生痱滋｜台灣女星以為灑鹽可消毒痱滋　隔天口腔長血泡下場超慘｜附正確處理方法

相信很多人都試過不小心咬到口腔牙肉，造成口腔潰瘍並長出俗稱「生痱滋」的口瘡。生痱滋除了帶來痛楚、影響進食，原來嚴重可引致細菌感染和敗血症！台灣女藝人宋哥近日於節目中分享自己咬到牙肉後生痱滋，嘗試用坊間流傳的「傷口灑鹽」方法，結果傷口不但未見痊癒，更出現血泡，惡化至不能進食。醫生診斷後，指她的痱滋已出現細菌感染，差一步便患上蜂窩性組織炎甚至敗血症。

坊間流傳的「傷口灑鹽」方法。（istock圖片）

誤信坊間灑鹽有助消毒痱滋

台灣女星宋哥於電視醫學節目《醫師好辣》上分享，自己有一個壞習慣導致常生痱滋。宋哥說每逢追劇或思考時，都很喜歡用牙齒咬口腔內側的肉，有一次咬得太深導致口腔潰瘍並生了痱滋，傷口位置更腫脹起來。她想起坊間流傳鹽粒有助口腔傷口消毒和癒合，可是一把鹽放進口，宋哥便痛得原地跺腳，想以水漱口時，卻因鹽遇水散開更痛。

宋哥喜歡用牙齒咬口腔內側的肉，有一次咬得太深導致口腔潰瘍並生了痱滋。（《醫師好辣》截圖）

醫生：傷口已細菌感染

第二天，她的牙齦外側腫至凸起來，再隔天更出現了血泡，痛得難以下嚥。先後求診牙醫及中醫，卻超過10天仍未見好轉。後來她到耳鼻喉科求診，醫生檢查傷口後說由於她的傷口形成後，各種重口味飲食都令炎症惡化。醫生指她的傷口已出現細菌感染，若傷口再嚴重下去，便會惡化變成蜂窩性組織炎甚至引致敗血症。幸好，宋哥服用處方藥物後大約一星期，傷口開始慢慢消腫，回復正常飲食。

她的牙齦外側腫至凸起來，再隔天更出現了血泡。（《醫師好辣》截圖）

敗血症可致命

根據香港港安醫院資料指，敗血症指細菌／病毒入侵身體造成感染，引發免疫系統產生過度反應，並導致多重器官功能失調。敗血症主要症狀包括發燒、心跳加速（每分鐘超過100下）、呼吸急促、血壓下降、皮膚出現紅色斑塊等，嚴重會休克甚至致命，是死亡率偏高的嚴重併發症。

敗血症嚴重會休克甚至致命。（Unsplash圖片）

口腔潰瘍超過2周未痊癒 應詳細檢查

此外，台灣小兒科醫生王韋力亦提到，出現口腔潰瘍的話應補充維他命C、B群、B12，還有礦物質例如鋅和鐵等，傷口便會自我復原。但他又提醒，由於有時候是自體免疫疾病，像是紅斑性狼瘡、惡性腫瘤等等，如果口腔潰瘍超過2周還沒痊癒的話，一定要再到醫院進行詳細檢查。

（全文完）