機等，這些電器即使關上，仍會處於待機狀態。

可用遙控器來開跟關的家電。（freepik）

5. 插著電的電熱水煲

很多人為了方便，都會將電熱水煲長期插著電，以將煲內的熱水保溫。不過長期保溫亦是十分耗電。建議可將喝不完的水倒進保溫杯中，或是需要飲用時才再煲熱。

插著電的電熱水煲。（freepik）

6. 經常打開的雪櫃

雪櫃是家中全年無休的電器之一，如果打開太久，會導致雪櫃的冷空氣外漏，內部溫度升高，而壓縮機亦會為了降溫而運轉，變得更為耗電。

雪櫃要保持常關，否則非常耗電。（freepik）

2大慳電秘技

「台電電力粉絲團」分享了2大慳電秘技，只要多做1步，便能減少家中電器的耗電量。

1. 拔除插頭

將長時間不使用的季節性電器，例如：冷氣機、風扇、暖風機等，在換季時拔除插頭收好，避免電器一直處於待機狀態。

2. 使用獨立開關

如家中有一些小型電器，例如機頂盒、音響等，可以將這些電器改為使用附有獨立開關的插座或拖板，在不使用時可以獨立關上電源。

5大常用電器耗電量估算

根據港燈的「電器用電量一覽表」顯示，家居電器中，冷氣機、煮食焗爐及暖爐等的耗電量相對較大，以下為5大常用電器的估計用電度數，大家可以參考一下。

1. 冷氣機

冷氣容量：1.5匹13,000英熱單位/ 小時-(3.81千瓦冷氣容量)

電功率 (瓦特)：1,440

估計用電度數(一千瓦時)：在夏季每8小時約9.91度

2. 煮食焗爐

電功率 (瓦特)：3,000

估計用電度數(一千瓦時)：每小時最高3.00度

3. 暖爐（充油式或暖風機）

電功率 (瓦特)：3,000

估計用電度數(一千瓦時)：每小時最高3.00度

4. 乾衣機

電功率 (瓦特)：2,000

估計用電度數(一千瓦時)：每小時2.00度

5. 電熱水器

90公升攝氏40度熱水浴，室內溫度攝氏18度

估計用電度數(一千瓦時)：每小時2.37度 (冬季)

電器用電量一覽表：按此

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

節目重溫請＜按此＞